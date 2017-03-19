Решение о предоставлении Международным валютным фондом Украине кредитного транша в размере миллиарда долларов будет принято позже. Заседание совета директоров фонда для обсуждения антикризисной программы Украины было назначено на понедельник, 20 марта, но накануне оно было снято с повестки дня. По информации источника ТАСС, это очень необычное решение, так как все было подготовлено к заседанию, и на нем ожидалось предоставление Украине очередного кредитного транша в размере один миллиарда долларов.

Однако всего за два дня до этого было решено перенести заседание. Как говорится в официальном уведомлении, отсрочка необходима фонду для оценки развития событий на Украине за последнее время, а также политических мер, которые влияют на финансовый сектор и более широкие экономические перспективы.

Напомним, что две недели назад стало известно о намерении МВФ направить Украине очередной транш, так как позиции сторон по меморандуму об экономической и финансовой политике были согласованы. Даже при учете того, что сам транш ожидался только во второй половине месяца, были основания для начала третьего этапа пересмотра программы расширенного финансирования страны.

Президент Украины Петр Порошенко тогда сообщил, что выделение транша ему лично подтвердила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, и он был очень горд тем, что удалось договориться с фондом и добиться уже четвертого транша для страны. «Мы выполнили все договоренности по реформированию экономики, общественной сферы, энергетики, и поэтому —​ транш МВФ, а это мощный сигнал для инвесторов, мощный сигнал для Украины и одобрение реформ», — заявил Порошенко.

Однако на этой неделе на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины Порошенко предложил принять решения, которые могут ощутимо ударить по экономике Украины. Он фактически выступил за то, чтобы согласиться с полной транспортной блокадой Донбасса, а также поддержал введение санкций против российских банков на Украине. По предварительным подсчетам украинского министерства финансов, это может привести к потерям в 2% ВВП Украины.

При этом не все эксперты связывают отмену транша с решением о блокаде Донбасса. По мнению профессора МГУ, доктора политических наук Андрея Манойло, Западу не важен вопрос блокады Донбасса: «Интересно, что блокировка миллиардного транша произошла сразу после встречи президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель. При этом мы знаем, что МВФ полностью подконтролен Вашингтону. С большой долей вероятности можно говорить о том, что на встрече главы Германии и Штатов решили судьбу украинского президента Петра Порошенко и его режима – эта команда Запад больше не устраивает и будет сменена», — предположил эксперт в комментарии «Экономике сегодня». Он считает, что принятое решение о смене руководства Украины позволяет больше не тратить деньги на действующую команду, так как они могут быть разворованы.

Само же решение отложить транш МВФ не отразится на экономике Украины, уверен экономист, исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук. По его мнению, эта задержка не обернется ничем критичным, так как экономическая ситуация стабилизировалась еще в 2015 году: «У нас нет такой проблемы: выживать или не выживать. У нас есть проблема — насколько быстро мы можем развиваться», — цитирует его «Пресса Украины». Боярчук полагает, что потенциальных инвесторов интересуют проводимые правительством экономические реформы, и поэтому задержка с траншем не скажется на инвестиционной привлекательности Украины.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил о том, что Украина борется за реформы и потому рассчитывает на продолжение сотрудничества с МВФ. Саму помощь фонда он назвал временной, так как конечная цель — это выход на устойчивый рост экономики: «Получение поддержки Международного валютного фонда мы рассматривает как временный заем. Нам нужно возрождать национальную экономику. Экономика должна работать соответствующим образом, чтобы мы могли рассчитываться с долгами, которые Украина накопила. Все, что Украина накопила — это от бездарной, популистской и некачественной политики тех, кто в свое время отвечал за изменения в стране», — говорил председатель правительства.

Напомним, что два года назад МВФ открыл кредитную программу для Украины на 4 года и на 17 миллиардов долларов. Она предусматривала ежеквартальный пересмотр программы и предоставление в общей сложности восьми траншей. На сегодняшний день Украина получила три из них, в общей сложности на 7,7 миллиардов долларов. В 2017 году Национальный банк Украины рассчитывал на 6 миллиардов долларов от МВФ и Евросоюза.