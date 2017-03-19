Исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Владимир Евдокимов в эту субботу был найден мертвым в камере СИЗО №5, где он находился после ареста по обвинению в мошенничестве. Евдокимов погиб от трех ножевых ранений: один удар был нанесен в шею, и еще два — в сердце. Предполагаемое орудие убийства было изъято с места преступления, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, передает ТАСС. Кроме того, руководителем Федеральной службы исполнения наказаний уже назначена служебная проверка по факту произошедшего.

Это убийство выглядит очень странно, накануне Евдокимов созванивался с семьей и был в нормальном расположении духа, не проявлял признаков депрессии или паники и был настроен на победу в суде, но при этом следствие пока не исключает версию самоубийства. К тому же, это произошло в присутствии еще 11 человек, содержащихся в одной камере с Евдокимовым.

Глава «Роскосмоса» Игорь Комаров заявил, что госкорпорация будет настаивать на выяснении всех обстоятельств гибели своего топ-менеджера и всестороннем расследовании дела. В конце апреля должно было состояться заседание суда, на котором планировалось рассмотреть просьбу защиты об изменении меры пресечения и внесении залога. То есть Евдокимов мог выйти на свободу, и для кого-то это могло быть не выгодно или опасно.

Источник, знакомый с ситуацией, полагает, что в убийстве Евдокимова могут быть виновны недоброжелатели, против которых убитый мог предоставить полезную для следствия информацию. «Предварительно, в качестве основной версии гибели Владимира Евдокимова рассматривается его убийство лицами, опасавшимися возможного свидетельствования в отношении них по ряду эпизодов, не связанных с деятельностью ракетно-космической отрасли, к которым мог иметь отношение убитый и по которым он сотрудничал со следствием», — приводит его слова агентство «Интерфакс». Также этот человек предположил, что злоумышленники опасались, что в процессе сотрудничества со следствием Евдокимов назовет их имена и раскроет преступные схемы.

Правозащитники отмечают, что это очень непростая история. Член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева подтвердила, что имеющаяся информация не дает возможности с уверенностью утверждать, убийство это или суицид, многое вызывает сомнения. Меркачева заметила, что раны на теле Евдокимова не похожи на те, которые человек мог сам себе нанести. «Опыт работы с заключенными подсказывает, что его могли и довести до суицида. А могли и убить в камере. Однако странно, что в случае убийства никто ничего не слышал. Не было у него и конфликта с сокамерниками. Так что следствию еще долго разбираться в преступлении», — сказала Меркачева в комментарии РИА Новости.

Собственное общественное расследование планирует провести Общественная палата. Председатель комиссии по общественному контролю Дмитрий Галочкин заявил, что возьмет это происшествие на свой личный контроль, и только после всестороннего разбора произошедшего можно будет о чем-то говорить более конкретно.

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов назвал смерть Евдокимова в СИЗО чрезвычайным происшествием: «То, что это случилось не с криминальной личностью, а с человеком, обвиняемым в ненасильственном, экономическом преступлении, особенно шокирует», — добавил Федотов. Он также пожаловался на то, что члены СПЧ, которые могли бы проконтролировать эту ситуацию, не имеют такой возможности, так как ФСИН последовательно отказывает в разрешении посещать колонии и СИЗО. Поэтому он выразил надежду на то, что хотя бы представителям ОНК удастся посетить следственный изолятор №5 и разобраться в ситуации.

Напомним, Владимир Евдокимов был арестован в Москве в декабре 2016 года. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, во время работы в «Объединенной авиастроительной корпорации» он участвовал в мошеннических схемах с поставками оборудования для компании «МиГ»: дорогостоящие комплектующие подменялись дешевыми. В Следственном комитете РФ полагают, что это позволило фигурантам дела получить не менее 200 миллионов рублей. На следующей после «ОАК» работе, в «Роскосмосе», Евдокимов был исполнительным директором по качеству и надежности.

При этом Евдокимов не был ключевым фигурантом следствия по делу о мошенничестве, и его защита настаивала на непричастности. По тому же делу были арестованы замгендиректора ПАО «Туполев» Егор Носков и экс-гендиректор ОАО «МиГ-Рост» Алексей Озеров. Эти двое обвиняются в хищении целого комплекса зданий на Ходынском поле общей площадью более 22 тысяч квадратных метров еще в начале 2000-х. Эта недвижимость была распродана.

В социальных сетях смерть Евдокимова не вызвала возмущения, скорее, выражалось сожаление и понимание того, что неудобного человека «зачистили» те, кто не хотел, чтобы он заговорил или вышел на свободу. «Вот ведь как бывает... хотел человек хорошо и богато пожить, а оказался в тюрьме и жизнь его закончилась очень неожиданно и трагично. "Да, человек смертен. Но это еще полбеды. Главное, что он внезапно смертен…"», - написал пользователь Саша Доро. «Не просто убрали, а показательно убрали», — заметил Егор Царь.

Многих возмутила версия про самоубийство: «Так это ж русская забава — самоубиться через множественные ножевые или пулевые отверстия. И менты с прокурорами и докторами подтвердят, что такое возможно», — написал Евгений Юдин. «Это-же очевидно., и однозначно.. Помнится, было расследование., солдат покончил жизнь самоубийством, взял с пожарного щита топор, и 28 раз ударил себя по голове. Там головы нет, одна шея осталась. И комиссия признала - самоубийство. Это не шутка, это конкретный случай..» — добавила Лилия Постникова.