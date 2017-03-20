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20 марта 2017, 17:44
Минфин рубль
Илья Карпюк

#100 СЛОВ. Силуанов оценил курс рубля

Антон Силуанов
Антон Силуанов
Андрей Любимов / АГН "Москва"

Министр финансов Антон Силуанов считает, что сейчас рубль стоит на 10–12% больше, чем должен был бы, исходя из фундаментальных значений. После слов министра курс доллара на Московской бирже вырос примерно на 30 копеек, что не сильно больше обычных дневных колебаний.

Учитывая, что на прошлой неделе о курсе рубля похожие слова говорил министр экономики Максим Орешкин, создается впечатление, что курсом национальной валюты теперь озабочены не в Центральном банке, где все больше думают об инфляции, а в Белом доме. А заметных резервов для влияния на курс непосредственно у правительства нет, вот и приходится ограничиваться «словесными интервенциями». Возможно, оно и к лучшему.

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