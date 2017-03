«Коммерсантъ» в статье «Чисто академический перенос» пишет, что перевыборы президента РАН могут быть отложены до осени.

«Росреестр уходит от коррупции в онлайн»: в ведомстве хотят меньше лично общаться с заявителями.

«Григорий Явлинский пойдет в президенты от новой партии»: «Яблоко» начало борьбу с внутренними проблемами.

РБК в статье «"Роскосмос" теряет на Земле» перечисляет, что известно о смерти топ-менеджера госкорпорации.

В статье «Отложенный миллиард» рассказывается, почему МВФ перенес дату выдачи денег Украине.

«Геополитика для коммерсантов»: Владимир Путин обсудил с бизнесменами отношения с Украиной и налоговые льготы.

«Известия»: «Статью о митингах могут скорректировать к лету». Минюст готовит предложения об изменении законодательной нормы, которая привела в колонию Ильдара Дадина.

«Центризбирком и "Яндекс" разработают приложение для избирателей»: мобильный сервис по поиску участка для голосования может привлечь на выборы молодежь.

«"Мягкой силы" США в мире станет меньше»: американский президент собирается сократить финансирование Госдепа и правозащитных организаций.

«Газета.ru» в статье «США уходят под воду» пишет про то, что американские верфи с трудом выдерживают темпы строительства подлодок.

«Трамп предъявил Меркель счет»: в Белом доме объяснили, почему Трамп не стал пожимать руку Меркель.

В статье «Греков лишили наследства» описывается, почему высокие налоги заставляют греков отказываться от наследства.

The Economist: «Сенсационная музыка из Сирии» (Sensational music from Syria). Гражданская война способствует распространению сирийской музыки по всему миру.

«Астрономия: Странные сигналы с неба могут быть признаками существования инопланетян» (Astronomy: Strange signals from the sky may be signs of aliens). Или чего-нибудь столь же необычного, но при этом не живого.

Bloomberg: «Терроризм вернулся в центр внимания на французских выборах после неудавшегося теракта» (Terrorism Back in Focus in French Election After Foiled Attack). Терроризм снова стал главной темой французской президентской гонки, после того как в аэропорту Париж-Орли был предотвращен теракт.

«Старджен обрушилась на Мэй в связи с планами шотландцев по референдуму о независимости» (Sturgeon Hits Back at May Over Scots Plan for Independence Vote). Первый министр Шотландии Никола Старджен раскритиковала премьер-министра Британии Терезу Мэй за то, что она отказывается давать добро на шотландский референдум о независимости до окончания отделения Британии от ЕС.

The Wall Street Journal: «США отразили попытки противостояния торговому протекционизму» (U.S. Fends Off Push to Reject Trade Protectionism). Американское казначейство не стало следовать призывам финансовых лидеров других стран, которые добивались, чтобы США отказались от идеи протекционизма. В связи с этим возникают опасения, что протекционистская политика США может привести к глобальным торговым конфликтам.

«Теракт в парижском аэропорту заставляет сосредоточиться на контроле над регистрацией» (Paris Airport Attack Puts Focus on Check-In Security). Попытка теракта в одном из крупнейших парижских аэропортов произошла в контексте нарастающего беспокойства по поводу рисков, связанных с пассажирами международных рейсов.