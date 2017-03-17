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17 марта 2017, 18:00

Топ новостей 17 марта

Голосование в Думе
Голосование в Думе

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Госдума разрешила попавшим под санкции ЕС россиянам не платить налоги в России, экс-лидер «России молодой» получил срок за мошенничество, а СМИ сообщили об отказе депутатов спрашивать Медведева о расследовании ФБК.

ГД одобрила право попавших под санкции в ЕС не платить налоги России

Госдума приняла во основном чтении законопроект о разрешении попавшим под санкции россиянам не отчитываться о доходах в России, а платить налоги в других странах. Его поддержали 324 депутатов, против высказались 38. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам отметил, что поправки не несут выгоды россиянам, так как в ЕС налог для физлиц выше и составляет 30% против 13% в России.

Экс-лидер «России молодой» получил 2,5 года за мошенничество

Экс-лидер прокремлевского движения «Россия молодая» Максим Мищенко получил два с половиной года по делу о мошенничестве в Тульской области. Обвинение просило для него два года колонии и лишения государственных наград. Второй фигурант дела - Геннадий Ефимов - получил полутора года условно. Их признали виновными в мошенничестве при получении гранта на проведение конференции о Чернобыльской АЭС. Мищенко и Ефимов получили 650 тысяч рублей, но мероприятие так и не провели.

США допустили военное решение ядерной проблемы КНДР

 
Ядерный взрыв

США считают актуальными все варианты, включая военное вмешательство, при решении ядерной проблемы КНДР, поскольку так называемое «стратегическое терпение в отношении КНДР исчерпано». «Не хотим доводить до военного столкновения, но если Северная Корея предпримет действия, угрожающие Южной Корее и американским войскам, то в ответ будут приняты меры», — заявил Тиллерсон. Он призвал Китай не реагировать на размещение ПРО THAAD США в Южной Корее и воздержаться от ответных мер.

СМИ сообщили об отказе депутатов спрашивать Медведева о расследовании ФБК

19 апреля во время отчета Дмитрия Медведева перед Госдумой его не спросят о расследовании, проведенном ФБК. Депутаты заявили, что это расследование не имеет отношения к отчету правительства, данная тема россиянам не интересна, а спрашивать нужно о насущном - к примере, о сфере ЖКХ.

Опрошенные россияне предложили не бороться за отмену санкций

Опрос ВЦИОМ показал, что 76% россиян готовы смириться со сложной ситуацией в экономике ради продолжения внешнеполитического курса Москвы на Украине. Они положительно ответили на утверждение, что «России не нужно бороться за отмену санкций, поскольку они обоюдно вредят и нашей стране, и тем государствам, которые их ввели, и поэтому должны в скором времени быть отменены с их стороны». Только 18% опрошенных заявили о необходимости принять меры для отмены санкций.

Россия назвала условие отмены признания паспортов ДНР и ЛНР

Россия может отменить решение о признании документов ДНР и ЛНР, если Украина полностью выполнит минские соглашения. Это касается положений об «отмене карательной операции и отвода вооружений, проведении конституционной реформы с закреплением особого статуса Донбасса, признании местных выборов также, как и выполнении п.8 "Комплекса мер", касающегося полного восстановления социально-экономических связей». В Кремле, между тем, опровергли наличие плана по интеграции с Донбассом.

Прокопенко и Киселев появились в деле «Шалтая-Болтая»

Замглавы УВП администрации президента Тимур Прокопенко и Дмитрий Киселев попросили признать их потерпевшими по делу группировки «Шалтай-Болтай». Прокопенко признал, что хакеры взломали его почту. Следователи ФСБ также вызвали на беседу Наталью Тимакову, а та заявила, что намерена сотрудничать со следствием. В деле также может появиться ряд других потерпевших из числа людей, чью переписку публиковал или продавал «Шалтай-Болтай».

Visa разрешила владельцам банкоматов вводить комиссию за снятие денег

 
Карта Visa

Visa с середины февраля разрешила банкам – владельцам банкоматов брать комиссию с клиентов за снятие наличных в банкоматах. Mastercard поддерживает эти изменения и может поменять свои тарифы в ближайшие месяцы. «Мир» заявил, что система не планирует менять свои правила.

Жириновский объяснил депутатам Госдумы свои угрозы расстрелами

Владимир Жириновский заявил, что его высказывания в ходе заседания Госдумы о расстрелах и повешениях относились к реальным преступникам, а не к депутатам. «Я говорил о мафии, о преступности, о криминале, о коррупции, это к ним мое обращение. Какое это имеет отношение к депутатскому корпусу? Да я вас вообще в лицо не знаю многих, к вам это никакого отношения не имеет», — отметил он.

Большинство россиян видят во сне Путина

«Яндекс» 17 марта представил аналитику запросов пользователей в честь Всемирного дня сна. Была создпна карта сновидений России. Женщины чаще всего видят во сне беременность, ребенка, человека, детей, рыбу, а представители мужского пола - девушек, зубы и змей. Названа личность конкретного человека, которого видят во сне россияне. Им оказался президент Владимир Путин. Чаще всего он снится в Чечне.

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