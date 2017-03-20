Министр финансов Антон Силуанов считает, что сейчас рубль стоит на 10–12% больше, чем должен был бы, исходя из фундаментальных значений. После слов министра курс доллара на Московской бирже вырос примерно на 30 копеек, что не сильно больше обычных дневных колебаний.

Учитывая, что на прошлой неделе о курсе рубля похожие слова говорил министр экономики Максим Орешкин, создается впечатление, что курсом национальной валюты теперь озабочены не в Центральном банке, где все больше думают об инфляции, а в Белом доме. А заметных резервов для влияния на курс непосредственно у правительства нет, вот и приходится ограничиваться «словесными интервенциями». Возможно, оно и к лучшему.