Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
18 марта 2017, суббота, 15:54
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

У финской таможни появился новый четвероногий работник
Рыбакам-нарушителям Ленобласти вручили штрафы на 295,2 тысячи рублей
"Почта России" сокращает управленцев в регионах, чтобы повысить зарплаты операторам
В Финляндии подорожали сигареты и бензин
В Госдуме попросили демонтировать мавзолей и захоронить Ленина
Госдуме предложили сделать ответственными за борьбу с курением региональные власти
Юлия Самойлова перед "Евровидением" пройдет обследование в Финляндии
За год до открытия: как идет строительство аквапарка в Тюмени?
Экс-полицейский, разгромивший здание аэропорта, избежит тюрьмы?
Сурганова и Оркестр дадут акустический концерт в Тюмени
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
18 марта 2017, 12:01
Ангела Меркель Германия Дональд Трамп США
Мария Блохина

Меркель обещает — Трамп слушает

Ангела Меркель и Дональд Трамп
Ангела Меркель и Дональд Трамп
Кадр: Business Insider

Президент США Дональд Трамп, благодаря своей политике и громким высказываниям, находится под постоянным и пристальным вниманием не только американской прессы, но также европейской и российской. В пятницу в Белом доме состоялась его встреча с одним из ключевых политиков Европейского союза — канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Это первая их встреча, на которую возлагались определенные надежды, по крайней мере немецкой стороной. 

Политики обсудили большинство ключевых вопросов, в их числе были отношения США с НАТО, ситуация в зоне украинского конфликта, совместные усилия по Сирии и Ливии, а также сотрудничество в экономической сфере.  

На пресс-конференции, которая состоялась после встречи, Меркель и Трамп подвели общий итог состоявшегося общения. Канцлер заявила, что ФРГ планирует в ближайшие годы увеличивать долю военных расходов в качестве участника НАТО, к 2024 году предполагается, что она составит 2% ВВП Германии. Это можно воспринимать как шаг навстречу или, например, как символическую уступку новой американской администрации. Дональд Трамп с самого начала своей избирательной кампании не только говорил о необходимости серьезного усиления армии США, что он и делает, но также критиковал союзников по Альянсу, которые не выполняют своих обязательств, в результате чего НАТО существует преимущественно за счет США.  

«Я еще раз подтвердил канцлеру Меркель свою решительную поддержку НАТО, а также необходимость союзников по НАТО платить справедливую цену за оборону», — приводит RT заявление американского президента на пресс-конференции.  

Также в ходе общения с прессой он не согласился с тем, что его политику называют изоляционизмом. По словам Трампа, он верит в то, что должны гарантироваться честные условия торговли, и именно к справедливым условиям будет стремиться американская сторона в налаживании торговых отношений.

Отдельное внимание было уделено и отношениям с Россией, правда, эта тема снова прозвучала в тесной связи с украинским конфликтом. При этом глава ФРГ неожиданно первой заговорила об улучшении отношений с Россией. По словам Меркель, ФРГ и США поддерживают минский процесс: «Нам надо найти решение этой проблемы. Надо найти безопасное и надежное решение по Украине, но отношения с Россией также должны быть улучшены, когда сложившаяся ситуация прояснится. Минские договоренности — это хороший базис, но, к сожалению, мы пока не достигли того, на что рассчитывали», — заявила она, подчеркнув, что уже в ближайшие месяцы продолжится работа над этим вопросом.

Ангела Меркель уже давно занимает наиболее жесткую среди европейских политиков позицию по отношению к России, и менять эту позицию она не станет, считает политолог Виктор Олевич. Он напоминает, что именно ФРГ совместно с Великобританией стали той объединяющей силой, которая поддержала введение политических и секторальных антироссийских санкций. «Меркель играла в этом ключевую роль. Она остается очень популярной политической фигурой среди мировой либеральной элиты. В том числе и среди американской. В каком-то смысле она стала флагманом этой западной элиты после проигрыша на выборах Хиллари Клинтон. Ожидать, что позиция Германии как-то радикально изменится, не стоит», — полагает эксперт.

Несмотря на то, что с приходом к власти в США Трампа многие ожидали едва ли не радикальной смены курса по отношению к России, особых изменений не произошло. Новый американский президент вынужден действовать крайне осторожно в этом направлении, так как все шаги и даже намеки на улучшение отношений с Россией приводят к потоку критики со стороны оппонентов, и политическая ситуация в стране становится все более нестабильной. 

На 30 марта в комитете по разведке сената США запланировано слушание по вопросу связей президента с Россией. Самого Трампа и представителей президентской администрации на слушание не пригласили, эксперты в открытом формате обсудят сложившуюся ситуацию. По информации американских СМИ, заседание пройдет под названием «Дезинформация: пособие по российским «активным мерам» и влиянию на избирательную кампанию». Участники слушания обсудят вопрос вмешательства России во внутреннюю политику США, а также исходящую все оттуда же кибер-угрозу.

Ранее сообщалось, что в комитете по разведке 20 марта состоится первое публичное слушание в рамках расследования возможного вмешательства России в президентские выборы в США. Глава комитета Девид Нуньес тогда признавал отсутствие доказательств причастности Москвы к победе Трампа. «Я не думаю, что это так и что доказательства этого существуют. Но мы в рамках собственного расследования хотим выяснить, существует ли какая-либо информация, которая указывает на это», — сообщил Нуньес. 

