Топ новостей 17 марта

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Госдума разрешила попавшим под санкции ЕС россиянам не платить налоги в России, экс-лидер «России молодой» получил срок за мошенничество, а СМИ сообщили об отказе депутатов спрашивать Медведева о расследовании ФБК.

Госдума приняла во основном чтении законопроект о разрешении попавшим под санкции россиянам не отчитываться о доходах в России, а платить налоги в других странах. Его поддержали 324 депутатов, против высказались 38. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам отметил, что поправки не несут выгоды россиянам, так как в ЕС налог для физлиц выше и составляет 30% против 13% в России.

Дума разрешила не платить налоги в России тем, кто попал под санкции. Не врали, выходит, чиновники, что санкции это благо. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 17 марта 2017 г.

Попавшие под санкции друзья Путина не будут платить налоги - налоги будут платить россияне, попавшие под Путина. — Наша Канада (@NashaCanada) 17 марта 2017 г.

Экс-лидер прокремлевского движения «Россия молодая» Максим Мищенко получил два с половиной года по делу о мошенничестве в Тульской области. Обвинение просило для него два года колонии и лишения государственных наград. Второй фигурант дела - Геннадий Ефимов - получил полутора года условно. Их признали виновными в мошенничестве при получении гранта на проведение конференции о Чернобыльской АЭС. Мищенко и Ефимов получили 650 тысяч рублей, но мероприятие так и не провели.

Мищенко, недавно отправившийся служить в армию, слушает приговор - 2.5 года колонии pic.twitter.com/f434rugLiM — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 17 марта 2017 г.

Удивительная судьба у Мищенко: всю юность кричать про живущую на гранты оппозицию и сесть в тюрьму за воровство из бюджета Тульской области. — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 17 марта 2017 г.

Ядерный взрыв

США считают актуальными все варианты, включая военное вмешательство, при решении ядерной проблемы КНДР, поскольку так называемое «стратегическое терпение в отношении КНДР исчерпано». «Не хотим доводить до военного столкновения, но если Северная Корея предпримет действия, угрожающие Южной Корее и американским войскам, то в ответ будут приняты меры», — заявил Тиллерсон. Он призвал Китай не реагировать на размещение ПРО THAAD США в Южной Корее и воздержаться от ответных мер.

19 апреля во время отчета Дмитрия Медведева перед Госдумой его не спросят о расследовании, проведенном ФБК. Депутаты заявили, что это расследование не имеет отношения к отчету правительства, данная тема россиянам не интересна, а спрашивать нужно о насущном - к примере, о сфере ЖКХ.

Дмитрий Медведев поздравил Аристарха Ливанова с 70-летием, а Аристарх Ливанов поздравил Дмитрия с виноградниками в Тоскане и Анапе... — Иocиф Лeвинcoн (@Osya_Levinson) 17 марта 2017 г.

В этом году Дмитрий Анатольевич никуда не поедет и проведет отпуск дома. В Италии. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 17 марта 2017 г.

Опрос ВЦИОМ показал, что 76% россиян готовы смириться со сложной ситуацией в экономике ради продолжения внешнеполитического курса Москвы на Украине. Они положительно ответили на утверждение, что «России не нужно бороться за отмену санкций, поскольку они обоюдно вредят и нашей стране, и тем государствам, которые их ввели, и поэтому должны в скором времени быть отменены с их стороны». Только 18% опрошенных заявили о необходимости принять меры для отмены санкций.

Сидим, бывает в деревне, грызем горбушку хлеба в полутьме без электричества и плачем от радости, что Крым наш. А без Крыма пропали бы вовсе. — деревня Дураково (@willi_rusland) 17 марта 2017 г.

1552 - Присоединение Казани,

1554 - Астрахани,

1555 - Сибири,

1783 - Крыма,

1920 - Крыма,

1944 - Крыма,

2014 - Крыма,

... — Svetlana Maximova (@iskora22) 17 марта 2017 г.

Россия может отменить решение о признании документов ДНР и ЛНР, если Украина полностью выполнит минские соглашения. Это касается положений об «отмене карательной операции и отвода вооружений, проведении конституционной реформы с закреплением особого статуса Донбасса, признании местных выборов также, как и выполнении п.8 "Комплекса мер", касающегося полного восстановления социально-экономических связей». В Кремле, между тем, опровергли наличие плана по интеграции с Донбассом.

Захарченко объявил о переориентации экономики "ДНР" на Россию pic.twitter.com/98RqQB3ixX — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 17 марта 2017 г.

Замглавы УВП администрации президента Тимур Прокопенко и Дмитрий Киселев попросили признать их потерпевшими по делу группировки «Шалтай-Болтай». Прокопенко признал, что хакеры взломали его почту. Следователи ФСБ также вызвали на беседу Наталью Тимакову, а та заявила, что намерена сотрудничать со следствием. В деле также может появиться ряд других потерпевших из числа людей, чью переписку публиковал или продавал «Шалтай-Болтай».

Карта Visa

Visa с середины февраля разрешила банкам – владельцам банкоматов брать комиссию с клиентов за снятие наличных в банкоматах. Mastercard поддерживает эти изменения и может поменять свои тарифы в ближайшие месяцы. «Мир» заявил, что система не планирует менять свои правила.

Владимир Жириновский заявил, что его высказывания в ходе заседания Госдумы о расстрелах и повешениях относились к реальным преступникам, а не к депутатам. «Я говорил о мафии, о преступности, о криминале, о коррупции, это к ним мое обращение. Какое это имеет отношение к депутатскому корпусу? Да я вас вообще в лицо не знаю многих, к вам это никакого отношения не имеет», — отметил он.

Жириновский сказал что расстреливать он хочет преступников , а к депутатам это не относится..Этим высказыванием он рассмешил еще больше.. — ///еребцов (@igorzhe) 17 марта 2017 г.

«Яндекс» 17 марта представил аналитику запросов пользователей в честь Всемирного дня сна. Была создпна карта сновидений России. Женщины чаще всего видят во сне беременность, ребенка, человека, детей, рыбу, а представители мужского пола - девушек, зубы и змей. Названа личность конкретного человека, которого видят во сне россияне. Им оказался президент Владимир Путин. Чаще всего он снится в Чечне.

Cегодня всемирный день сна! Яндекс собрал стату по популярным снам и вышло, что в России чаще всего снится Путинhttps://t.co/LvhUkMOeXe pic.twitter.com/BEkJ7H0tPV — Лентач (@oldLentach) 17 марта 2017 г.