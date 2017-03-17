Двухуровневная модель местного самоуправления, существующая в России, может быть разрушена; в ряде регионов, в том числе в Московской области, уже проходит реформа местного самоуправления, предполагающая упразднение муниципалитетов и их слияние в единые «городские округа», и это уже возымело негативные последствия для жителей Подмосковья.

Соответствующие поправки в 131-й закон «О местном самоуправлении» рассматриваются в Госдуме в настоящее время. Между тем, как пишет газета «Коммерсантъ», глава думского комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко решительно возражает против принятия поправок; против высказался и заместитель руководителя президентского Совета по правам человека Евгений Бобров.

Как подчеркнул Диденко, поправки противоречат одобренной президентом России концепции одного из авторов закона о местном самоуправлении, вице-премьера Дмитрия Козака, и могут иметь серьезные негативные последствия – такие, как удаление власти от населения и постепенная деградация села. По мнению Боброва, новая форма местного самоуправления окажется фиктивной, и население останется один на один со своими проблемами.

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Реформа местного самоуправления, проходящая в Подмосковье, действительно приводит к тому, что людям становится сложнее решать свои проблемы. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики. Он пояснил, что не считает губернатора Московской области Андрея Воробьева идеологом самой реформы, однако отмечает, что действия Воробьева в этой области уже привели к ряду негативных последствий для региона, включая начавшийся процесс ухода из области бизнеса, действовавшего на уровне районов.

«Что касается реформы местного самоуправления, то есть ощущение, что [губернатор Московской области Андрей] Воробьев – не идеолог ее, а, скорее, выбранный исполнитель. В Подмосковье реформа происходит, но она идет и по всей стране. Поэтому говорить о том, что причиной реформы в регионе были только амбиции губернатора Воробьева, на мой взгляд, не совсем верно.

Если говорить о самой реформе, то мое мнение таково: реформа представляет собой процесс «вертикализации» власти в окончательном ее смысловом исполнении. Она предполагает, что «президент – губернатор – мэр» – это жесткая связка, причем губернатор фактически назначает глав муниципалитетов, то есть мэров, будучи и сам избранным лишь формально. Все понимают, что губернаторские «выборы» – это выборы именно в кавычках, в связи с существованием муниципального фильтра.

Таким образом, в итоге мы имеем систему единой «веревочки»: президент «дергает» губернаторов. И если раньше губернатор мог сказать, что ему неподконтрольны главы муниципалитетов, что ему надо как-то с ним бороться, то после проведения реформы это будет невозможно, реформа поставит на этом крест. Реформа придаст муниципалитетам большую управляемость.

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Второй аспект реформы связан с тем, что она меняет структуру работы муниципалитетов. Раньше это была инициатива снизу – бизнес, строительство, что-то в этом духе. Если посмотреть на Подмосковье, в каждом районе его был свой застройщик, своя концепция, и так далее. Сейчас все это централизуется в область: областная власть забрала себе все самые «вкусные» функции – распределение земли, строительство и бюджетирование, а муниципалитетам оставила функции исполнителя – размежевание участков и тому подобное.

То есть, происходит переподчинение денежных функций в руках областных чиновников. Теперь любой бизнесмен, который желает, например, открыть что-то в Щелковском районе, должен сначала будет ехать в правительство области, в отдел инвестиций в нем, и решать все вопросы там.

Третий важный момент в реформе МСУ, которая проходит в области, – это избавление от всех мелких местных советов депутатов. Эти советы появились где-то в конце 2000-х, когда был принят федеральный закон №131-ФЗ. Однако его практически свернули этой новой реформой и вернулись к системе, похожей на систему времен Советского союза: когда есть отделы горадминистраций, и они, фактически, выносят все решения, касающиеся «жизни на земле».

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На мой взгляд, это неправильно в наших условиях: может быть, в системе СССР, когда все было спущено из Госплана и все жили по плану, это и было уместно, но сейчас, когда мы живем свободным рынком, это в корне неверно, потому что убивает любую инициативу на местах. А Подмосковье вообще без этой инициативы, как показала практика, очень плохо живет. Потому что в области чиновников уже мало, руки у них ни до чего не доходят. А те, кто «с земли» пытаются что-то до них донести, результата по той же причину не могут добиться, и, в конце концов, руки у них опускаются, они куда-нибудь уезжают. В результате мы сейчас наблюдаем практически уход районного бизнеса из Подмосковья.

Я много общаюсь с людьми, которые раньше им занимались, и они говорят, что при такой системе стало невозможно работать: мол, если ты не «Ашан» и не «Глобус», ты работать больше не можешь», – сказал Илья Гращенков.

Комментируя вопрос об «оптимизации», а именно – о дальнейшем сокращении числа чиновников, о намерении проводить которое губернатор Воробьев говорил в интервью РИА Новости в 2016 году, эксперт уточнил, что такая «оптимизация» в силу определенной специфики уже породила проблемы.

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«Хочу сделать ремарку: когда в прошлый раз Воробьев сокращал чиновников, – не помню точную цифру, но, по-моему, речь шла об увольнении 30 процентов – увольняли как раз чиновников-исполнителей. То есть, первыми попали под раздачу всевозможные линейные инспекторы, которые работали в таких ведомствах, как БТИ и так далее. Вот их сократили, а начальников и заместителей начальников отделов оставили. И получилось, что не стало именно тех, к кому люди должны приходить, чтобы решать свои проблемы. Зато появилось несколько новых министров в правительстве области – министров инноваций, еще что-то в этом духе», – пояснил Илья Гращенков.