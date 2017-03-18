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18 марта 2017, 18:00
Минфин рейтинги

Сплошной позитив

Standard & Poor’s
Standard & Poor’s

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s улучшило прогноз по суверенному рейтингу России на уровне «BB+» до позитивного со стабильного. Нынешний рейтинг соответствует высшей ступени спекулятивной категории. Ровно месяц назад аналогичный прогноз улучшило другое ведущее агентство — Moody’s. Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что улучшение рейтинга кредитоспособности является высокой оценкой заявленных правительством мер по снижению зависимости России от внешних факторов.

«Пересмотр прогноза по рейтингу отражает наши ожидания того, что ВВП вернется на позитивную траекторию роста и что российская экономика продолжит адаптироваться к относительно низким ценам на нефть, сохраняя относительно низкий уровень госдолга в период с 2017 по 2020 годы», — отмечается в пресс-релизе S&P Global Ratings.

Краткосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте сохранен S&P на уровне «B», долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте подтвержден на уровне «BBB-», а краткосрочный — на уровне «A-3». Рейтинг РФ по национальной шкале подтвержден на уровне «ruAAA».

По мнению экспертов S&P, главным фактором для улучшения кредитного рейтинга России стало снижение за последние 12-18 месяцев влияния негативных внешних факторов на экономику страны. 

Согласно прогнозу агентства, реальный рост ВВП России в 2017 году составит 1,5%, а в период с 2017 по 2020 годы российская экономика будет расти в среднем примерно на 1,7% в год. В свою очередь, инфляция в стране по итогам 2017 года составит 4,5%, а в 2018-2020 годах рост потребительских цен будет на уровне 4% в год. «Мы ожидаем, что уровень инфляции будем лишь немногим выше целевых показателей Банка России (4% в 2017 году)», — отмечается в сообщении.

В сообщении S&P также указывается, что отток инвестиций из РФ с 2017 по 2020 год составит по 1% ежегодно, а дефицит бюджета сократится к 2019 году до 2,4% ВВП.

Раньше, чем мы предполагали

Министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя улучшение прогноза S&P по рейтингу РФ, заявил, что это означает высокую оценку мер правительства по снижению зависимости России от внешних факторов. Он также высказал уверенность, что реализация заявленных властями планов по ускорению роста экономики будет содействовать возврату России в число стран с инвестиционным рейтингом.

Министр отметил, что для принятия решения об изменении прогноза по рейтингу РФ с «негативного» на «позитивный» агентству потребовалось менее 12 месяцев. «Таким образом, улучшение прогноза — это высокая оценка тех мер, которые предприняло правительство для снижения зависимости российской экономики от внешних факторов, ее вывода опережающими темпами на траекторию устойчивого роста», — сказал министр, его слова цитирует РИА Новости.

«Уверен, что результаты планируемых правительством дальнейших мер, в том числе бюджетное правило, настройка налоговой системы, разработка плана действий по ускорению роста, будут содействовать возврату России в перечень стран с инвестиционным рейтингом», — добавил Антон Силуанов.

В свою очередь, министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, что накануне пересмотра рейтинга эксперты возглавляемого им ведомства обсудили с аналитиками Standard & Poor’s структурные изменения в экономике России. «Это обсуждение повлияло на их ожидания и способствовало принятию решения о позитивном прогнозе раньше, чем мы предполагали»,— цитирует главу Минэкономики ТАСС.

Максим Орешкин добавил, что необходимым условием для повышения рейтинга до инвестиционного уровня должно было стать начало реализации плана структурных изменений в российской экономике, который был представлен правительством аналитикам S&P.

Санкционный режим сохранится

Тем не менее в аналитическом отчете S&P Global Ratings по России отмечается, что санкционный режим против Москвы сохранится, быстрого снятия санкций США не произойдет, а санкции ЕС, вероятно, в очередной раз будут продлены.

«Мы предполагаем сохранение нынешних санкций в отношении России, которые были введены в 2014 году Евросоюзом и США (а также некоторыми другими странами, включая Японию) в ответ на российскую роль в Крыму и на востоке Украины», — отмечается в пресс-релизе агентства.

«Наиболее важно, что санкции ЕС, вероятно, будут продлены, особенно в свете новых боевых действий на территории Восточной Украины, а также заявлений о том, что российские хакеры совершали атаки на западные политические организации. Несмотря на потенциал улучшения российско-американских отношений после победы на президентских выборах в США на первый взгляд дружелюбного по отношению к России президента, мы не предвидим быстрого снятия санкций США. Это в большей степени связано с сохраняющейся озабоченностью американской администрации и Конгресса налаживанием отношений со страной, которая традиционно воспринималась как неприятель», — отмечают в S&P.

Оттолкнулись ото дна

Суверенный рейтинг России был снижен S&P с начала с BBB до BBB– (самый низкий из инвестиционных рейтингов), а затем до BB+. Эти решения принимались на фоне оттока капитала из-за ситуации на Украине, а также из-за остановки роста экономики РФ. В Москве, в свою очередь, это решение называли политически мотивированным.

Вплоть до сентября прошлого года агентство подтверждало рейтинг и свой прогноз по нему — 16 сентября 2016 года S&P повысило прогноз с «негативного» до «стабильного». Тогда агентство пояснило, что считает повышение суверенного кредитного рейтинга России в ближайшие полгода маловероятным.

В феврале другое международного рейтинговое агентство — Moody’s — улучшило прогноз по суверенному рейтингу России с «негативного» до «стабильного». Сам кредитный рейтинг России Moody’s оставило на уровне Ba1 (неивестиционный). В отчете агентства говорилось, что это связано, в частности, с принятием правительством «среднесрочной стратегии по фискальной консолидации, которая должна снизить зависимость правительства от продажи нефти и газа». Улучшению прогноза также способствует рост цен на нефть.

Агентство отмечало, что экономика России восстанавливается после двух лет рецессии. Однако в организации считают, что потенциал экономического роста в России остается слабым по сравнению с другими странами с похожим уровнем дохода. Moody’s считает, что, если правительство не проведет структурные реформы, потенциал роста будет оставаться на уровне 1,5-2%.

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