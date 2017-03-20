20 марта 2017, 12:31
Лекция Ильи Утехина «Как устроен диалог?». Видео
27 февраля в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках цикла, совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге, выступил профессор и декан Факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, доцент факультета Свободных искусств и наук СПбГУ, кандидат исторических наук Илья Утехин. Тема его лекции «Как устроен диалог?».
Расшифровку лекции читайте на сайте в ближайшее время.
Обсудите в соцсетях
Loading...