«Коммерсантъ» в статье «Пошлины твердых сортов» пишет, что импорт российского зерна в Турцию оказался под угрозой.

«Автодилеры посигналили правительству»: продавцы просят учесть их интересы в стратегии автопрома.

«Амнистии ищут повод»: думская оппозиция выбирает между годовщинами присоединения Крыма и революции.

РБК в статье «Хорошо ли Крыму в России» разбирается, как живется бизнесу на полуострове.

В каких банках самые выгодные кредиты на покупку жилья написано в статье «Ипотечная пора».

«Дело с медицинскими показаниями»: экс-губернатора и бизнесмена подозревают в получении взятки.

«Известия» сообщают: «Андрей Недосеков покинул АО ГЛОНАСС». Компанию-оператора системы реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС возглавил человек Дмитрия Рогозина.

«В Южном военном округе появится новая армия»: общевойсковое объединение прикроет юго-западное стратегическое направление.

«Снос хрущевок продолжат в регионах»: чиновники готовят новую программу по расселению аварийного жилья.

«Газета.ru» в статье «"Крестовый поход" на Киев» пишет о том, почему украинские националисты объявили «крестовый поход».

«У Госдепа отнимают печеньки»: администрация Трампа сокращает бюджет дипведомства на $10 млрд.

Почему интересы Церкви кажутся петербургским властям важнее интересов общества, написано в статье «Дорога, не ведущая к Храму».

The Economist: «На подъеме: мировая экономика переживает синхронный взлет» (On the rise: The global economy enjoys a synchronised upswing). Прошлое десятилетие было отмечено серией мнимых экономических рассветов. Однако на этот раз ситуация иная.

«Центр удержался: националистическая партия Герта Вилдерса на нидерландских выборах получает меньше поддержки, чем ожидалось» (The centre holds: Geert Wilders’s nativist party does worse than expected in the Dutch election). Тем не менее, в Нидерландах формируется новый тип политики идентичности.

Bloomberg: «За романтическим отношением Трампа к России стоит башня, полная олигархов» (Behind Trump’s Russia Romance, There’s a Tower Full of Oligarchs). Материал о давних финансовых связях между президентом США Дональдом Трампом и Россией.

«Мэй: "Сейчас не время для еще одного шотландского референдума"» (May: ‘Now Is Not the Time’ for Another Scottish Referendum). Премьер-министр Британии Тереза Мэй ответила отказом на запрос Шотландии о проведении нового референдума о независимости от Британии до завершения процедуры отделения Британии от ЕС.

The Wall Street Journal: «Нидерландские выборы задают тон предстоящим выборам в Европе» (Dutch Vote Sets Tone for Coming Elections in Europe). Выборы в Нидерландах, при всем их своеобразии, отражают ключевые темы, которые будут важны на выборах в других европейских странах (Франции, Германии и, может быть, Италии).

«Подорвет ли американско-иранская вражда ситуацию в Ираке после Мосула?» (After Mosul, Will U.S.-Iran Rivalry Undermine Iraq?). В ходе борьбы против террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) США и Иран оказались де-факто союзниками. Однако после победы над террористами интересы Тегерана и Вашингтона снова вступят в противоречие. Это может стать проблемой для иракцев.