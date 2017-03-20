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20 марта 2017, 18:46
ислам терроризм Франция
Анна Сакоян

Выборы во Франции и терроризм

Спецоперация во Франции, в аэропорту Орли.
Спецоперация во Франции, в аэропорту Орли.

В субботу во Франции в аэропорту Париж-Орли охрана застрелила француза-мусульманина, который напал на охранников. Нападение сопровождалось декларацией готовности «умереть во имя Аллаха». Этот инцидент обсуждается как попытка теракта. Также СМИ отмечают, что нападавший значился в качестве «радикального мусульманина» и провел два года в тюрьме за торговлю наркотиками.

Эта история, комментирует Finanical Times, произошла в политически чувствительный момент – за пять недель до первого раунда французских президентских выборов. Одной из важных тем предвыборной гонки была проблема национальной безопасности. В частности, это один из ключевых лейтмотивов кампании кандидата Марин Ле Пен, лидера ультраправой партии «Национальный фронт», которая выступает против иммиграции. По прогнозам, сделанным еще до этого эпизода, Ле Пен должна пройти во второй раунд. Теперь, отмечает автор, Ле Пен может стать еще популярнее.

Bloomberg пишет, что предполагаемый теракт актуализировал тему терроризма в предвыборном контексте. Это дало повод кандидатам в президенты высказать свое мнение о ситуации с безопасностью в стране. Фаворит гонки центрист Эммануэль Макрон сказал, что необходимо увеличить число работников службы безопасности, а также сделать военную службу обязательной. Для Макрона это не очень выгодная тема для предвыборной риторики. Его оппоненты в ответ ссылаются на его юность (ему 39 лет, он самый молодой из кандидатов) и неопытность в вопросах безопасности при всей прогрессивности в сфере экономики и социальной справедливости.

 
Проверка документов на дорогах Евросоюза

Для кандидата-консерватора Франсуа Фийона, отмечает Bloomberg, это, скорее, удачный поворот событий. Впервые за долгое время в центре общественного внимания оказался не связанный с ним скандал, а угроза терроризма и проблемы национальной безопасности. Ле Пен также, пользуясь случаем, сосредоточилась в своей кампании на тематике безопасности. В частности, она раскритиковала французского премьер-министра за то, что он больше ресурсов тратит на борьбу с ней, чем на противостояние терроризму.

В заключение автор напоминает, что инцидент в аэропорту был уже вторым нападением на службы безопасности в этом году во Франции. В феврале имело место нападение («во имя Аллаха») на группу солдат возле Лувра, где злоумышленник был тяжело ранен. Власти тогда тоже расценили тот эпизод как попытку теракта.

NY Times пишет, ссылаясь на политических аналитиков, что любое нападение, классифицируемое как теракт, может сыграть на руку правым кандидатам – Ле Пен и Фийону. Соответственно, это удар по и без того непопулярным социалистам, которые сейчас находятся у власти, а также по ассоциирующемуся с ними Макрону, который считается левоцентристом. Ассоциация подкрепляется и тем, что он ранее был министром экономики и не смог уберечь французов от экономических проблем.

Wall Street Journal пишет об этом инциденте, с точки зрения безопасности международных аэропортов. Нападение произошло в общедоступной части аэропорта – там, где находятся пассажиры, которые еще не сдали багаж и не прошли проверки, предписанные правилами безопасности. Сейчас именно такие зоны аэропортов представляют интерес для злоумышленников.

 
Аэропорт. Зона погрузки багажа

В некоторых аэропортах установлены устройства для проверки прямо на входах в терминалы. Здесь автор приводит в пример Россию, где после теракта в Домодедово в 2011 г. установили проверки на входах в терминалы аэропортов. Но необходимость таких проверок, отмечает автор, признали пока далеко не все. Есть мнение, что дополнительные проверки на входе могут приводить к созданию «пробок», «пробки», в свою очередь, приводят к созданию толпы, а толпа – это главная мишень для террористов.

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