Дмитрий Медведев, о котором, порой, вообще никто не вспоминает, теперь в центре внимания. То президент «радует» всех новостью о том, что глава кабинета министров под конец эпидемии заразился гриппом. Теперь журналисты обратили внимание на то, что премьер вдруг не участвует в заседании Совета безопасности — хотя он постоянный член Совбеза.

Дмитрий Песков уже пояснил, что отсутствие Медведева «связано с его графиком работы» — хотя раньше ничего ему не мешало участвовать в заседаниях Совбеза.

Как ни странно, подобные «исчезновения» премьера, кажется, говорят о его будущем больше, чем многочисленные расследования оппозиционного политика Алексея Навального. В конце концов, научные методы кремлинологии пока никто не отменял.