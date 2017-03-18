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18 марта 2017, 15:05
Крым
Наталья Ивлева

Нам три года

Севастополь
Севастополь
@NOVORUSSIA2014

18 марта Россия празднует третью годовщину вхождения Крыма в состав Федерации. Евросоюз, США и другие страны по-прежнему не признают Крым российским, и нынешнее положение региона воспринимается мировым сообществом как аннексия полуострова.

Сами крымчане иначе воспринимают свое положение, подавляющее большинство жителей полуострова довольны новыми условиями жизни и гордятся своим решением. Жители других регионов России уже привыкли к мысли, что Крым и Севастополь — полноценные субъекты федерации, и большинство считает, что их присоединение принесло стране только пользу, сообщает ВЦИОМ. Как объяснил руководитель департамента исследований центра Степан Львов, эмоции населения от того, что Крым стал частью России, схлынули, и уже сформированы рациональные аргументы, почему Крым является российским регионом, у которого есть такие же права и обязанности, как и у всех остальных. «Экономический кризис сократил число желающих помогать новым субъектам финансово, но не наблюдается абсолютно никаких движений в пользу возвращения их Украине», — заметил социолог.

Глава Крыма Сергей Аксенов в этот день обратился к крымчанам с поздравлениями: «Это не просто важный государственный праздник. Это день нашего возвращения домой, живая история Крымской весны. Каждый из нас ощущает свою личную причастность к этой истории», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте губернатора. Аксенов отметил, что сейчас Крым успешно развивается, несмотря на блокады и санкции, пенсии, зарплаты и социальные пособия выросли. Экономика региона модернизируется, реализуется ряд крупных проектов в промышленности, транспортной сфере, энергетике, сельском хозяйстве и туризме, подчеркнул губернатор. Ранее Сергей Аксенов в телеэфире сравнил зарплаты крымчан и украинских граждан, по его словам, в Крыму люди получают в 3-6 раз больше, а также сообщил, что бюджет республики в последние годы стал достигать 134 миллиардов рублей, тогда как прежде эта цифра не превышала 22 миллиардов в рублевом эквиваленте. 

Президент России Владимир Путин в этом году не прилетел в Крым в день годовщины. Как ранее писал «Дождь», президент не планирует принимать участие и в праздничных мероприятиях в Москве. Объясняется это тем, что президенту не обязательно посещать такие празднования из года в год. Однако ожидается, что его поздравление все же прозвучит. 

Зато неожиданный подарок в этом году преподнесло Министерство иностранных дел России. Ведомство подарило Крыму песню «Севастополь — знамя». Официальный представитель министерства Мария Захарова в Facebook назвала день присоединения Крыма сакральным и рассказала о презенте: «Крымчане, судите строго. Понравится — счастье. Не понравится — простите великодушно. Но написано от души, от чистого сердца. Каждое слово и аккорд несут заряд той фантастической атмосферы великого свершения, которую мы переживали вместе с вами в марте 2014 года», — написала она. Музыку и слова к песне написал сотрудник департамента информации и печати Василий Харитонов, сын Владимира Харитонова, который в своем время написал слова песни «День Победы».  

Праздничные мероприятия прошли во многих крупных городах, зачастую митинги совмещались с концертами, фестивалями и другими мероприятиями. Первыми эту дату отпраздновали жители дальневосточных регионов. Там были организованы многочисленные митинги-концерты и другие развлекательные мероприятия. В Петропавловске-Камчатском прошел фестиваль «Весна», на котором собрались около трех тысяч человек, и даже пасмурная погода и сильный ветер не помешали провести мероприятие. По информации Интерфакса, жители региона принесли с собой плакаты с надписями «Крым! Россия! Навеки дома!», «Крым Россия Камчатка», «18 марта — день национальной гордости!». 

В Москве по этому случаю был организован фестиваль «Весна», площадкой для которого стали Воробьевы горы. Для горожан и гостей столицы были подготовлены творческие мастер-классы, интерактивные программы и другие развлекательные мероприятия. По традиции пройдет гонка ГТО и концерт. Завершится празднование фейерверком. Смена места проведения праздника позволила избавить столицу от перекрытий и ухудшения ситуации с трафиком. 

В этом году не проводится массовой общественно-политической акции, посвященной трехлетию вхождения Крыма в состав России, в Санкт-Петербурге, пишет «Росбалт» со ссылкой на представителя администрации. Сообщается, что не было заявок на согласование крупных мероприятий по этому поводу, но были заявки на культурные и спортивные акции в разных районах. В прошлом году проводилась крупная акция на Пионерской площади, но было холодно, и многие ушли до конца мероприятия.  

Напомним, что 16 марта 2014 года на территории полуострова Крым, входящего в состав Украины, прошел референдум. На голосование гражданам предлагалось два варианта для голосования: за вхождение Крыма в состав России в качестве субъекта федерации или за восстановление Конституции Республики Крым 1992 года при сохранении Крыма в составе Украины. Большинство сделало выбор в пользу России. Несмотря на обвинения в фальсификациях, голосование было признано состоявшимся, к тому же выбор крымчан подтверждался и многочисленными социологическими опросами. 

После подсчета голосов руководство новой автономной Республики Крым провозгласило Крым независимым суверенным государством, в котором Севастополь имеет особый статус. Затем руководство Крыма обратилось к РФ, предложив принять республику Крым и город Севастополь в состав России в качестве новых субъектов. Владимир Путин в тот же день подписал указ о признании независимости Республики Крым и одобрил проект договора о принятии в состав России новых регионов. 18 марта 2014 года этот договор был подписан, и состав Российской Федерации увеличился на два новых региона: республику Крым и город федерального значения Севастополь. 21 марта Федеральное собрание ратифицировало договор, и он вступил в силу. 

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