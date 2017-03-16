Топ новостей 16 марта
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня на Украине ввели санкции против «дочек» российских банков, суд прекратил рассмотрение иска о передаче Исаакиевского собора РПЦ, стала известна наиболее вероятная кандидатура постпреда России в ООН.
Порошенко ввел санкции против «дочек» российских банков
Президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении «дочек» российских банков. Под санкции попали дочерние организации «Сбербанка», ВТБ, «БМ Банка» и Проминвестбанка.
Увів у дію рішення РНБО про санкції щодо «Сбербанка», ВіЕс Банк, ВТБ БАНК, БМ БАНК, "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 марта 2017 г.
Суд прекратил рассмотрение иска против передачи Исаакия РПЦ
Смольнинский райсуд Петербурга прекратил рассмотрение иска четырех петербуржцев, считающих незаконной передачу здания Исаакиевского собора Русской православной церкви. «Суд пришел к выводу о том, что производству по данному делу подлежит прекращению», — заявила судья Татьяна Матусяк.
СМИ назвали главного кандидата в постпреды России при ООН
Основным претендентом на замещение должности постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций является заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Василий Небензя.
До Путина не дошло письмо Януковича с просьбой ввести войска на Украину
В администрацию президента России Владимира Путина не поступало письмо экс-президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести войска на украинскую территорию. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. 4 марта 2014 года это письмо на заседании Совбеза ООН продемонстрировал тогдашний постпред России при организации Виталий Чуркин.
Кремль заявил, что не получал письмо Януковича о вводе войск.— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 16 марта 2017 г.
Ну а что там Чуркин в ООН показывал, не знаем, у него и спросите!
Закон о начале Brexit вступил в силу
Британская королева Елизавета II подписала закон о начале процедуры выхода Великобритании из ЕС. Документ вступил в силу.
Елизавета Вторая дала согласие Терезе Мэй на начало выхода Великобритании из ЕС https://t.co/u7eMrxtAzF pic.twitter.com/X6I3hTmstj— Алексей Венедиктов (@aavst) 16 марта 2017 г.
СМИ сообщили об обращении шеф-редактора Regnum за убежищем в России
Гражданин Белоруссии, шеф-редактор информагентства Regnum Юрий Баранчик, задержанный в Москве, подал властям РФ ходатайство о предоставлении политического убежища.
Кравчук рассказал о принудительной передаче Крыма Украине в 1954 году
В 1954 году Крым был не подарен первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым, а принудительно передан Украине, рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук. По словам Кравчука, в 1953 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, побывав на полуострове, пришел в ужас от бедности местного населения и потребовал от первого секретаря ЦК КП Украины Александра Кириченко «взять Крым себе». Тот отказался, сказав: «Как? Мы не можем, это же бешеные деньги». Хрущев привез Кириченко в Москву на Политбюро, где было принято решение отдать Крым Украине, которая «может исправить ситуацию, потому что там есть люди, которые знают, как вести хозяйство», рассказал Кравчук.
Суд штата Гавайи блокировал новый миграционный указ Трампа
Федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи) ввел национальный запрет на реализацию нового миграционного указа президента США Дональда Трампа об ограничении въезда мигрантов из стран с мусульманским большинством. Судья изучил запрос властей штата Гавайи и принял решение блокировать указ Трампа. Генпрокурор штата Дуглас Чин заявил: «Есть мусульманское население, которое проживает в государстве, и они являются группой, которая должна быть защищена так же, как и любая другая группа. То, что делает штат Гавайи особенным, — его этническое многообразие».
В МВД подсчитали средний размер взятки в России
За 2016 год средний размер взятки в России вырос в годовом выражении на 75% — до 328 тысяч рублей. Об этом рассказал начальник главка экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Курносенко. Он отметил, что «часто незаконные вознаграждения намного крупнее».
В МВД рассказали об увеличении среднего размера взяток на 75%. Звучит, словно отчет об успешно проделанной работе https://t.co/eOtimBsrG7— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 16 марта 2017 г.
МИД России посоветовал НАТО обратить внимание на творчество Петросяна
Министерство иностранных дел России прокомментировало доклад Центра стратегических коммуникаций НАТО (Stratcom), где говорится о роли КВН и других юмористических проектов в легитимизации российской власти. «Вниманию аналитиков НАТО, посчитавших КВН "инструментом политической стратегической коммуникации": Петросян, между прочим, тоже старался!» — сообщил МИД в соцсетях.
В НАТО назвали КВН политическим инструментом Кремля.— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 15 марта 2017 г.
Гусман дал НАТО 2 балла https://t.co/OROr2k02uI
В НАТО считают КВН "политическим инструментом Кремля"https://t.co/T6ItDamVRJ pic.twitter.com/dg22I244iH— Лентач (@oldLentach) 15 марта 2017 г.