Лекция Ильи Утехина «Как устроен диалог?». Видео

27 февраля в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках цикла, совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге, выступил профессор и декан Факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, доцент факультета Свободных искусств и наук СПбГУ, кандидат исторических наук Илья Утехин. Тема его лекции «Как устроен диалог?».

Расшифровку лекции читайте на сайте в ближайшее время.