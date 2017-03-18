Президент США Дональд Трамп, благодаря своей политике и громким высказываниям, находится под постоянным и пристальным вниманием не только американской прессы, но также европейской и российской. В пятницу в Белом доме состоялась его встреча с одним из ключевых политиков Европейского союза — канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Это первая их встреча, на которую возлагались определенные надежды, по крайней мере немецкой стороной.

Политики обсудили большинство ключевых вопросов, в их числе были отношения США с НАТО, ситуация в зоне украинского конфликта, совместные усилия по Сирии и Ливии, а также сотрудничество в экономической сфере.

На пресс-конференции, которая состоялась после встречи, Меркель и Трамп подвели общий итог состоявшегося общения. Канцлер заявила, что ФРГ планирует в ближайшие годы увеличивать долю военных расходов в качестве участника НАТО, к 2024 году предполагается, что она составит 2% ВВП Германии. Это можно воспринимать как шаг навстречу или, например, как символическую уступку новой американской администрации. Дональд Трамп с самого начала своей избирательной кампании не только говорил о необходимости серьезного усиления армии США, что он и делает, но также критиковал союзников по Альянсу, которые не выполняют своих обязательств, в результате чего НАТО существует преимущественно за счет США.

«Я еще раз подтвердил канцлеру Меркель свою решительную поддержку НАТО, а также необходимость союзников по НАТО платить справедливую цену за оборону», — приводит RT заявление американского президента на пресс-конференции.

Также в ходе общения с прессой он не согласился с тем, что его политику называют изоляционизмом. По словам Трампа, он верит в то, что должны гарантироваться честные условия торговли, и именно к справедливым условиям будет стремиться американская сторона в налаживании торговых отношений.

Отдельное внимание было уделено и отношениям с Россией, правда, эта тема снова прозвучала в тесной связи с украинским конфликтом. При этом глава ФРГ неожиданно первой заговорила об улучшении отношений с Россией. По словам Меркель, ФРГ и США поддерживают минский процесс: «Нам надо найти решение этой проблемы. Надо найти безопасное и надежное решение по Украине, но отношения с Россией также должны быть улучшены, когда сложившаяся ситуация прояснится. Минские договоренности — это хороший базис, но, к сожалению, мы пока не достигли того, на что рассчитывали», — заявила она, подчеркнув, что уже в ближайшие месяцы продолжится работа над этим вопросом.

Ангела Меркель уже давно занимает наиболее жесткую среди европейских политиков позицию по отношению к России, и менять эту позицию она не станет, считает политолог Виктор Олевич. Он напоминает, что именно ФРГ совместно с Великобританией стали той объединяющей силой, которая поддержала введение политических и секторальных антироссийских санкций. «Меркель играла в этом ключевую роль. Она остается очень популярной политической фигурой среди мировой либеральной элиты. В том числе и среди американской. В каком-то смысле она стала флагманом этой западной элиты после проигрыша на выборах Хиллари Клинтон. Ожидать, что позиция Германии как-то радикально изменится, не стоит», — полагает эксперт.

Несмотря на то, что с приходом к власти в США Трампа многие ожидали едва ли не радикальной смены курса по отношению к России, особых изменений не произошло. Новый американский президент вынужден действовать крайне осторожно в этом направлении, так как все шаги и даже намеки на улучшение отношений с Россией приводят к потоку критики со стороны оппонентов, и политическая ситуация в стране становится все более нестабильной.

На 30 марта в комитете по разведке сената США запланировано слушание по вопросу связей президента с Россией. Самого Трампа и представителей президентской администрации на слушание не пригласили, эксперты в открытом формате обсудят сложившуюся ситуацию. По информации американских СМИ, заседание пройдет под названием «Дезинформация: пособие по российским «активным мерам» и влиянию на избирательную кампанию». Участники слушания обсудят вопрос вмешательства России во внутреннюю политику США, а также исходящую все оттуда же кибер-угрозу.

Ранее сообщалось, что в комитете по разведке 20 марта состоится первое публичное слушание в рамках расследования возможного вмешательства России в президентские выборы в США. Глава комитета Девид Нуньес тогда признавал отсутствие доказательств причастности Москвы к победе Трампа. «Я не думаю, что это так и что доказательства этого существуют. Но мы в рамках собственного расследования хотим выяснить, существует ли какая-либо информация, которая указывает на это», — сообщил Нуньес.

Напомним, что в США большой интерес общественности, СМИ и политических сил вызвал доклад о связях президента с Россией, опубликованный в СМИ еще в середине января. Обе стороны уже опровергли представленную информацию, но этого оказалось недостаточно. Сенат США по-прежнему допускает, что у российской администрации могут быть рычаги влияния на Дональда Трампа, что позволяет ей воздействовать на политику нового американского президента.