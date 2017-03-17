В Московском окружном военном суде в пятницу прошли слушания по делу бывшего заместителя главнокомандующего Внутренних войск генерал-лейтенанта Вячеслава Варчука. Его обвиняют в получении взятки в 10 млн рублей и вопросов по его делу, похоже, меньше не становится.

Защита предлагала отпустить генерала под залог в 20 млн рублей или перевести генерала Варчука под домашний арест. Следствие настаивало, что обвиняемого необходимо оставить под стражей.

Варчук, напомним, был задержан 6 марта 2017 года, а затем арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере по предварительному сговору организованной группой лиц (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). Вторым фигурантом дела Варчука, по данным «Интерфакса», является его бывший заместитель Александр Костин. «В настоящее время следствие устанавливает, кому и сколько из этих 10 млн рублей досталось в качестве взятки», — сообщал тогда источник агентства.

Московский окружной военный суд

Согласно материалам дела, оглашенным в пятницу в Московском окружном военном суде, Варчук написал заявление о просьбе заключить сделку со следствием. Однако представитель Следственного комитета заявил на заседании суда, что «обращение рассмотрено, в направлении его прокурору было отказано, так как следствие не усмотрело оснований».

Сам Варчук на заседании заявил, что «готов полностью содействовать следствию в объективном расследовании», а пока, уверен он, «все идет необъективно». На заседании также было объявлено, что Варчук якобы признал свою вину в получении взятки. Однако адвокат Варчука это достаточно оперативно опровергла, она заявила, что обвиняемый пока не решил, признавать ли себя виновным. «Вопрос о признании или непризнании вины еще не решен, поэтому ссылка следствия на это необъективна», — сказала защитница.

Защита генерала утверждает, что он уже погасил вменяемый ему ущерб в 10 миллионов рублей, внеся эти деньги в федеральный бюджет. Следователь же заявил, что на этот шаг Варчук пошел только для того, чтобы замести следы. «В июне 2016 года, Варчук, используя должностное положение, склонил (своего заместителя) Костина к внесению от его имени в кассу 10 миллионов рублей, чтобы скрыть свою причастность к преступлению», — заявил представитель Следственного комитета. Уголовное дело, по словам следователя, изначально было возбуждено в отношении Костина. По заявлению адвоката, переданные 10 миллионов рублей были частью платы по госконтракту, исполнителем которого выступала возглавляемая Варчуком организация.

Солдаты на погрузке песка

В итоге суд признал арест генерал-лейтенанта внутренних войск МВД Вячеслава Варчука законным. «Решение гарнизонного суда об избрании Варчуку меры пресечения в виде заключения под стражу до 18 апреля оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — огласил свое решение судья Олег Москвитин.