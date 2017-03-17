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17 марта 2017, 13:17
беспилотник Новые технологии, инновации сельское хозяйство Сколково
Мария Блохина

Будущее за агроинновациями

Беспилотный сельскохозяйственный трактор, созданный сколковским резидентом
Беспилотный сельскохозяйственный трактор, созданный сколковским резидентом
Фото: Sk.ru

16 марта в Гиперкубе Инновационного центра «Сколково» состоялась вторая ежегодная научно-практическая конференция «Точное земледелие». В этом году организаторы получили более 500 заявок на участие от специалистов со всей страны: на площадке собрались представители агропромышленного бизнеса, научных-исследовательских организаций, инвесторы и инвестиционные консультанты.

Собравшиеся обсуждали пути повышения эффективности агробизнеса, в центре внимания конференции оказались основные вопросы развития отрасли с помощью новых технологий и опыт их применения для достижения наилучших результатов. Также особое внимание эксперты уделили направлениям, представленным на платформе Национальной технологической инициативы, в их числе были точное земледелие, дистанционное зондирование земли и мониторинг в сельском хозяйстве. 

Главный редактор журнала «Агроинвестор» Николай Лычев, который в первой половине конференции выступал в качестве модератора, в самом начале конференции напомнил собравшимся об актуальности обсуждаемой темы. «Сегодня как никогда важно думать и говорить об инновациях, которые могут стать нашим завтра и которые, более того, уже становятся нашим сегодня. На фоне достаточно консервативной и традиционной отраслевой повестки, рекордных урожаев, высокой маржинальности растениеводства, об инновациях говорить не очень принято. Человек по своей сути консервативен, а сельскохозяйственный человек, который занимается производством, наверное, вдвойне», — полагает Лычев.

Он подчеркнул, что эту традиционную психологию необходимо постепенно менять, потому что при всех плюсах агропроизводства есть и определенные минусы, в числе которых повышающиеся затраты и неконтролируемые природные риски. Инновационные разработки могут стать опорой, которая позволит повысить эффективность бизнеса и его прибыльность. По словам Лычева, опрос аграриев показал, что чуть более 10% фермеров используют технологии и методы точного земледелия, но тяга к технологиям в этой отрасли есть. Некоторые элементы точного земледелия уже сейчас используются многими аграриями, просто они это до конца не осознают.

Вице-президент Фонда «Сколково», исполнительный директор кластера биомедицинских технологий Кирилл Каем выступил с приветственным словом и подчеркнул, что конференция «Точное земледелие» не отраслевое событие, как могло бы показаться, а межотраслевое. «Мы пытались собрать стартапы и партнеров не только в области агро, но и в области космической индустрии, в области IT, в области, связанной с вычислениями. И точное земледелие — это как раз межотраслевая, синтетическая технология», — заявил Каем.

Кирилл Каем: «Точное земледелие - это межотраслевая история, на нашей площадке мы собрали представителей не только аграрного сектора, но также космической индустрии и IT». Фото: Sk.ru

Рисуя идеальную квартиру будущего агрономов, Кирилл Каем высказал мнение, что значительно удобнее собрать новые технологии в АПК на единой платформе. Тогда аграрии смогут выйти в интернет и получить всю информацию: фото своих полей со спутников, коэффициент озеленения, или отправить дрон посмотреть, что происходит на любом участке поля, запрограммировать посев или обработку поля, и все это будет происходить быстро и без больших трудозатрат. Несмотря на то, что это может пока восприниматься как фантастика из романов Стругацких или Лема, такой подход уже постепенно входит в нашу жизнь и становится все более реальным.

Инвестиции в сытое будущее

Управляющий директор группы компаний AgroTerra Патрик Гидирим выступил на конференции в качестве представителя венчурных инвесторов. Он рассказал об основных принципах работы своей компании, которые во многом схожи с венчурным инвестированием. По его словам, точное земледелие — это один из секторов агроинноваций и агротехнологий, который необходим сельскому хозяйству, чтобы отвечать существующим вызовам.

«К середине века на планете будут жить 9-9,5 миллиардов человек, и они будут все больше и больше потреблять как средний класс. Это значит огромное увеличение спроса на сельхозпродукцию. Это происходит в режиме изменения климата, уменьшения посевных площадей и ужесточения подхода к сохранению окружающей среды», — обрисовал перспективу Гидирим, подчеркнув, что в таких условиях внедрение агроинноваций является главным и необходимым фактором дальнейшего развития отрасли.

