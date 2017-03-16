Топ новостей 16 марта

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня на Украине ввели санкции против «дочек» российских банков, суд прекратил рассмотрение иска о передаче Исаакиевского собора РПЦ, стала известна наиболее вероятная кандидатура постпреда России в ООН.

Президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении «дочек» российских банков. Под санкции попали дочерние организации «Сбербанка», ВТБ, «БМ Банка» и Проминвестбанка.

Увів у дію рішення РНБО про санкції щодо «Сбербанка», ВіЕс Банк, ВТБ БАНК, БМ БАНК, "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 марта 2017 г.

Крестный ход у Исаакиевского собора / newstes.ru

Смольнинский райсуд Петербурга прекратил рассмотрение иска четырех петербуржцев, считающих незаконной передачу здания Исаакиевского собора Русской православной церкви. «Суд пришел к выводу о том, что производству по данному делу подлежит прекращению», — заявила судья Татьяна Матусяк.

Основным претендентом на замещение должности постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций является заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Василий Небензя.

Виктор Янукович на пресс-конференции

В администрацию президента России Владимира Путина не поступало письмо экс-президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести войска на украинскую территорию. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. 4 марта 2014 года это письмо на заседании Совбеза ООН продемонстрировал тогдашний постпред России при организации Виталий Чуркин.

Кремль заявил, что не получал письмо Януковича о вводе войск.

Ну а что там Чуркин в ООН показывал, не знаем, у него и спросите! — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 16 марта 2017 г.

Открытка Brexit

Британская королева Елизавета II подписала закон о начале процедуры выхода Великобритании из ЕС. Документ вступил в силу.

Елизавета Вторая дала согласие Терезе Мэй на начало выхода Великобритании из ЕС https://t.co/u7eMrxtAzF pic.twitter.com/X6I3hTmstj — Алексей Венедиктов (@aavst) 16 марта 2017 г.

Гражданин Белоруссии, шеф-редактор информагентства Regnum Юрий Баранчик, задержанный в Москве, подал властям РФ ходатайство о предоставлении политического убежища.

Картина "Передача Украине Крыма"

В 1954 году Крым был не подарен первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым, а принудительно передан Украине, рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук. По словам Кравчука, в 1953 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, побывав на полуострове, пришел в ужас от бедности местного населения и потребовал от первого секретаря ЦК КП Украины Александра Кириченко «взять Крым себе». Тот отказался, сказав: «Как? Мы не можем, это же бешеные деньги». Хрущев привез Кириченко в Москву на Политбюро, где было принято решение отдать Крым Украине, которая «может исправить ситуацию, потому что там есть люди, которые знают, как вести хозяйство», рассказал Кравчук.

Гавайские танцы

Федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи) ввел национальный запрет на реализацию нового миграционного указа президента США Дональда Трампа об ограничении въезда мигрантов из стран с мусульманским большинством. Судья изучил запрос властей штата Гавайи и принял решение блокировать указ Трампа. Генпрокурор штата Дуглас Чин заявил: «Есть мусульманское население, которое проживает в государстве, и они являются группой, которая должна быть защищена так же, как и любая другая группа. То, что делает штат Гавайи особенным, — его этническое многообразие».

За 2016 год средний размер взятки в России вырос в годовом выражении на 75% — до 328 тысяч рублей. Об этом рассказал начальник главка экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Курносенко. Он отметил, что «часто незаконные вознаграждения намного крупнее».

В МВД рассказали об увеличении среднего размера взяток на 75%. Звучит, словно отчет об успешно проделанной работе https://t.co/eOtimBsrG7 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 16 марта 2017 г.

Комик Евгений Петросян

Министерство иностранных дел России прокомментировало доклад Центра стратегических коммуникаций НАТО (Stratcom), где говорится о роли КВН и других юмористических проектов в легитимизации российской власти. «Вниманию аналитиков НАТО, посчитавших КВН "инструментом политической стратегической коммуникации": Петросян, между прочим, тоже старался!» — сообщил МИД в соцсетях.