Пенсионная реформа занимает не только чиновников в различных «социальных» и «экономических» министерствах, а также Центральном банке. Естественно, свои интересы есть и у бизнеса — а за пару десятков лет в стране все-таки появились негосударственне пенсионные фонды, которые хоть и получают удар за ударом от законодателей и регулирующих органов, но продолжают работать.

Напомним, что сейчас в Минфине и ЦБ планируют организовать в России квазидобровольную накопительную пенсионную систему с сохранением обязательной солидарной части. Это значит, что ныне работающие должны будут отчислять деньги на выплату пенсий ныне живущим пенсионерам, а также будут вправе при помощи определенных государством институтов самостоятельно откладывать себе на пенсию — впрочем, сделано это будет таким образом, что многие окажутся участниками этой системы сами того не зная, отчисления будут назначаться автоматически, а вот чтобы отказаться от них, придется заполнять специальное заявление.

Но так как есть опасения, что россияне, на памяти которых прошло несколько пенсионных реформ, в том числе конфискация накопительного компонента пенсионных отчислений, не будут участвовать в новой пенсионной системе, в правительстве придумывают различные стимулы. В том числе есть мнение, что для участников новой пенсионной системы необходимо делать налоговые скидки, а для тех, кто откажется от отчислений, напротив, вводить повышенную ставку НДФЛ.

В Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) считают, что маневров с НДФЛ недостаточно для того, чтобы граждане начали копить себе на пенсию. Мотивировать граждан могло бы государственное софинансирование: на 6% отчисленных с зарплаты денег на будущую пенсию из бюджета могло бы начисляться еще 2–3% из бюджета, заявил «Известиям» президент НАПФ Константин Угрюмов.

Два источника издания в финансово-экономическом блоке правительства сообщили, что знакомы с инициативой и считают, что ее реализация будет зависеть от бюджетных возможностей. По оценкам чиновников и участников рынка, речь идет о нескольких десятках миллиардов рублей.

«Мы считаем, что только налогового стимулирования может быть недостаточно, — объяснил "Известиям" президент НАПФ Константин Угрюмов. — После того как у миллионов людей отобрали живые деньги и превратили их в баллы, льгота по НДФЛ вряд ли будет стимулирующим фактором и люди сразу понесут 6% от зарплаты в фонды». Если государство само рублем вложится в систему, это поможет гражданам больше доверять новой системе, убежден он.

Итоговое заседание правления Пенсионного фонда РФ. Декабрь 2016 Сергей Киселев / АГН "Москва"

В России, напомним, уже был опыт софинансирования правительством накопительной пенсии. До 2015 года можно было вступить в программу, и тогда государство удваивало дополнительные взносы граждан в накопительную пенсию. Участниками программы стали около 16 млн россиян, за период 2009–2015 гг. общая сумма взносов граждан составила 46 млрд рублей. То есть на одного участника пришлось совсем немного, менее 3 тысяч рублей. При этом реально деньги вкладывали около 2,5 млн человек — но цифры все равно не впечатляют, получается 18,4 тысячи на участника программы.