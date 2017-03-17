В 2014 г. серверы Yahoo подверглись хакерской атаке, в результате чего были похищены данные сотни миллионов пользовательских аккаунтов. Сейчас министерство юстиции США в связи с этой атакой обвинило четырех человек, в число которых входят представители российских спецслужб.

Financial Times пишет, что это первый случай, когда американские власти напрямую обвинили Кремль в организации кибератаки. Согласно обвинению, двое сотрудников ФСБ наняли двух хакеров, чтобы они взломали пользовательскую переписку в интересах государственной разведки. Специфика в том, подчеркивает FT, что обвиняемые – сотрудники такого подразделения ФСБ, которое уже не первый год занимается международным взаимодействием по борьбе с цифровой преступностью.

FT отмечает, что обвинения были выдвинуты в контексте нарастающей конфронтации между Россией и США в связи с кибершпионажем. Конфронтация началась с разговоров о том, что российское руководство инициировало взлом серверов Национального комитета американской Партии демократов с целью повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 г.

М. МакКорд на пресс-конференции

По словам помощника генпрокурора США по национальной безопасности Мэри Маккорд, нынешние обвинения никак не связаны с предполагаемым участием России во взломе серверов демократов. Однако она ничего не сказала о том, не обнаружило ли следствие по взлому Yahoo каких-либо свидетельств, связанных со следствием по взлому демократов.

Washington Post пишет, что между Россией и США нет договора об экстрадиции, однако американская сторона хочет добиться передачи обвиняемых США для разбирательства. Для этого могут использоваться методы устрашения (например, санкции). Кроме того, некоторые страны готовы арестовать и передать обвиняемого США, если он оказывается на их территории.

WP отмечает, что об атаке и утечке данных, произошедших в 2014 г., Yahoo сообщил только прошлой осенью. Первоначально это позиционировалось как крупнейшая утечка данных в истории. Однако позднее Yahoo также заявил о еще одной утечке, имевшей место в 2013 г. Тогда были похищены данные более чем миллиарда пользовательских аккаунтов. При этом руководство не было уверено в том, связаны ли между собой эти две атаки.

Люди в маске Гая Фокса

Ранее, напоминает WP, шли переговоры о продаже Yahoo телекоммуникационной корпорации Verizon. Однако теперь, в свете этих двух утечек, перспектива продажи становится туманной. По крайней мере, это, скорее всего, скажется на цене. Проблема в том, что взлом аккаунтов Yahoo делает уязвимыми не только данные переписки, но также и пользовательские данные, размещенные на таких ресурсах Yahoo, как Flickr и Tumblr.

В заключение WP также напоминает о том, что три года назад США выдвинули обвинения против пяти китайских военных хакеров, которые занимались экономическим шпионажем. Это было первым случаем в США, когда обвинения в кибератаках были прямо адресованы правительству иностранной державы. Перевод разговоров об кибератаках в сферу международных отношений, по мнению эксперта, на которого ссылается WP, позволил США добиться от китайских властей обещания прекратить кибершпионаж в отношении американских компаний.