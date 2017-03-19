Лидер КНДР Ким Чен Ын в это воскресенье побывал на испытаниях нового ракетного двигателя на космодроме Сохэ в провинции Пхенан-Пукто. Корейский лидер остался впечатлен увиденным, после испытания он заявил о рождении национальной ракетной индустрии, которая не будет зависеть от технологий в этой области, разработанных в других странах, передает ТАСС со ссылкой на корейское агентство ЦТАК.

На космодроме Ким Чен Ыну продемонстрировали новый ракетный двигатель и рассказали о его технических характеристиках. Глава республики возлагает большие надежды на новые разработки, по его словам, они позволят стране вывести средства доставки спутников в космическое пространство на мировой уровень. К тому же, Ким Чен Ын заявил, что «мир вскоре сможет убедиться в значении проведенного КНДР испытания этого мощного двигателя корейского образца».

Мир вряд ли будет рад этим новостям так, как глава КНДР. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в эти дни как раз проводит визиты в ряд стран Азии, и обсуждается, среди прочих тем, противодействие северокорейской ракетно-ядерной угрозе. На переговорах в столице Южной Кореи Сеуле Тиллерсон сообщил, что США переходят от выжидательной политики к новым дипломатическим, экономическим и военным методам воздействия на КНДР.

В Северной Корее подобные испытания проводятся регулярно, и руководство страны делает ставку на развитие этой отрасли. США и соседи КНДР в азиатском регионе обеспокоены этими событиями. На днях стало известно, что особенно серьезно к этому относится Япония: там впервые были проведены учения гражданской обороны, на которых население отрабатывало эвакуацию в случае ракетной атаки со стороны КНДР в условиях критической нехватки времени. В ходе этой тренировки все ее участники покинули дома и оперативно укрылись в подвалах городских муниципальных зданий и школ.

Учения проводились в префектуре Акита на севере острова Хонсю, куда часто направляются пуски баллистических ракет КНДР. Как раз две недели назад Северная Корея направила в эту зону сразу четыре баллистические ракеты средней дальности, одна из них упала в океан в 200 километрах от японского побережья, еще три упали примерно в 300 километрах от берега. Позже власти КНДР объяснили этот пуск ракет военными учениями на случай удара по базам США, которые размещены в Японии.

В ответ на этот инцидент американская сторона направила на полуостров два противоракетных комплекса THAAD для развертывания в Южной Корее. «Ускорение программы КНДР по испытанию ядерного оружия и запуски баллистических ракет представляют угрозу международному миру и безопасности и являются нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций», — так объясняется это решение в официальном сообщении тихоокеанского командования Вооруженных сил США.

Властями соседних с КНДР государств и США рассматриваются разные варианты противодействия северокорейской угрозе. Тиллерсон не исключил, что в Японии и Южной Корее может появиться ядерное оружие. Он также заявил, что если Пхеньян не откажется от планов по разработке оружия массового уничтожения, то США могут прибегнуть к военным мерам против КНДР. Президент США Дональд Трамп, будучи еще только кандидатом на этот пост, говорил о том, что Токио и Сеулу следует обеспечить себя ядерным оружием, но Тиллерсон уже тогда эту идею не поддержал.

Военный эксперт Василий Кашин в эфире радио Sputnik связал растущую обеспокоенность США с осознанием реальной угрозы от создания Пхеньяном своих новых военных разработок: «В США произошла глубокая переоценка способности КНДР к созданию новых видов ракетных вооружений, в том числе ядерных. Если раньше была тенденция относиться к этому свысока, то после того, как Северная Корея за последние пару лет показала несколько типов совершенно новых баллистических ракет, которые более-менее успешно испытываются, стало ясно, что они идут вперед, и сдержать их никакими санкциями нельзя. Для американцев мысль, что у Северной Кореи может быть средство, которым можно дотянуться до Гавайев, конечно, довольно болезненная», – сказал эксперт.

Сложившийся тренд, когда за экспериментами КНДР следует активизация военных учений США, Японии и Южной Кореи, а затем реакция Пхеньяна и новые испытания, в России воспринимают как «порочный круг напряженности», который должен быть разорван. Так ситуацию охарактеризовал заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация в Северо-Восточной Азии заставляет беспокоиться, и факторы нестабильности растут. Поэтому следует рассмотреть проблему комплексно, чтобы удалось ее решить. Общей целью Моргулов называет «решение проблем Корейского полуострова мирными политико-дипломатическими средствами в контексте общей военно-политической разрядки, создания прочного механизма мира, который создавал бы надежные гарантии безопасности для всех без исключения стран, расположенных в регионе», цитирует его интервью японскому агентству РИА Новости.