Фоторепортаж с лекции историка Никиты Ломагина

17 марта в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла выступил профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктор исторических наук Никита Андреевич Ломагин. Тема его лекции «Блокада известная и неизвестная».

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Блокада Ленинграда стала одним из самых трагичных столкновений Второй мировой войны. Ни один из городов мира не понес за столь короткий промежуток времени таких значительных жертв. События ленинградской блокады до сих пор оказывают влияние и на мироощущение жителей города и всей России.

Работа историков, исследовавших блокаду, в СССР долгое время была затруднена.

Первой причиной этого было «ленинградское дело» (1949 – 1952), в ходе которого были осуждены многие партийные и государственные руководители послевоенного Ленинграда, а также все высшие партийные работники, которые после войны были переведены из Ленинграда в Москву.

Часть тем, касавшихся жизни блокадного города и действий властей, оставалась запретными для исследователей до конца 1980-х годов.

Взятие Ленинграда было одной из важнейших целей плана «Барбаросса». На захват Ленинграда по плану отводилось шесть недель.

Но в конце августа 1941 года немецкое командование пересмотрело свои планы. От штурма города отказались, перейдя к тактике блокады, бомбардировок и артобстрелов. Новая стратегия предусматривала удары с воздуха и использование артиллерии, а главное – полную блокаду города.

Обсуждая перспективы того, что русские могут сами сдаться, немецкое командование признавало, что не имеет возможностей прокормить население города.

Для советского же командования сдача Ленинграда была недопустима по нескольким причинам. Помимо важного символического значения города надо учитывать, что осажденный Ленинград сковывал группировку немецких войск численностью более 300 тысяч человек. Важным было и то, что удерживание Ленинграда помогало защитить железную дорогу из Мурманска, по которой проходило две трети поставок по ленд-лизу.

По словам Никиты Ломагина, трагедия блокадного Ленинграда была предопределена тем, как проходило в СССР снабжение больших городов. В городе не было крупных продовольственных баз, он снабжался фактически с колес. Запас продуктов в Ленинграде составлял от 15 до 40 дней, то есть любое нарушение регулярного снабжения неминуемо вело к скорому голоду.

В 1941 году те, у кого имелись деньги и возможность покупать, сумели сделать запасы и оказались более подготовленными к блокаде. Фактически резерв продовольствия был, но он находился не в руках государства, а у частных лиц. Порою запасенные населением продукты оказывались неиспользованными, так как их владельцы были эвакуированы из Ленинграда (при эвакуации можно было взять с собой не более 20 килограммов груза), а их запасы оставались в опустевших квартирах.

Если бы все, что предназначалось для Ленинграда, говорит Ломагин, доставлялось полностью, такого голода бы не было. Но в реальности было много хищений, с которыми органы внутренних дел не могли справиться. До 70 % дел, связанных с хищениями продовольствия оставались нерасследованными, так как ими просто некому было заниматься. Личного состава милиции на это не хватало.

Сыграло свою роль и то, что, по крайней мере в начале блокады, НКВД был в первую очередь ориентирован на борьбу с «пятой колонной», расследование антисоветской деятельности в ущерб другим направлениям работы. Весной 1942 года было проведено перераспределение личного состава и проблеме хищений продовольствия стало уделяться больше внимания.