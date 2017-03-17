На Грушинской конференции ВЦИОМа прозвучали несколько интересных докладов из которых, в частности, следует, что региональные элиты не прочь получить побольше самостоятельности и поучаствовать в определении курса страны, а тех, кто участвует в массовых акциях — как протестных, так и провластных — волнует чувство достоинства.

Михаил Комин

На площадке «Образ будущего России в элитных группах и общественном мнении» с основным докладом, как пишет «Коммерсантъ», выступили эксперты Центра стратегического развития Ксения Ткачева и Михаил Комин, они проводили исследование в Татарстане, Ростовской, Иркутской, Воронежской, Свердловской областях, Приморском крае и Севастополе. Социологи опросили 84 «представителя элиты», это бизнесмены, чиновники, руководство НКО и СМИ, причем мужчин в этой выборке было 72, а женщин 12. «Мы говорили об их личном будущем, будущем региона, а также о том, как они видят будущее страны», — сказал Михаил Комин.

Эксперты утверждают, что региональные элиты не видят самих себя в качестве основных действующих лиц, «влияющих на формирование курса страны в будущем», но хотели бы стать таким актором. Причем главное условие для этого — расширение автономии регионов. «Главное, не мешать региону развиваться, — сказал один из респондентов. — Но все должно зависеть от нас. Надо каждому региону дать возможность делать свое дело».

Ксения Ткачева

Уровень сплоченности элит оказался низкий, хотя и ближе к среднему, сказала Ксения Ткачева: «И бизнес, и власть, и представители общественных организаций говорят об отсутствии диалога, о том, что нет кооперации и никто не предлагает решения проблем. Кроме того, все говорят о нестабильности правил игры». Образ будущего у региональных элит совпадает в том, что все хотят самореализации, хорошего образования для детей, комфортной среды проживания и уверенности в завтрашнем дне. Среди основных вызовов были названы отсутствие четких правил игры, замыкание контактов между регионами на центр, незаинтересованность центра в решении частных проблем регионов, недостаток инвестиций и отток квалифицированных кадров.

Исследовательская группа «Мониторинг актуального фольклора» из РАНХиГС представила доклад об «образах будущего на публичных политических акциях 2013-2017 годов». В материале сопоставляются плакаты на двух акциях: марше памяти убитого политика Бориса Немцова в 2017 году и Антимайдане в 2015 году. Авторы пришли к выводу, что темы этих акций схожи — сменяемость власти и положение оппозиции. При этом авторы посчитали, что «лоялистский дискурс ориентирован на будущее страны в мировом контексте, а оппозиционный — на внутренние изменения». Хотя для обеих групп «важной категорией будущего оказывается поддержание или восстановление достоинства» — граждан или государства.

"Марш правды" 13 апреля 2014 Ilya Schurov

В докладе «Настоящее, прошлое и будущее в восприятии своей страны гражданами России» сотрудников факультета политологии МГУ, среди которых Елена Шестопал, 58% сильной стороной России называют природные ресурсы, 50% — богатую историю, 44% — людей, 43% — вооруженные силы, 29% — культуру, 24% — язык. Среди слабых сторон 82% выделили экономику, финансы и промышленность, 38% — науку и образование, а 21% — спорт.

Интересно, что социологи просили предположить респондентов, как изменяться границы России к 2020–2025 годам. Почти 59% россиян сказали, что границы никак не изменяться, 36,7% предположили, что границы увеличатся, а 4,4% — что уменьшатся.