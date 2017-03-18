17 марта в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла выступил профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктор исторических наук Никита Андреевич Ломагин. Тема его лекции «Блокада известная и неизвестная».

Фото: Юлия Радиловская

Блокада Ленинграда стала одним из самых трагичных столкновений Второй мировой войны. Ни один из городов мира не понес за столь короткий промежуток времени таких значительных жертв. История блокады повлияла на послевоенное развитие международного гуманитарного права, в частности на попытки запрета использования голода как средства ведения войны в документах Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним 1977 года. События ленинградской блокады до сих пор оказывают влияние и на мироощущение жителей города и всей России.

Многие события ленинградской блокады широко известны, но, по словам Никиты Ломагина, в ее истории остается еще много недостаточно изученных сюжетов. Работа историков, исследовавших блокаду, в СССР долгое время была затруднена. Первой причиной этого было «ленинградское дело» (1949 – 1952), в ходе которого были осуждены многие партийные и государственные руководители послевоенного Ленинграда, а также все высшие партийные работники, которые после войны были переведены из Ленинграда в Москву. В связи с ленинградским делом, например, в 1949 году был закрыт для посещения, а в 1953 году вовсе ликвидирован Музей обороны Ленинграда, так как его экспозиция была названа антипартийной и «извращающей ход исторических событий» (вновь открыт лишь 1989 году). В результате первая монография, посвященная блокаде, была выпущена лишь в 1959 году. Часть тем, касавшихся жизни блокадного города и действий властей, оставалась запретными для исследователей до конца 1980-х годов.

Взятие Ленинграда было одной из важнейших целей плана «Барбаросса». Выполнив эту задачу, немецкие войска смогли бы серьезно подорвать промышленный потенциал противника (в Ленинграде было сконцентрировано 10 % военной промышленности СССР), обеспечить полный контроль над Балтийским морем и безопасное снабжение своих войск, а также создать плацдарм для наступления на Москву, которую предполагалось захватить только после Ленинграда. На захват Ленинграда по плану отводилось шесть недель.

Но в конце августа 1941 года немецкое командование пересмотрело свои планы. От штурма города отказались, перейдя к тактике блокады, бомбардировок и артобстрелов. Причин этого было несколько. Во-первых, немецкие войска понесли в боях лета 1941 года слишком сильные потери, в группе армий «Север» было убито более трети всех унтер-офицеров. Во-вторых, для дальнейшего наступления и взятия города не хватало ресурсов. В-третьих, сработал фактор времени: начиналась осенняя распутица, дороги становились непригодными для передвижения военной техники. К тому же опыт ведения боевых действий в крупных городах к этому времени уже показал, что на городских улицах немецкая армия теряет свой основной козырь – мобильные танковые группы. Танки становятся слишком уязвимыми.

Новая стратегия предусматривала удары с воздуха и использование артиллерии, а главное – полную блокаду города. В приказах по войскам говорилось, что любые попытки вырваться из города должны пресекаться огнем, капитуляцию осажденных принимать запрещалось. Эти приказы зачитывались перед строем воинских частей, немецких солдат инструктировали, что заградительный огонь, а в случае прорыва через него – и огонь на поражение следует открывать, не взирая на то, кто пытается покинуть город: гражданские лица, женщины, дети. Обсуждая перспективы того, что русские могут сами сдаться, немецкое командование признавало, что не имеет возможностей прокормить население города.

Для советского же командования сдача Ленинграда была недопустима по нескольким причинам. Помимо важного символического значения города надо учитывать, что осажденный Ленинград сковывал группировку немецких войск численностью более 300 тысяч человек. Если бы город пал осенью 1941 года, эти войска могли бы решить судьбу битвы за Москву в пользу Германии. Важным было и то, что удерживание Ленинграда помогало защитить железную дорогу из Мурманска, по которой проходило две трети поставок по ленд-лизу.

Коснулся в лекции Никита Ломагин и вопроса о том, каковы были причины голода в Ленинграде и все ли было сделано для того, чтобы снабжение города продовольствием было организовано эффективней. По словам историка, трагедия блокадного Ленинграда была предопределена тем, как проходило в СССР снабжение больших городов. В городе не было крупных продовольственных баз, он снабжался фактически с колес. Запас продуктов в Ленинграде составлял от 15 до 40 дней, то есть любое нарушение регулярного снабжения неминуемо вело к скорому голоду. Не были учтены уроки финской войны, когда населения Ленинграда за несколько первых дней после начала боевых действий скупило практически все продаваемые продукты, и торговлю в городе еще долго не могли наладить.

Так произошло и в 1941 году. Те, у кого имелись деньги и возможность покупать, сумели сделать запасы и оказались более подготовленными к блокаде. Фактически резерв продовольствия был, но он находился не в руках государства, а у частных лиц. Порою запасенные населением продукты оказывались неиспользованными, так как их владельцы были эвакуированы из Ленинграда (при эвакуации можно было взять с собой не более 20 килограммов груза), а их запасы оставались в опустевших квартирах.

Также нехватка продовольствия в блокадном Ленинграде усилилась вследствие серьезных проблем в их доставке и распределении. По словам Никиты Ломагина, в Ленинград были отправлены значительные продовольственные ресурсы, но главная проблема была в том, что они не полностью доходили до торговой сети. Если бы все, что предназначалось для Ленинграда, доставлялось полностью, такого голода бы не было. Но в реальности было много хищений, с которыми органы внутренних дел не могли справиться. До 70 % дел, связанных с хищениями продовольствия оставались нерасследованными, так как ими просто некому было заниматься. Личного состава милиции на это не хватало.

Сыграло свою роль и то, что, по крайней мере в начале блокады, НКВД был в первую очередь ориентирован на борьбу с «пятой колонной», расследование антисоветской деятельности в ущерб другим направлениям работы. Экономический отдел ленинградском управлении был самым маленьким по числу сотрудников, а контролем за распределением продовольствия в нем занимались всего пять офицеров плюс по одному человеку в каждом из шестнадцати районов города. Весной 1942 года было проведено перераспределение личного состава и проблеме хищений продовольствия стало уделяться больше внимания.

Слишком поздно было проведено прикрепление людей к магазинам по месту жительства. В первые два с половиной месяца блокады ленинградцы вынуждены были искать по всему городу место, где они могли бы отоварить свои продуктовые карточки. Интересно, что это было сделано по предложению снизу: об этом просили жители города в обращениях к властям.

Уже в ходе блокады был осуществлен еще ряд мер для улучшения ситуации. Городские власти смогли оптимизировать систему распределения продуктов, сократив в ней число промежуточных звеньев. Во многих случаях жители города были прикреплены уже не к магазинам, а к специально организованным столовым. Часть столовых были созданы прямо на предприятиях.

Помимо всем известной Дороги жизни на Ладожском озере ленинградцы проложили по дну топливный трубопровод. Линия длиной 25 километров была создана всего за тридцать с небольшим дней. Топливопровод начал работать летом 1942 года и позволил освободить баржи на Ладожском озере для других грузов. С августа по ноябрь 1942 года силами Ладожской флотилии тоже по дну озера была проложена и линия электроснабжения от Волховской ГЭС.