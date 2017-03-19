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19 марта 2017, 18:00
выборы Григорий Явлинский «Яблоко»

«Яблоко» для народа

Григорий Явлинский на федеральном совете "Яблока"
Григорий Явлинский на федеральном совете "Яблока"
yabloko.ru

Сегодня прошел второй день федерального совета партии «Яблоко», в ходе которого были подведены итоги думской кампании, а также обсуждались задачи партии на предстоящих выборах в 2017 и 2018 годах.

Кандидат от партии в президента Григорий Явлинский сегодня презентовал главные тезисы своей предвыборной программы. «По-прежнему считаю, что уважение и уважение к человеку остается едва ли не главной задачей для России… Я сегодня скажу только об одной части… поговорим сегодня о необходимом… У человека должна быть собственность», — заявил политик.

Явлинский начал рассказывать о своей программе с презентации программы «Земля — дома — дороги», которая предполагает бесплатную раздачу россиянам от 30 до 60 соток земли. По словам Явлинского, данные земли можно использовать под строительство домов и сельское хозяйство, постройку частных домов предложено на две трети выполнять за счет госбюджета. Кроме того, кандидат в президенты предлагает обязать государство проложить дороги и коммуникации и создать инфраструктуру для строительства на выделенных землях.

Согласно расчетам Явлинского, реализация стратегии займет семь лет. В результате 15 млн семей обзаведутся жильем. Явлинский напомнил, что сейчас, несмотря на то, что Россия занимает 11,41% от всей земной суши, жильем застроен только 1% российской территории.

Сама же программа, по мнению политика, станет хорошим стимулом для российской экономики. Она позволит создать предприятия под обслуживание строительства, которые предложат до 5 млн рабочих мест и помогут привлечь значительные инвестиции.

Далее лидер «Яблока» предложил создать для каждого россиянина личный счет и переводить на него средства, «возникающие как доля от экспорта природных ресурсов, доля от дивидендов госкорпораций» с тем, чтобы граждане России стали акционерами государственных корпораций.

Кроме того, Явлинский предложил ввести«компенсационный налог» на собственность, которая была получена в результате криминальных и мошеннических действий, чтобы за его счет пополнять личные счета россиян и создавать общественные, медицинские и образовательные фонды.

Явлинский призвал организовать общественную жизнь в стране так, чтобы достижения ее граждан могли быть применены на своей же территории. «Поэтому нужна опять же уверенность, справедливость, равенство возможностей, независимое правосудие, право личной собственности, право на критику, право на несогласие, право на протест. Без этого не будет ни свободы, ни творчества», — провозгласил он. По словам Явлинского,нужно создать «такие общественные условия, в которых все это не только рождается, но еще и может жить и приносить пользу».

Днем ранее на федеральном совете партии Явлинский очертил основную задачу «Яблока». По его словам, необходимо существенно расширить электоральную аудиторию. «Меня спрашивают, а как же традиционная для "Яблока" часть электората, которую социологи называют ядром. Конечно, мы будем как зеницу ока беречь наши отношения с этой частью электората: с учителями, врачами, интеллигенцией», - заявил он. Однако политик оговорился, что отныне «мы будем ориентироваться на гораздо более широкий круг людей, не только на понимающих», чтобы не оказаться в «электоральном гетто», а цели и задачи партии должны носить общенациональный характер. «Мы не умеем это объяснять до сих пор. Вся наша идеология, и все идеологические структуры, и все наши программы нужно учиться писать таким языком, чтобы каждый человек видел там себя, находил там себя», - признал он.
Явлинский напомнил о принципах, отстаиваемых партией, - реального мира, равных возможностях для всех жителей страны, неприкосновенности частной собственности, уважения прав человека и справедливого суда.

Выступила на федсовете и председатель «Яблока» Эмилия Слабунова. Она подвела итоги кампании перед выборами в Госдуму и осветила ее результаты. Всего партийцы выделили около 30 сильных и слабых сторон своей кампании. Среди слабых: изменения в избирательной системе РФ; организационная слабость ряда региональных отделений из-за недостаточной работы по партийному строительству; недооценка руководством партии выборов регионального и муниципального уровней; отсутствие должного опыта проведения кампаний федеральным аппаратом и штабами, отсутствие широкой базы сторонников ввиду того, что не проводилась системная работа по их привлечению, минимальные связи с общественными организациями, профессиональными ассоциациями, недостаточная работа региональных отделений и руководства партии в межвыборный период, недостаточно агрессивная информационная политика, слабая борьба с мифами и антирейтингами, отсутствие стратегии фандрайзинга.

«Нет крупномасштабных проектов, которые позволяли бы постоянно быть партии на виду, в информационной повестке», — добавила Слабунова.

«Какие задачи выходят у нас из этих всех проблем? Конечно, организационное и ресурсное укрепление партии. Партийное строительство, укрепление региональных отделений. Подготовка и участие в региональных и муниципальных выборах, что позволит усиливать позиции партии на низовом уровне», — отметила лидер партии.
Слабунова призвала больше работать со сторонниками партии и повысить активность в соцсетях, произвести «информационное проникновение в регионы».

По словам Слабуновой, основной стратегической задачей партии становится радикальное расширение социальной базы и изменение ее ядра. «В качестве основной социальной базы надо ориентироваться на большинство жителей страны. Именно они должны поверить, что мы выражаем их интересы, что демократия — это реформы для большинства. Наша главнейшая задача — действительно повернуться лицом к народу», — пояснила политик. Сейчас партийцы организовали социологическое исследование по этой теме.

Партия планирует развивать свой сайт и издавать журнал «Демократ», а также ищет возможности для создания радио.

Планируется обновление внутрипартийного состава в пользу тех, кто готов взять на себя ответственность за реализацию стратегии, управленцев, «готовых по своим профессиональным и личностным качествам сформировать новую власть как на федеральном, так и на региональном уровне».

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