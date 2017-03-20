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20 марта 2017, 20:04
Архангельск Красноярск Орловская область регионы Санкт-Петербург Тверская область
Евгения Холина

#Россия 20.03. Главное

Селфи без лица
Селфи без лица

Новость дня

Компания Wrigley решила изъять из продажи в России новую жевательную резинку Five и прекратить рекламую акцию «Правда или действие» по ее продвижению.

Такое решение было принято в связи с многочисленными жалобами от потребителей из множества регионов России на вкладыши к жвачке, призывающие к выполнению неоднозначных, а зачастую и опасных заданий, похожих на те, что даются кураторами «групп смерти» в соцсетях.

Производители жевательной резинки предлагают ее покупателям поиграть в игру «Правда или действие». На обертках указаны задания, отчет о которых нужно опубликовать в соцсети под хештегом #5правдаилидействие. В частности, предлагается улыбнуться незнакомцу, забраться на самую высокую точку в общественном месте и сделать селфи. Также потребителями жевательной резинки предлагается задуматься о том, что нужно обязательно сделать перед смертью.

Жвачки в черной обложке, призывающие начать странную и опасную игру же начали изымать из продажи на Сахалине, в Краснодарском крае, Оренбурге, Астраханской области. Темой заинтересовались правоохранительные органы, инициировавшие в регионах изъятия из продажи «товаров (жевательных резинок), пропагандирующих участие в группах, призывающих несовершеннолетних к членовредительству и самоубийствам».

Представители компании Wrigley в свою очередь уже заявили, что цель этой игры — «получать позитивные эмоции и впечатления в компании друзей от совместного выполнения заданий и ответов на вопросы». Задания для нее были разработаны до появления «тревожащего контекста в России», из-за которого потребители восприняли их неоднозначно.

 

Антиновость дня

В администрации Орловской области следственный комитет провел обыски в рамках расследования уголовного дела по факту непредставления должностными лицами благоустроенного жилья многодетной семье и смерти матери.

Проживающей в однокомнатной квартире многодетной семье с четырьмя детьми, один из которых является инвалидом, местные власти с 2010 года не предоставляли благоустроенное жилье, пригодное для проживания. В итоге женщина умерла, так и не дождавшись решения жилищного вопроса. Он скончалась из-за кровотечения, спровоцированного открывшейся язвой желудка. По мнению ее супруга, причиной смерти стал постоянный стресс, в котором она пребывала из-за безразличия чиновников и необходимости несколько лет обивать пороги официальных инстанций в поисках справедливости.

После выхода сюжета об этом в эфире одного из федеральных каналов,  управлением СК по Орловской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи проверяют законность волокиты с предоставлением жилья, а также причинно-следственную связь между гибелью женщины и отношением должностных лиц к проблемам многодетной семьи.

В ходе обыска были  обнаружены и изъяты документы, имеющие отношение к расследуемому уголовному делу. По результатам их изучения будет дана юридическая оценка действий (бездействия) представителей местных органов власти, в чью компетенцию входит рассмотрение жилищного вопроса.

Непонятная новость дня

Прокуратура Красноярска потребовала досрочного сложения полномочий сразу восемнадцати депутатов горсовета из-за ошибок в декларациях о доходах, которые они подали еще год назад.

 
Налоговая декларация

Сообщивший об этом на своей странице в соцсети депутат Константин Сенченко, также попавший в список, уверяет, что ошибки были чисто «технические».

«Когда мы подавали декларации, у всех этих депутатов нашли номинальные ошибки – опечатки или какие-то технические ошибки. Лично я давал пояснения и объяснял, откуда в моей декларации возникла техническая ошибка. Мои доводы были услышаны, как мне показалось. И сейчас вдруг поднимают вопрос о досрочном сложении полномочий. Кто за этим стоит и что хотят – вопрос», - написал Сенченко.

Сейчас в горсовете Красноярска работают всего 30 депутатов вместо 36. Если суд удовлетворит иск прокуратуры, в городском совете может остаться всего 12 человек.

Ассорти

В СЗФО всерьез взялись за коллекторов. В Санкт-Петербурге впервые в России вынесены решения о наложении штрафа на коллекторов, нарушивших закон о взыскании долгов и ежедневно звонивших должнику в два-три часа ночи с напоминанием о наличии у него задолженности. Суд принял решение оштрафовать двух сотрудников ООО «Константа» на 20 и 30 тысяч рублей.

А в Петрозаводске вынесен приговор коллектору из Новосибирска Ренату Хайритдинову, который угрожал взорвать детский сад. Пытаясь заставить  жительницу Петрозаводска погасить кредит, он сделал 38 звонков в детский сад, где она работала, а также угрожал взорвать его. Хайритдинов был задержан в Новосибирске и доставлен в Петрозаводск, где суд приговорил его к десяти месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

 

* * *

В Тверской области в ходе двухсуточной спецоперации «Розыск» было найдено более 50 человек. В их числе пять человек, находившихся в межгосударственном розыске, шестнадцать человек - в федеральном, и тридцать человек, находившихся в местном розыске. За тяжкие и особо тяжкие преступления задержано четверо. Установлено местонахождение двадцати трех человек, пропавших без вести, и идентифицировано три неустановленных трупа.

* * *

 
Набережная Северной Двины

В Архангельске перед проведением международного форума «Арктика — территория диалога» набережную Северной Двины вымостили паркетом. Как сообщают местные СМИ, настил из паркета начинается от морского вокзала и заканчивается у перехода к Северному федеральному университету им. М.В. Ломоносова. В мэрии объяснили новшество «местным колоритом», а также тем, что паркетная дорога поможет избежать хождения по лужам.

 «Досок в Архангельске много, а асфальта нет», — уже откомментировали новшество горожане.

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