Приватизация — один из самых очевидных для правительства способов пополнения бюджета. Сокращать расходы всегда сложно, увеличивать налоговые и таможенные доходы тоже уже почти нет возможностей, а продажу имущества всегда можно организовать достаточно быстро.

В 2016 году было приватизировано государственного имущества на 1,1 трлн рублей — об этом министр экономического развития Максима Орешкина сообщил в письме первому вице-премьеру Игорю Шувалову, копия документа оказалась в распоряжении «Ведомостей». В середине февраля правительство утвердило прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы. Планом предусматривается приватизация находящихся в федеральной собственности акций 477 акционерных обществ, 298 ФГУПов, доли участия государства в десяти ООО, более тысячи объектов другого имущества государственной казны. Как ожидается, ежегодные поступления в бюджет от приватизации учтенного в плане имущества составят всего 5,6 млрд рублей — больше удастся заработать только продавая крупнейшие компании, решение о приватизации которых будет приниматься отдельно.

Так, например, сейчас идет дискуссия относительно способа приватизации 25% акций компании «Совкомфлот» — одного из крупнейших в стране морских перевозчиков, который специализируется в том числе на транспортировке нефти и нефтепродуктов. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что акции планируется продать на Московской бирже.

«Позиция поддержана, — сказал Моисеев. — Я считаю, что только на Московской бирже нужно приватизировать». Приватизировать пакет «Совкомфлота» на Московской бирже считает необходимым и Минэкономразвития. Руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков также называл приватизацию пакета на Московской бирже наиболее оптимальным вариантом.

Министр экономического развития Максим Орешкин прогнозирует, что приватизация «Совкомфлота» может состояться в мае-июне 2017 года. За продажу 25% минус 1 акции «Совкомфлота» правительство планирует получить около 30 млрд рублей. Еще год назад считалось, что пакет будет стоить 24 млрд.

Также в четверг стало известно, что ВТБ запланировал ряд non deal road show в Великобритании и США в апреле и июне. Об этом, как передает ТАСС, журналистам заявил глава банка Андрей Костин.

«Мы не обсуждаем и не проводим работу в этом направлении (по приватизации ВТБ). Мы встречаемся с инвесторами, мы запланировали на весну ряд non deal road show в Америке и Великобритании, но обсуждать конкретную сделку мы там не планируем, больше будем рассказывать о нашей новой стратегии», — сказал Костин. Он добавил, что разговоров о конкретной сделке нет.

Андрей Костин kremlin.ru

При этом, что интересно, уже нашлись претенденты на прибыль от приватизации. Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает платить пенсии за счет доходов от продажи государственных компаний. По мнению экспертов РСПП готовящаяся ЦБ и Минфином пенсионная реформа не сработает, поскольку в условиях низких доходов участвовать в ней люди не захотят, а бизнес предлагаемый сценарий никак не мотивирует. Об этом в четверг пишут «Известия». В качестве альтернативы объединение крупного бизнеса рекомендует Белому дому найти другие источники для латания дыр в Пенсионном фонде, например приватизацию.