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17 марта 2017, 16:52
интернет мобильные приложения Россия связь и телекоммуникации сотовая связь
Ольга Зайцева

Мессенджеры «с нагрузкой»

Человек со смартфоном.
Человек со смартфоном.

В России продолжается разработка новых мессенджеров – таких, которые могли бы использоваться служащими государственных структур. Однако стало ясно, что проект потребует больше времени, чем предполагалось.

По последним данным, Институт развития интернета продлил сроки проведения пилотного проекта по тестированию мессенджеров для госструктур до июня 2017 года, передает информационное агентство RNS.

Тема создания мессенджеров, которые могли бы использоваться для госструктур, возникла в СМИ вскоре после того, как стало ясно, что так называемый «закон Яровой» (блок поправок в различные законы, носивших формально антитеррористический характер и затрагивавших, в частности, интернет и операторов связи) может быть принят.

Первоначально высказывались мнения, что в этом вопросе Россия занимает позицию слабого государства и не пытается создать условия для появления собственных мессенджеров, а лишь стремится ограничить работу уже существующих. По просьбе «Полит.ру» ситуацию прокомментировал Михаил Брауде-Золотарев, директор Центра IT-исследований и экспертизы Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации.

По его оценке, любые ограничения в области цифровой экономики в части того, что удобно бизнесу и обычным людям равносильно введению налога на эту экономику. «Любые ограничения на то, что удобно людям, бизнесу, цифровой экономике, эквивалентны налогу эту экономику или другим не очень приятным для страны вещам», – отметил он.

«Для обоснования таких действий выдвигаются две цели: что-то, связанное с национальной безопасностью, и выравнивание экономических условий для традиционных операторов связи, которые теряют трафик на sms. Вопрос о национальной безопасности при этом формулируется довольно мутно, и в чем там суть, не очень ясно. Что же касается традиционных операторов связи, то трафик на sms они теряют счет тех операторов, которые через интернет эти сервисы предоставляют дешевле и гораздо удобнее для пользователей.

 
Наблюдение за передвижением кораблей

Итак, есть два мотива. Первый не совсем понятен, потому что те, кому нужно обеспечить скрытное взаимодействие, находят способы это сделать – это несложно. Зато, фактически, ситуация затрагивает – на 99,999% – легальных, «белых» пользователей, которые вообще не имеют отношения к угрозам национальной безопасности. Второй же мотив и вовсе представляется нерелеватным – ведь речь идет о том, что менее эффективные в современных экономических условиях игроки пытаются за счет лоббистского ресурса просто добиться для себя льгот», – сказал Михаил Брауде-Золотарев.

Ресурс подобных «традиционных» игроков, безусловно, есть (в отличие от новой экономики, компактной, дешевой и не имеющей таких оборотов), подчеркнул он. Однако для получения льгот, по его мнению, тут нет оснований.

«Льгот они пытаются добиться под тем предлогом, что вложили значительные средства в инфрастуктуру, сделали большие инвестиции, которые им надо возвращать. Но это их проблема, хочется сказать от имени всех налогоплательщиков, от имени пользователей. Не мы вкладывали эти деньги и не мы должны оплачивать эти расходы.

Если эти игроки переинвестировали, ошиблись, это не наши проблемы. А если окажется, что они почему-либо больше не способны поддерживать эту инфрастуктуру, то обойдемся без них. Во всяком случае, все разговоры о том, что общество должно каким-то образом их поддерживать, мне кажутся абсолютно лишенными всякого обоснования», – убежден эксперт.

Говоря о том, что ныне существующие мессенджеры фактически вынуждают идти на  сотрудничество с операторами связи, чтобы те могли исполнять требования по регулированию работы мессенджеров в России, Михаил Брауде-Золотарев назвал такое положение дел искусственным и оценил его негативно.

«Да, это регулирование фактически заставляет уже существующие мессенджеры «идти на поклон» к традиционным операторам. И делиться с ними, в том числе на условиях этих операторов, трафиком, бизнесом, доходами… Это совершенно искусственная мера, сравнимая с тем, как при советской власти, покупая мясо, люди должны были еще и костей прикупить. Назвалось это тогда «нагрузка».

В данном же случае мы, пользователи, пользуясь мессенджерами и прочими дешевыми доступными нам сервисами, вынуждены будем «докупить в нагрузку» еще и немного традиционной инфрастуктуры, которая нам как пользователям не нужна. Почему нам придется это сделать? Потому что если игроков новой экономики мессенджеры заставят как-то рассчитываться и расплачиваться с традиционными операторами, они эти расходы так или иначе переложат на нас. Это и есть классическая «нагрузка», и поддержать такую меру совершенно невозможно», – объяснил Михаил Брауле-Золотарев.

 
Мессенджеры на телефоне

Он отметил, что это явление напрямую связано с развитием технологий и неспособностью или неготовностью игроков меняться со сменой условий.

«Когда приходят новые технологии, это очень неприятно для тех игроков, которые в старой парадигме комфортно и хорошо существуют. Так всегда было в истории человечества, и знаменитое восстание луддитов – событие из той же серии.

Можно радоваться, что в нынешние времена такое происходит хотя бы бескровно – в форме лоббизма и продвижения собственных интересов через законы. Это, конечно, прогресс. Но суть явления остается той же самой: те, кто что-то теряет, пытаются за счет остальных членов общества что-то отыграть», – подчеркнул эксперт.

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