В Подмосковье заметно снизился объем продаж квартир в новостройках. По данным газеты «Коммерсантъ», по ряду объектов спад достиг 30%. Для строителей Подмосковья такая ситуация губительна, так как сокращение денежного потока может привести к остановке текущих проектов.

Между тем строительство является, пожалуй, единственной сферой, в которой в последние годы росли инвестиции в регионе, отмечает Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики. По его словам, общая динамика экономических показателей региона сейчас выглядит менее сбалансированной, нежели была при губернаторе Борисе Громове, предшественнике нынешнего главы области Андрея Воробьева.

«В рассказе об экономике Подмосковья при губернаторе Воробьеве стоило бы выделить два существенных момента. Первый: то, чем гордится Воробьев, – это, как ни странно, наследие его предшественника, Бориса Громова. В свое время Громова я критиковал: мне казалось, что он – стагнирующий элемент для Подмосковья, что он свою функцию исполнил в 2000-е и должен быть сменен на кого-то нового, молодого. На того, кто занялся бы инвестициями, – тем, чего Громову явно не хватало. И когда пришел Андрей Воробьев, такие ожидания я с ним и связывал. А сейчас я смотрю: каковы последние экономические достижения Подмосковья?

Например, ЦКАД – это стопроцентно «громовский» проект, при Громове он был разработан, запущен, сбюджетирован. Вообще-то это федеральный проект, конечно, но большая часть работ по нему в том, что касалось области, была исполнена при Громове. При Громове же была разработана концепция государственно-частного партнерства по строительству дорог – в том числе и платная Ленинградка, платные объезды и тому подобное, что касается транспорта.

Второй момент – инвестиции. Воробьев говорит, что инвестиции в Подмосковье выросли за последние пять лет на 30%. Если посмотреть структуру этих инвестиций, получается, что выросло в основном строительство. Тогда как при Громове росли такие показатели, как логические центры, во-первых, сельское хозяйство – во вторых, а строительство было только третьим по объему, и следом за ним росли показатели по промышленным предприятиям – может быть, конечно, предприятиям на уровне «отверточной сборки», но, тем не менее, росли.

Если посмотреть именно на изменение структуры инвестиций, то промышленность, сельское хозяйство и логистика за последние годы, насколько я помню, вообще никакой динамики не показали. Показало рост только строительство. Притом, надо понимать, при Воробьеве не возникло того, что планировал Громов. А он планировал таким образом выстроить транспортную инфрастуктуру, чтобы даже отдаленные города Подмосковья типа Сергиева Посада стали привлекательными для проживания. То есть, допустим, вы покупаете дешевую квартиру в Сергиевом Посаде, но оттуда электричкой-экспрессом за 40 минут доезжаете до центра Москвы.

Электричка на переезде

Воробьев же занял позицию «раннего Громова»: по его решению продолжают застраивать Красногорск, Балашиху, где и так уже начался транспортный коллапс и инфраструктура не справляется со своими задачами. И когда на сайте Подмосковья размещают информацию, что в 2016 году сдано в эксплуатацию, например, 60 школ – это смешно для пятимиллионного Подмосковья. По факту, кстати, даже не пятимиллионного, а чуть ли не десятимиллионного, если брать летний период или учитывать тех, кто проживает на территории области, а зарегистрирован в других регионах.

Так что с точки зрения развития инфрастуктуры Воробьев тоже не показал себя хорошо.

Вообще, честно говоря, для человека с его бэкграундом достижений немного. Мне казалось, что у него больше возможностей коренным образом поменять ситуацию в регионе в лучшую сторону. Но вместо этого… ну, возьмем, например, ЖКХ. Тут тоже есть странный момент. Воробьев, похоже, очень гордится тем, что в регионе ввели систему сбора тарифов через Единый расчетный центр. Мы занимались этим вопросом, пытались выяснить, что это вообще за структура, и получилось, что это – просто некая «прокладка» (фактически, частная фирма; зарегистрирована где-то в Петербурге на одного человека), которая занимается сбором средств с населения.

Она собирает миллиардные платежи с Подмосковья и перечисляет их ресурсным организациям. При этом иногда получается непонятный разрыв: ресурсные организации не сразу получают деньги, и начинают отключать потребителям газ, свет и так далее. Довольно интересная история, уж не знаю, много ль она дает региону с точки зрения экономики. Попытка учредить подобные институции и выдать это за какое-то нау-хау смотрится странно.

А если вспомнить про реформу местного самоуправления в Подмосковье, то она в итоге тоже имеет отношение экономике региона. Воробьев, проводя эту реформу, порядка десяти муниципалитетов самолично перевел на новую систему: глав этих муниципалитетов он стал назначать.

Мне всегда казалось, что выборы хороши тем, что каким бы плохим ни был глава какой-то структуры, все-таки его как-то выбрали, за что-то, были какие-то основания. А кадровый резерв Воробьева, из которого он назначал людей, оказался очень странным: выяснилось, что губернатор назначает их либо по принципу соседних территорий, из одного муниципалитета в другой, или человека с той же территории на другую должность. Это нечто из серии: «А давайте назначим сотрудника прокуратуры главой Пушкинского района!».

Словом, у этих людей или нет опыта муниципального управления, или они не знают местной специфики – и в итоге они не в состоянии разработать стратегию развития своего нового района, то есть не могут сделать именно того, чего, по идее, область от них и требует. Ведь они же, опять-таки, по идее, должны работать с областными властями в связке – совместно комитеты областного правительства и муниципальный глава, у них должна быть какая-то совместная стратегия с проработанными этапами развития.

Рынок в Подмосковье

Но стратегии обычно пишут какие-то фантастические, вроде: «А давайте сделаем Пушкинский район самым цветущим в Подмосковье!». А на деле получается, что новые руководители не могут реализовать простейшие вещи типа создания условий для малого бизнеса. Каждый новый глава, приходя на должность, «зачищает» абсолютно все, что может, начиная от рекламных конструкций и кончая магазинчиками, рынками и так далее. И когда поляна «зачищена», выясняется, что вырастить на ней нечто новое очень тяжело. Поскольку на такой некрупный бизнес очень часто завязана экономика района, получается, что район остается каким-то выхолощенным.

Тогда уменьшаются поступления в бюджет, идет отток инвестиций, падает инвестиционная привлекательность. И выходит, что новая система МСУ и назначаемых глав муниципалитетов ударяет и по экономической стороне жизни области. А все потому, что они просто не могут себе позволить привести в команду каких-то грамотных инвесторов, экономистов – у них в итоге отсутствует нормальная кадровая составляющая на муниципальном уровне», – сказал Илья Гращенков.