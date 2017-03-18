Ученые против переноса выборов Президента РАН

В пятницу, 17 марта, появилась информация о том, что выборы президента РАН, которые должны были состояться 22 марта, будут перенесены на осень под предлогом несовершенства Устава РАН. Полномочия нынешнего президента РАН Владимира Фортова истекают 27 марта. Авторитетное объединение ученых — Клуб 1 июля — принял два обращения в связи с происходящими событиями.

Обращение в Президиум Общего собрания РАН

Ознакомившись с неожиданным предложением группы членов РАН о переносе выборов президента РАН и других ее руководящих органов на 6 месяцев, другая группа членов РАН - члены «Клуба 1 июля» - выступает против этого предложения. Перенос выборов отвлекает нас от научной работы и резко понижает эффективность работы РАН в целом.

Если перед ОС РАН будет поставлен вопрос о переносе выборов, члены «Клуба 1 июля» предлагают поставить на голосование ОС свое предложение о проведении выборов Президента РАН в ранее объявленные сроки, согласно действующем Уставу РАН, утвержденному Правительством РФ. При этом в выборах должны участвовать все выдвинутые и поддержанные отделениями РАН кандидаты. Члены «Клуба 1 июля» также просят предоставить им слово для обоснования этого предложения.

По поводу самой попытки отмены объявленных выборов и «Клуб 1 июля» делает отдельное заявление.

Обращение «Клуба 1 июля» к членам Российской Академии Наук

Уважаемые коллеги,

В пятницу 17 марта средства массовой информации со ссылкой на главного ученого секретаря РАН распространили сообщение о том, что группа членов Академии, включая одного из кандидатов на должность президента РАН, ставит вопрос о переносе выборов президента РАН, ссылаясь на недостаточно четко прописанную процедуру выборов в действующем уставе РАН. Этот аргумент не может быть принят по следующим причинам:

Устав РАН был принят общим собранием РАН в 2014 году практически единогласно, причем ни один из тех членов РАН, кто ставит его сейчас под сомнение, не выражал несогласия с ним. Устав РАН был затем утвержден правительством РФ постановлением № 589 от 27 июня 2014 года. В ходе согласования его текст подробно изучался юридическими службами как Президиума РАН, так и правительства РФ, и никаких противоречий с действующим законодательством, внутренних противоречий или других юридических недостатков обнаружено не было. Все претенденты на должность президента РАН выдвигались в соответствии с этим Уставом, участвовали в предвыборной кампании, в частности, рассылая членам РАН свои предвыборные программы и встречаясь с членами отделений, и тем самым признавали его правомочность и правомочность выборов. То же касается и упомянутой выше «группы членов Академии»: все они признавали легитимность и не подвергали сомнению действующий Устав за весь период, прошедший со времени его принятия. Поэтому появление сомнений в правомочности Устава буквально накануне голосования выглядит по меньшей мере недобросовестно. Любой член РАН имеет право поставить под сомнение положения Устава РАН, но это должно делаться в соответствии с принятыми процедурами. До тех пор, пока эти изменения не одобрены Общим собранием РАН, каждый ее член обязан руководствоваться действующей версией устава. Поэтому субъективные сомнения некоторых членов РАН в качестве Устава не могут препятствовать Общему собранию действовать в соответствии с Уставом и не могут блокировать эти действия.

В связи с этим члены «Клуба 1 июля» настаивают на проведении выборов президента РАН и Президиума в соответствии с первоначальными планами, действующим Уставом РАН и при участии выдвинутых кандидатов и выступают категорически против попыток прервать избирательный процесс накануне его завершения.

«Клуб 1 июля» считает необходимым еще раз подчеркнуть важность соблюдения принципов самоуправления РАН, ее независимости во внутренних делах, академической свободы и самостоятельной ценности фундаментальных научных исследований.

Призываем членов РАН поддержать это обращение; это можно сделать, отправив электронное сообщение на адрес: ivantchika@gmail.com или efimkhazanov@gmail.com