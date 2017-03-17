Чиновникам могут запретить публично критиковать руководство и обязать соблюдать нейтралитет в отношении политических партий даже в нерабочее время, причем даже в интернете. Такие нормы Министерство труда и соцзащиты планирует, по информации «Известий», внести в «Общие принципы служебного поведения госслужащих».

В Минтруда изданию пояснили, что руководствуются поручением президента, данным правительству в апреле 2016 года в рамках утверждения национального плана противодействия коррупции на 2016–2017 годы. Минтруду, в частности, поручено подготовить предложения по «обеспечению повседневного контроля за соблюдением этических норм и правил». Конкретные предложения должны появиться уже к 1 июля 2017 года.

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин duma.gov.ru

Согласно действующей редакции «Общих принципов служебного поведения госслужащих», которая была принята в 2009 году, чиновник должен быть добросовестным работником, вежливым и корректным по отношению к гражданам. В политической сфере госслужащему предписано соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на его служебную деятельность со стороны политических партий.

Разрабатываемые Минтрудом изменения, в первую очередь, затронут госслужащих руководящего состава, которые осуществляют «организацию труда, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий».

Сейчас чиновники-руководители обязаны предотвращать и урегулировать конфликты интересов, предупреждать коррупцию и следить, чтобы их подчиненных не принуждали участвовать в деятельности политических партий и общественных объединений.

Теперь, по мнению Минтруда, руководители должны следовать всем установленным принципам и во внеслужебное время, в том числе при пользовании интернетом, а также они не должны допускать совершения поступков, способных нанести ущерб как репутации самого чиновника, так и авторитету госоргана в целом. Более того, руководители, уверены авторы поправок, должны обеспечить повседневный контроль за соблюдением этих же принципов подчиненными.

Прошлым летом, напомним, Госдума приняла поправки в закон о государственной гражданской службе, согласно которым чиновники раз в год параллельно с подачей декларации о доходах и сведений о расходах должны отчитываться о своей активности в интернете. При этом кандидат на должность в госорганах должен сообщить о сведениях, опубликованных им в интернете за последние три года. Речь идет о доступе только к общедоступной информации, раскрывать личную переписку в соцсетях чиновников не заставят.

Авторами поправок выступили единоросс Владимир Бурматов и член ЛДПР Андрей Луговой. По их затее нововведение стало дополнительным инструментом борьбы с коррупцией. Кроме того, оно будет полезно для работодателей, которые смогут изучить публикации соискателя должности.

В феврале Минтруд дал методические рекомендации для государственных и муниципальных служащих, в которых разъясняется, как предоставлять сведения о сайтах и интернет-страницах с их личными данными, а правительство утвердило форму справки, в которой чиновники будут отчитываться об активности в соцсетях. Так чиновник, подавая такой документ до 1 апреля, должен указать в том числе адреса своих персональных страниц в «Одноклассниках», «ВКонтакте», Twitter и Facebook.