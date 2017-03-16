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16 марта 2017, 14:11
амнистия госизмена
Илья Карпюк

На измене

Оксана Севастиди с адвокатом
Оксана Севастиди с адвокатом
Юрий Тимофеев / Грани.Ру

Оксана Севастиди — только одна из многих осужденных за государственную измену жительниц Сочи, предательство которых заключалось в отправке грузинским знакомым по SMS в 2008 году информации о передвижениях военной техники. Похоже, рассчитывать эти осужденные могут только на милость президента.

Виолетта Ревазова, дочь осужденной в 2015 году за SMS жительницы Адлера Анико Кесян, рассказала в эфире телеканала «Дожь», что ее мать в 2008 году отправила сообщение о поезде с военной техникой своему знакомому, а сейчас отбывает наказание за госизмену в мордовской исправительной колонии №13.

 
Бронетехника на железнодорожной платформе
Фото пресс-службы МО РФ

Ревазова рассказала, что в 2008 году ее мать часто приезжала к ней в Грузию, и на границе познакомилась с мужчиной, которого Ревазова называет их «общим другом». «В один день он позвонил спросить, как положение: танки есть, едут — не едут? Ну и она написала: "Да, едут". Но это видела не только она одна», — сказала Ревазова. Дело Анико Кесян, по словам ее дочери, «абсолютно одинаковое» с делом Оксаны Севастиди, которая недавно была помилована президентом. Кесян также собирается обратиться к Владимиру Путину, но пока этот процесс приостановили.

Анико Кесян осудили летом 2015 года по статье о госизмене, но о ее деле стало известно только недавно. Об «армянке из Адлера», отбывающей наказание по аналогичному обвинению, рассказала в интервью «Медузе» Оксана Севастиди. Также, по ее словам, тот же судья, следователь и прокурор что и нее участвовали в деле против жительницы Сочи Екатерины Харебавы, которая получила шесть лет лишения свободы по обвинению в шпионаже.

 
Женская исправительная колония
Фото: 72.fsin.su

В 2016 году жительницу Сочи Оксану Севастиди была приговорена к семи годам колонии за то, что в 2008 году она отправила сообщение своему знакомому в Грузию о направляющейся в сторону Абхазии военной технике. В начале марта Севастиди вышла на свободу благодаря указу о помиловании, который подписал Владимир Путин. Уже после этого адвокат Иван Павлов добился в Верховном суде сокращения ее срока с семи до трех лет.

Сейчас Иван Павлов занимается делом Кесян и готовит материалы для пересмотра приговора. Отметим, что, по словам самой Севастиди, Павлов, фактически, стал первым адвокатом, который начал действительно активно заниматься ее делом — ранее защитники пропустили сроки подачи апелляции, из-за чего приговор так и не был обжалован, адвокатская палата Краснодарского края даже нашла нарушения работе адвокатов.

Отметим, что Кесян действительно стоит рассчитывать скорее на пересмотр приговора, чем на помилование президента. О деле Севастиди глава государства узнал на пресс-конференции в декабре 2016 года и именно после этого заключенную перевели из колонии в Ивановской области в столичное СИЗО Лефортово. Между тем через несколько дней после подписания указа о помиловании Верховный суд очень сильно сократил срок Севастиди.

Была еще небольшая надежда на амнистию, которую Государственна Дума готовит к годовщине присоединения Крыма, но, судя по внесенному на рассмотрение парламента законопроекту ЛДПР, освободить от наказания предлагается осужденных к лишению свободы за нетяжкие преступления сроком до пяти лет, несовершеннолетних, беременных и имеющих малолетних детей, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, а также инвалидов.

Впрочем, даже у этой амнистии судьба пока не определена. Глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил ТАСС, что законопроект ЛДПР будет рассмотрен, однако «пока к нему настороженное отношение». «По одним и тем же статьям невозможно постоянно проводить амнистии, легче тогда либерализировать уголовное право», — пояснил депутат.

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