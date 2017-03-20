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20 марта 2017, 14:11
закон об «иностранных агентах» некоммерческие организации Общественная палата
Александр Верховский

Коммуникатор для НКО. Без полномочий

Общественная палата РФ
Общественная палата РФ
twitter.com/brechalov

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Общественной палаты. Указ о его утверждении, подписанный Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации; он вступает в силу со дня подписания.

В обновленную палату по президентской квоте вошли 40 человек, среди которых – глава центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия, режиссер Владимир Хотиненко, президент Федерации художественной гимнастики Ирина Винер, главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев, певица Диана Гурцкая, шахматист Сергей Карякин и др.

Из прежнего состава палаты в президентскую квоту попали 11 человек, в том числе –  представители православия, ислама, иудаизма и буддизма, передает информационное агентство РИА Новости. Это президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов, первый зампредседателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов, постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи России в Москве Санжай Лама Андрей Бальжиров.

 
Заседание Общественной палаты РФ
kremlin.ru

СМИ отмечают, что в новом своем составе Общественная палата переориентирована на усиление взаимодействия с некоммерческими организациями. Ожидается, что ОП станет своего рода коммуникатором между региональными органами власти и НКО, заявили газете «Известия» сразу два источника, близких к администрации президента

Никакие изменения в составе Общественной палаты России сами по себе не изменят ситуацию для действующих в стране НКО. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Александр Верховский, руководитель Информационно-аналитического центра «СОВА».

 
Сергей Верховский
yabloko.ru

«Надо сказать, что для разных НКО ситуация в России разная. Какие-то НКО и сейчас сотрудничают с Общественной палатой, какие-то – нет. Это зависит от обеих сторон. При этом что именно изменится, когда в Общественную палату придут другие люди, я сказать не могу. Но понятно, что в принципе ситуация зависит не от Общественной палаты, а от политического руководства страны. Если вдруг в рамках политической «оттепели» руководство страны решит сделать послабления НКО, то, конечно, может их сделать.

Честно говоря, я не уверен даже в том, что демонстрировать благожелательность к НКО через Общественную палату и есть самый правильный способ. Но можно и так это делать, в конце концов», – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, каким образом, с его точки зрения, власти могли бы более эффективно показать некоммерческим организациям благожелательное отношение, эксперт высказал мнение, что самым естественным было бы оказаться прямое взаимодействие.

«Ну, вообще говоря, почему бы не напрямую? Ведь все НКО чем-то занимаются – соответственно, существуют релевантные для них ведомства, и было бы вполне уместно, если бы они так и общались. Но ведомствам, естественно, удобнее не мучиться с этим – а когда требуется пообщаться с общественностью, они создают собственный Общественный совет, включают туда людей, которые им достаточно удобны, и в результате всем довольны. А Общественная палата – сразу про все. И она – именно промежуточное звено.

 
Фото: Sergey Melkonov / Flickr

То есть, мало того, чтобы Общественная палата общалась с какими-то заинтересованными НКО по той или иной теме – например, наркозависимости. Надо, чтобы и структуры со стороны государства (в данном примере – и Минздрав, и МВД) тоже были в это вовлечены. Иначе что толку в том, что люди соберутся на Миусской площади и поговорят о проблемах? Само по себе это ничего не меняет. Общественная палата – это промежуточное звено, и оно эффективно, только если в самом деле является именно промежуточным, если на ней все не заканчивается. Но это уже зависит не столько от состава Общественной палаты, сколько от того, на что настроены ведомства.

Сами по себе ведомства редко настроены на какой бы то ни было диалог с независимыми общественными активистами, любыми. Но иногда, если чиновники добросовестные, они могут быть в таком диалоге заинтересованы. Или нужно, чтобы кто-то сверху заставил их этим интересоваться. Но, в общем, мы все это уже проходили.

Думаю, никакой statement, принимаемый в Общественной палате, сам по себе не имеет значения – она же не имеет полномочий. Общественная палата значима как площадка, где кто-то что-то обсуждает. Если ведомства в этот процесс вовлечены в самом деле, то замечательно. Если они просто присылают какого-то представителя сидеть там и произносить некие дежурные слова, если его миссия – лишь обозначить свое присутствие, то без разницы, происходит ли это в Общественной палате или где-то еще. Это все равно не является реальным взаимодействием. Так что не в Общественной палате тут проблема – проблема в ведомствах, в том, каковы их установки.

Понятно, что сейчас они побаиваются иметь дело с НКО, даже просто из чисто карьерных соображений: сегодня ты позаседаешь с какими-то людьми, а завтра они окажутся иностранными агентствами или еще того хуже. Кому это нужно? Вот это и надо менять, а в Общественной палате тогда само собою все изменится», – считает Александр Верховский.

Напомним, почти уже год назад, весной 2016 года, эксперты высказывали мнение, что ситуация с НКО в России сложилась неутешительная и перспективы ее развития также не вызывали у них большого оптимизма.

 «Прогноз на будущее для НКО у меня получается неутешительным. Некоммерческие организации уже прекращают свою деятельность, другие сокращают ее объемы. Они сталкиваются с тем, что сокращается и российское финансирование: иностранное прекращается по закону, но российское урезается в связи с кризисом. Государственной поддержки же просто не хватает, это иллюзия – что ее много. Те иностранные средства, которые из России уже ушли, ни в какое сравнение не идут с тем, что компенсировано в качестве президентских грантов, компенсации эти – просто капля в море.

 
Григорий Мельконьянц
Nataliya Demina

Вообще условия работы НКО резко ужесточились. Даже штрафы, которые сейчас накладывают на такие организации, – по сути, штрафы ликвидационные, поскольку у НКО нет и не может быть таких сумм, чтобы выплатить их», – отмечал тогда заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос», специалист в области общественного наблюдения за выборами Григорий Мельконьянц.

«Да, ситуация сейчас сложная, – подтвердил Александр Веховский. – Причем в последние несколько лет вопрос уже не в том, улучшится ли ситуация – она, похоже, и не собирается улучшаться. Вопрос уже в том, быстро или медленно она будет ухудшаться. В моем представлении картина событий на сегодняшний день выглядит так, что она будет ухудшаться медленно. Потому что по каким-то своим соображениям политическое руководство давление на НКО несколько ослабляет.

Это не на всех НКО равномерно и одинаково сказывается – на чем-то может сказаться, на чем-то – нет. Это как с репрессиями: кого-то отпускают, кого-то арестовывают», – заключил Александр Верховский.

Он отметил, что, фактически, Общественная палата – является главным образом местом, где можно высказаться и уже от этого почувствовать облегчение, нежели чем-то иным. «Но даже эту функцию она выполняет не всегда, прямо скажем. Но действительно бывают ситуации, когда ведомства заинтересованы в сотрудничестве с НКО. Тогда уже неважно, в Общественной палате об их проблемах говорят или нет: если есть интерес с обеих сторон, то место для разговора найдется», – убежден Александр Верховский.

Состав Общественной палаты изменен впервые с 2014 года.

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