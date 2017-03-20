Топ новостей 20 марта
Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно, что желающих избираться в президенты РАН не осталось, сборную России по футболу образца 2014 года заподозрили в допинге, суд лишил лицензии Европейский университет в Санкт-Петербурге.
Госдума может разрешить президенту назначать главу РАН
В Госдуме разрабатывается законопроект, согласно которому президента Российской академии наук будет назначать глава государства. Об этом сообщил ученый секретарь РАН Михаил Пальцев. Ранее сегодня все кандидаты на пост президента РАН, включая нынешнего главу Владимира Фортова, взяли самоотвод.
В РУСАДА опровергли перепроверку допинг-проб российских футболистов
В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) опровергли информации о том, что ФИФА требовала от организации предоставить допинг-пробы игроков сборной России 2014 года. Ранее сегодня издание Life со ссылкой на источник в ФИФА и сотрудницу РУСАДА Камилу Шафееву сообщило, что агентство направило во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по запросу ФИФА данные о допинг-пробах нескольких российских футболистов.
Суд лишил лицензии Европейский университет в Петербурге
Арбитражный Суд Санкт-Петербурга лишил лицензии Европейский университет. Представители вуза отметили, что университет намерен обжаловать решение. Оно еще не вступило в силу.
Нацбанк Украины рассказал о переговорах по продаже банков с капиталом РФ
Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что представители всех банков с российским капиталом ведут переговоры о продаже. Рожкова отметила: «Мы точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые сегодня работают на Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже, и мы как регулятор банковского рынка считаем, что это, наверное, самый лучший способ покинуть рынок Украины, потому что в сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то развитии этих банков на территории Украины говорить нельзя».
Исполнительный директор «Роскосмоса» сопротивлялся убийцам в СИЗО
Исполнительный директор «Роскосмоса» по качеству Владимир Евдокимов, найденный мертвым в московском СИЗО, перед смертью сопротивлялся нападавшим. Об этом сообщил информированный источник. Собеседник агентства отметил, что «предварительно можно говорить о том, что смерть наступила не в результате самостоятельно нанесенных себе увечий, а насильственных действий третьих лиц».
Россия обошла Японию в рейтинге самых счастливых стран
Россия поднялась сразу на семь позиций и заняла 49-е место в «рейтинге счастья» World Happiness Report 2016, который составляет Институт Земли Колумбийского университета.
Россия уступила Украине и Китаю в качестве жизни
Россия заняла 61-е место из 67-ми в рейтинге качества жизни. В общем рейтинге Россию обгоняют Украина (59-е место), Китай (57), Египет (56), Пакистан (55), Индия (51), Иран (52) и целый ряд других стран Европы и Азии.
Омбудсмен Кузнецова связала рост числа суицидов на 60% с «группами смерти»
Так называемые «группы смерти» в социальных сетях являются одной из основных причин роста количества самоубийств почти на 60% в 2016 году, уверена уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова: «С 2011 по 2015 год количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% в год. Но в 2016 году наблюдается рост на 57%. Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распространение «групп смерти» в соцсетях».
Помимо "групп смерти" в росте количества самоубийств на 60% конечно же виноваты еще и производители табуретов, мыла и веревок.— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 20 марта 2017 г.
Обладателей паспортов ДНР и ЛНР приравняли к гражданам Украины
В России для граждан с документами самопровозглашенных ДНР и ЛНР действуют те же миграционные правила, что и для граждан Украины. Об этом сообщил представитель миграционного управления МВД РФ, чиновник ЛНР и другие источники. Таким образом владельцы паспортов ДНР и ЛНР могут находиться в России, не имея вида на жительство, не более 90 дней подряд.
Российские власти приравняли паспорта ДНР и ЛНР к украинским документамhttps://t.co/8HVCeRIPIw pic.twitter.com/oiAERUju1C— Лентач (@oldLentach) 20 марта 2017 г.
Лукашенко пообещал развивать военное сотрудничество с Россией
Белоруссия не намерена сворачивать военное сотрудничество с Россией из-за разногласий в других сферах. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко: «Для средств массовой информации особо отмечу, что вопреки мнениям отдельных "экспертов" никто не собирается сворачивать сотрудничество с Россией в военной области из-за возникших разногласий в других сферах. Наоборот, учение является демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов».