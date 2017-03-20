Выборы президента Российской академии наук не состоятся в намеченные сроки: все три претендента на этот пост сняли свои кандидатуры. Это стало известно 20 марта, в день проведения Общего собрания сотрудников РАН.

Еще 17 марта в СМИ появилась информация о том, что академики обсуждают перенос выборов президента с 22 марта 2017 года на осень того же года.

«Выборы переносятся на неопределенный срок, наверное, на осень, на полгода. На это время назначается исполняющим обязанности президента вице-президент [РАН Валерий] Козлов. [Действующий президент РАН Владимир] Фортов явно будет кандидатом на пост президента на новых выборах», – такое объяснение дал информационному агентству ТАСС заведующий сектором математической физики Физического института имени П. Н. Лебедева РАН Владимир Захаров.

Эта информация привлекла внимание общественности; кроме того, часть академиков (члены так называемого «Клуба 1 июля») выступили категорически против такого переноса. Соответствующее обращение они направили в Президиум Общего собрания РАН, предложи поставить на голосование встречное предложение провести выборы в ранее намеченные сроки. По мнению авторов обращения, перенос выборов отвлекает от научной работы и значительно понижает эффективность работа РАН в целом.

Вскоре стало известно, что на пост президента РАН выдвинули кандидатуры Владимир Фортов, а также директор Института молекулярной физики при РНЦ «Курчатовский институт» Владислав Панченко и директор Института молекулярной биологии Александр Макаров.

Владислав Панченко - директор Института молекулярной физики при РНЦ «Курчатовский институт»

О том, что все они решили сняться с выборов, стало известно днем 20 марта из публикации Владимира Миронова, бывшего проректора МГУ по академической работе, находившегося в зале заседаний, на его странице в социальной сети Facebook. «Фортов: "Нужно полгода на подготовку выборов, дабы сохранить легитимность выборов. Нужно сохранить единство"», – такую запись добавил он впоследствии.

Сообщалось, что решение сняться с выборов академики приняли в воскресенье, 19 марта. Макаров и Панченко на собрании подтвердили, что отказываются от участия в выборах, а Владимир Фортов заявил, что не может остаться безальтернативным кандидатом, и попросил собрание сдвинуть выборы на полгода.

Предполагается, что за это время Устав РАН будет изменен и утвержден правительством.

«Выборы президента РАН не состоялись. Все претенденты сняли свои кандидатуры. Структуру РАН по сути обанкротили идейно, подчинив её клеркам. Речи с трибун о политическом самоубийстве РАН близки к истине. РАН катилась по инерции, а сегодня эта выхолощенность структуры вышла наружу, став очевидной», – так прокомментировал ситуацию следивший за ходом Общего собрания методолог школы «Синяя чайка» Дмитрий Литовка.

Отказавшись от проведения выборов президента РАН в ранее намеченные сроки, академия, тем не менее, могла бы избрать новый президиум. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал Андрей Цатурян, ведущий научный сотрудник НИИ механики МГУ, доктор физико-математических наук. Впрочем, он не исключил, что и выборы президиума будут перенесены.

«В настоящее время все три кандидата на пост президента РАН сняли свои кандидатуры, но остался еще вопрос о выборах президиума РАН. Его полномочия также вскоре прекращаются. И, насколько я знаю, на общем собрании РАН часть академиков призвала провести выборы президиума, посчитав, что если у кого-то и есть претензии к Уставу РАН по части выборов президента, то ничто не мешает все же выбрать президиум.

Словом, существует точка зрения, что выбрать президиум можно. А какая позиция возобладает в итоге, предсказать не могу», – сказал он.

Характеризуя саму идею переноса выборов президента РАН на полгода, эксперт выразил недоумение.

Заседание РАН / ras.ru

«Сама идея перенести выборы кажется мне очень странной. Устав РАН был недавно принят, и принят после продолжительного обсуждения. Он был утвержден Советом министров, всеми соответствующими юридическими управлениями. И вдруг, за несколько дней до выборов руководства РАН, выясняется, что Устав чем-то плох. На мой взгляд, это выглядит просто как попытка сорвать выборы.

Возможно, это попытка со стороны тех, кого не устраивали их наиболее вероятные результаты, – со стороны одного из кандидатов, например, который почувствовал, что его шансы невелики, и надеется, что пауза эти шансы увеличит.

Вообще информация о происходящем оказалась в публичном поле еще в пятницу. Известно, что часть академиков – в частности, часть членов «Клуба 1 июля» – выступили по этому поводу с заявлением. Думаю, дальше начались некие закулисные переговоры, в результате которых было принято это решение. Или, может быть, не принято, а «продавлено» – уж не знаю по поводу добровольности снятия кандидатур всех трех кандидатов.

Я лично сомневаюсь, что все три кандидата снялись добровольно, но точной информацией не обладаю, могу только высказывать суждения как внешний наблюдатель. Мне происходящее кажется очень странным. И кажется, что для Академии наук это очень нехороший момент: если она сейчас «прогнется» под внешним давлением, то растеряет остатки своего авторитета как учреждение. Ее репутации будет нанесен непоправимый ущерб», – считает Андрей Цатурян.