Новость дня

Ко Всемирному дню сна, который отмечается 17 марта, Яндекс составил карту сновидений регионов России. Для этого специалисты поисковой системы проанализировали запросы, которые ежедневно задают россияне с 9 до 10 утра по поводу увиденных ночью снов.

Выяснилось, что самые распространенные сновидения не зависят от места жительства. Слова «люди», «рыбы» и «змеи» встречаются в запросах о снах всех россиян. Но есть и региональные отличия – например, на Дальнем Востоке люди чаще всего видят во сне медведей, а жителям Ингушетии снятся разные белые вещи: дома, розы, кони и простыни.

В Челябинской области снятся метеориты, в Крыму - море, дельфины и волны, в Ставропольском крае – грецкие орехи и абрикосы. В Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областях популярны религиозные сны — со святыми, священниками и иконами.

Жителям Свердловской и Мурманской областей, Карелии, Коми, Пермского и Красноярского края чаще снятся клопы, а Иркутской области, Ненецкого АО и Хабаровского края – тараканы.

В ХМАО, Тюменской и Томской областях во сне видят щук, а вот в южных регионах России – раков. Лебеди же россиянам во снах не являются – их заменяют гуси, которые снятся жителям Курганской области.

Москвичи чаще видят во сне метро, электрички, воблу, подосиновики, святую Матрону, сапфиры и засоры, а петербуржцы – метро, музей, чернику, клюкву и протечки.

Карта снов европейской части России

Антиновость дня

Прокуратура Свердловской области объявила предостережение главе Нижнего Тагила Сергею Носову в связи с нарушением муниципалитетом сроков оплаты государственных и муниципальных контрактов. К настоящему моменту задолженность мэрии по контрактам составляет более 295,7 млн рублей, при этом 125,6 млн рублей уже были взысканы в судебном порядке.

Непонятная новость дня

В Чувашии обнаружилась звезда мирового уровня по игре в покер. Следственный комитет завел уголовное дело на безработного жителя Чебоксар, который выиграл в покер на международных турнирах 30 млн рублей, не заплатив положенных налогов с выигрышей.

Игральные фишки и карты

По версии следствия, 36-летний мужчина участвовал в финальном турнире мировой серии покера World Series of Poker (неофициальный чемпионат мира по покеру) в Лас-Вегасе, а также в ряде соревнований по этой игре в Берлине, Копенгагене и французском Довиле.

За полученные выигрыши в 2011-2013 годах чебоксарец должен заплатить около 4 млн рублей налогов. После их уплаты (а также штрафов и пени), уголовное дело в отношении него может быть прекращено.

Ассорти

В Татарстане открыли крупнейший в России завод по производству колбас и сосисок из куриного мяса. На строительство, оснащение и запуск предприятия в Набережных Челнах было потрачено более 3 млрд рублей. Планируется, что со временем ассортимент завода «Челны-МПК» должен достичь более 300 наименований.

Куриная ферма

Пока запущена только первая очередь завода, к концу 2017 года начнет функционировать и вторая очередь. В целом в «Челны МПК» будет создано 1200 рабочих мест.

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В Белгороде официально открыт центр позитронно-эмиссионной томографии (ядерной медицины), предназначенный для ранней диагностики онкологических заболеваний. Объем инвестиций в строительство и оснащение центра составил 340 млн рублей.

Пока в планах прием 2,5 тысяч пациентов в год по региональной квоте, однако губернатор Евгений Савченко уже заявил, что область готова увеличить квоты для белгородцев и обеспечить их финансирование в зависимости от потребностей. В целом пропускная способность белгородского ПЭТ-центра составляет 5 тысяч исследований в год. 95% исследований проводятся бесплатно для пациентов по полисам ОМС.

Работа с пациентами из других областей ведется в рамках межрегиональных соглашений.

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В Ростове-на-Дону обнаружился свой «осьминог Пауль» - енот-полоскун по кличке Алиса из местного трогательного зоопарка стал знаменитостью, предсказав поражение «Ростова» в ответном матче с «Манчестер Юнайтед» на поле противника.

Способности к предсказанию у Алисы, по словам сотрудников зоопарка, стали проявляться уже давно. Например, по ее поведению можно безошибочно определять прогноз погоды - перед дождем она «залегает в спячку», а если день будет ясный, то бегает и веселится.

Накануне матча «Ростова» с «Манчестером» Алисе предложили три миски с мясом, перед каждой из которых был написан возможный исход поединка. Победителем енотиха определила соперников россиян. В предыдущем же матче она предсказала ничью.