Напомним, что в США большой интерес общественности, СМИ и политических сил вызвал доклад о связях президента с Россией, опубликованный в СМИ еще в середине января. Обе стороны уже опровергли представленную информацию, но этого оказалось недостаточно. Сенат США по-прежнему допускает, что у российской администрации могут быть рычаги влияния на Дональда Трампа, что позволяет ей воздействовать на политику нового американского президента.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Владимир Куклин «Севастополь-знамя !»
МИД посвятил жителям Крыма песню в честь годовщины воссоединения с РФ
Небоскреб Premiere Tower
СМИ узнали о скупленных россиянами небоскребах Трампа
Следственный комитет
Бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» зарезали в СИЗО
Военно-морские учения
США продадут крупную партию оружия Тайваню
Пол Манафорт
Прокуратура Украины хочет допросить экс-советника Трампа
14:53 Турецкая полиция нашла открытый на имя убийцы посла Карлова банковский счет
14:27 ФСБ задержала генподрядчика строительства «Крестов-2»
13:59 СМИ узнали о связи обвиняемого во взломе Yahoo сотрудника ФСБ со структурой Прохорова
13:24 Заведено дело об убийстве в СИЗО бывшего топ-менеджера «Роскосмоса»
12:52 В аэропорту Парижа военные застрелили напавшего на них мужчину

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Лидия Гинзбург
Лидия Яковлевна Гинзбург
18 марта 1902 года родилась Лидия Гинзбург, литературовед и мемуарист
12:37 Колотые ранения названы причиной смерти в СИЗО топ-менеджера «Роскосмоса»
11:49 СМИ узнали о скупленных россиянами небоскребах Трампа во Флориде
11:24 Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» скончался в СИЗО
10:53 Трамп отказался пожимать руку Меркель во время фотографирования в Белом доме
10:42 СМИ сообщили о планах США продать крупную партию оружия Тайваню
10:20 МИД посвятил жителям Крыма песню в честь годовщины воссоединения с РФ
09:45 СМИ раскрыли подробности плана Трампа по борьбе с ИГ
09:31 Пятеро лыжников попали под лавину в австрийских Альпах
09:19 СМИ узнали о желании Украины допросить бывшего соратника Трампа
17.03 20:56 Убийца режиссера Тамары Якжиной получил 13 лет колонии
17.03 20:14 Экс-глава «ВымпелКома» объяснил свой отказ возвращаться в Россию
17.03 19:53 Освобожден шеф-редактор Regnum
17.03 19:27 Депутаты обратились в прокуратуру и СКР по поводу передачи Исаакия РПЦ
17.03 18:59 ГД потребовала проверить работу «Голоса Америки» и «Радио Свобода»
17.03 18:53 Могерини призвала Москву незамедлительно освободить Сенцова и Кольченко
17.03 18:38 ЦБ предупредил о дистанционном способе хищения денег из банкоматов
17.03 18:24 Захарова подтвердила просьбу Януковича к Путину о введении войск на Украину
17.03 18:09 Минобрнауки предложило ввести льготы для родивших студенток
17.03 17:56 «Сколково» признан одним из лучших футуристических мега-проектов
17.03 17:47 СМИ сообщили о заморозке налоговиками счета издателя Forbes Russia
17.03 17:33 Госдума окончательно одобрила закон о наказании для зацеперов
17.03 17:26 «Новая газета» обвинила Пескова во лжи из-за слов о своем журналисте
17.03 17:16 Госдума одобрила в первом чтении блокировку «зеркал» пиратских сайтов
17.03 16:55 Путин отказался от участия в торжествах в честь присоединения Крыма
17.03 16:42 В Симферополе самолет выкатился за пределы ВПП
17.03 16:33 Бизоны заселили Северную Америку задолго до людей
17.03 16:13 Штаб Навального в Томске эвакуировали через несколько часов после открытия
17.03 15:56 Песков опроверг обращение о политическом убежище от шеф-редактора Regnum
17.03 15:31 Путин принял досрочную отставку губернатора Саратовской области Радаева
17.03 15:13 Турция не подтвердила введение ограничений на российскую пшеницу
17.03 15:11 Кремль отверг наличие позиции по амнистии в честь присоединения Крыма
17.03 15:05 Россия передала Украине 12 осужденных в Крыму
17.03 14:52 Раскрыт один из секретов тихоходок
17.03 14:35 Кремль опроверг возможность интеграции ДНР и ЛНР в состав РФ
17.03 14:33 Песков объяснил отсутствие Медведева на совещании президента с членами Совбеза РФ
17.03 14:09 Госдума установила приоритет ремонта над денежными выплатами по ОСАГО
17.03 13:56 Сирия заявила о сбитом израильском истребителе
17.03 13:45 Экс-лидер «России молодой» получил 2,5 года за мошенничество
17.03 13:40 СК отказался от сделки с обвиняемым во взяточничестве генералом Росгвардии
17.03 13:36 ГД одобрила право попавших под санкции в ЕС не платить налоги России
17.03 13:18 Суд не принял к производству третий иск о передаче Исаакиевского собора РПЦ
17.03 13:16 Жириновский объяснил депутатам Госдумы свои угрозы расстрелами
17.03 13:14 Большинство россиян видят во сне Путина
17.03 13:03 Полиция проверит сообщения о бомбах на четырех станциях метро Москвы
17.03 12:57 США допустили военное решение ядерной проблемы КНДР
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.