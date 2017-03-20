Между Израилем и Сирией разгорелся конфликт. В пятницу стало известно, что самолеты ВВС Израиля были обстреляны с территории Сирии, когда выполняли операцию по срыву поставок оружия ливанскому движению «Хизбалла». Его боевики воюют в Сирии на стороне правительства. Как заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху, Израиль работает в этом направлении: «Наша политика очень последовательна: когда мы видим попытки передать современное вооружение «Хизбалле» и когда у нас есть соответствующие разведывательные и оперативные ресурсы, мы пресекаем их»,—пояснил премьер.

Сообщалось, что инцидент с обстрелом израильских самолетов произошел ночью, когда авиация нанесла ряд ударов по целям в Сирии, после чего самолеты Израиля были атакованы с земли, и одна ракета даже была перехвачена израильской системой противоракетной обороны. По информации израильской стороны, безопасности ее граждан и самолетов ничего не угрожало ни на одном из этапов.

База ВВС Израиля srael Defense Forces

При этом сирийские власти сообщали другую информацию и рапортовали о сбитом в воздухе над своей территорией израильском самолете, который пытался атаковать военный объект сирийской армии в районе Пальмиры, предположительно, чтобы таким образом поддержать террористов. Также израильские СМИ сообщали об убийстве одного из командиров Национальных сил обороны Сирийской Арабской Республики Ясира Ас-Саида. Вероятно, беспилотник обстрелял автомобиль, в котором в этот момент находился боевик.

В воскресенье Израиль решил поставить Сирию на место. Министр обороны Авигдор Либерман заявил, что сирийские комплексы ПВО будут уничтожены без малейших колебаний, если снова обстреляют самолеты ВВС Израиля. Как отмечает издание Time of Israel, это наиболее серьезный инцидент между Израилем и Сирией с тех пор, как шесть лет назад в Сирии началась гражданская война.

Израильский государственный деятель, в 90-х руководивший спецслужбой «Натив», Яков Кедми в интервью «Правде.ру» назвал версию Сирии фантазиями, а действия израильских ВВС «обычными»: «Последствий после этого инцидента сейчас не будет никаких. Не первый раз мы подвергаем атакам базы "Хизбаллы" на территории Сирии. Пока туда будет поставляться оружие тех видов, которые мы не хотим, чтобы было в руках Хезболлы, мы его будем уничтожать», — сказал Кедми.

Другой эксперт, специализирующийся на проблемах Центральной Азии и Ближнего Востока в Центре аналитических исследований, Семен Багдасаров обратил внимание, что это уже не первый такой случай: «Все действуют с завидным постоянством. Израиль постоянно нарушает воздушное пространство Сирии и наносит удары, как они говорят, по тем объектам, где, по их информации, "Хизбалла" получает оружие, в том числе и ракеты. Периодически сирийское руководство и армейское командование сообщают о том, что в ходе очередного авианалета были сбиты израильские самолеты. Каждый раз израильская сторона это отрицает, и на этом все заканчивается. Думаю, что сейчас происходит то же самое. Накал страстей не меняется, никто не перегибает палку. Пока нет причин опасаться какого-то обострения ситуации», — считает Багдасаров.

Самолет израильских ВВС Israel Defense Forces

Кроме того, на сайте «Эха Москвы» высказался и израильский дипломат Зеэв Бен-Арье, в прошлом занимавший должность посла Израиля на Украине и в Белоруссии. Проанализировав информацию, представленную в медиапространстве по этому инциденту, он предположил, что утверждение о том, что присутствие российских войск в Сирии из-за координации между Иерусалимом и Москвой не наносит никакого ущерба Израилю, на самом деле, не соответсвует действительности. К тому же, он допускает, что жесткая позиция Нетаньяху в вопросе недопущения вооружения «Хизбаллы» и риск того, что президент Сирии Башар Асад ощетинится против этого ракетами, может в скором времени привести к военной эскалации сирийско-израильского конфликта.

В социальных сетях россияне, в основном, осудили действия Израиля, который в этой ситуации выглядит незваным гостем в воздушном пространстве Сирии. Например, пользователь Алексей Геннадьевич Калошин написал: «Безмерная наглость. Зайти в дом соседа без разрешения, натоптать и сделать вид, как будто ты имеешь на это полное право».

«Такое ощущение, что в Сирии в небесах на земле и на море все кому не лень, творят что хотят. Летают как дома. Базы строят. Создают левую оппозицию. Беспредел», —считает пользователь Борис Жиганов.