По его словам, рынок сейчас наконец-то начинает понимать, что будущее за инновациями, и это решение серьезного вызова для человечества. «Инвесторы любят инвестировать в долгосрочные тренды, это самое интересное, что может быть для инвестора, когда ты понимаешь, что если все 9 миллиардов будут постепенно переходить на такую диету, то это повысит спрос и выручку мультикратно. Поэтому инвесторы начали инвестировать, в последние годы венчурные инвестиции в технологические компании агросектора достигли почти 5 миллиардов», — рассказал Гидирим.

Рассуждая о перспективных стартапах и агротехнологиях он также обратил внимание на «долину смерти» — этап, на котором большинство проектов умирают, еще не успев по-настоящему родиться. Гидирим указал на два существующих разрыва, где это происходит чаще всего. Первый находится на этапе от исследования до стартапа, когда перспективные разработки больше всего нуждаются в эффективных программах акселерации, чтобы перерасти в коммерческий продукт.

Второй разрыв стал понятен только в последние годы, он находится на этапе от стартапа до компании, где происходит широкая коммерциализация продуктов. Причина второго разрыва в том, что агростартапы, инвесторы и крупные агрокомпании не понимают друг друга. С этим компания намерена бороться с помощью своего нового проекта — корпоративного акселератора инноваций в агропромышленной сфере AgroTerra Ventures. Пока, правда, компания только заявила о его запуске и не может похвастаться своим портфелем успешных проектов.

Роботы в полях

Тема оптимизации и автоматизации процессов, улучшения показателей и повышения эффективности интересует всех фермеров и аграриев. Вице-президент Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская выступила с обзорным докладом о существующих робототехнических разработках и беспилотных технологиях для сельского хозяйства. Большинство компаний, занимающихся полевой робототехникой сосредоточено в Европе, в Америке и Азии таких компаний очень мало, да и объемы продаж в целом небольшие. Но по словам Конюховской, в 2014 году было произведено 124 робота, в 2015 году — 309 роботов, а это уже рост почти в 2,5 раза, и дальше производителями ожидается только рост продаж. 

Значительный сегмент полевой техники занимают тракторы, в том числе — беспилотные. Разные модели таких почти самостоятельных машин производят и продают в США и европейских странах, а вот для России это пока диковинка, но тенденция к возникновению спроса есть. По подсчетам Ассоциации, которые привела Конюховская, через 7 лет беспилотники займут половину мирового рынка тракторов, и их доля достигнет 30 миллиардов долларов. Причем выбор таких беспилотников достаточно разнообразен, и при определенном бюджете можно подобрать устройство под любые задачи. Например, кроме беспилотных тракторов, существуют и беспилотные погрузчики, они намного менее мощные, но зато выбор среди них больше, так как на рынке такие машины представлены уже с 2015 года. 

По прогнозу экспертов ассоциации, использование мобильных платформ, беспилотных тракторов и технологий точного земледелия будут определяться конкурентоспособностью компаний агросектора в течение ближайших 5-10 лет.

Также на конференции выступали и другие эксперты, в числе которых был генеральный директор компании ExactFarming Антон Хаймовский. Опираясь на свой личный опыт общения с российскими фермерами он ответил на сакральный вопрос, который возникает у многих — зачем фермеру информационная система?

По словам Хаймовского, до начала работы в ExactFarming он ни разу не встречал информационных систем для сельского хозяйства. Для того, чтобы понять нужно ли это отрасли и в каком виде, он отправился в поля. Так он познакомился с фермером из Саратовской области, владеющим 6000 гектаров, который рассказал, что некачественные объезды полей его сотрудниками привели к потерям в 1,4 миллиона рублей, потому что проблемы вовремя не увидели и не устранили.

Другой фермер из того же региона владеет 4900 гектарами, и 51 из них он решил засеять подсолнечником. Но в процессе работ выяснилось, что на глубине в 10 сантиметров образовался плотный слой песка. Это было вызвано тем, что в течение последних лет почва обрабатывалась только поверхностно. Этот фермер потерял около 300 тысяч рублей на этом участке.

У третьего фермера, о котором рассказал Хаймовский, также 4900 гектаров, в Ростовской области. Решившись на инновации этот аграрий выделил 10 полей для применения новых технологий. В результате, одна из использованных протравок выстрелила, но из-за бумажного документооборота фермер банально потерял данные о том, какая именно из десятка использованных затравок показала выдающийся результат. Он потерял целый сезон. Современные информационные системы могли бы помочь избежать таких ситуаций, агрегировать большие объемы данных, вести системное управление и хранить всю информация в облаке, но пока это слишком далеко от большинства российских фермерских хозяйств.

Помимо обсуждения насущных проблем земледелия в рамках конференции прошла выставка технологических решений и сервисов для точного земледели. Cреди комапаний, представивших свои разработки, резиденты «Сколково» – АгроДронГрупп, СКАН, Аэроксо, Агроноут, Системы точного земледелия и другие.

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