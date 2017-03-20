Заместитель гендиректора Уралвагонзавода Алексей Жарич может переехать в Москву и занять должность главы департамент Администрации президента, который будет заниматься взаимодействием со средствами массовой информации. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, но сам Жарич от комментариев отказался.

Жарич может возглавить департамент информационной политики (ДИП), который передадут из управления внутренней политики (УВП) в управление общественных проектов (УОП) АП. «Жарич очень профессионален и понятен. Нам будет комфортно с ним работать», — сказал изданию куратор информполитики в одном из ведомств.

По данным «Коммерсанта», уже на этой неделе утвердят штатное расписание УОП и УВП, которое перераспределит полномочия между этими двумя направлениями. Не исключено, что могут появиться новые подразделения. Сейчас Департамент информационной политики занимается формированием предложений в сфере информационной политики, взаимодействием со СМИ и интернет-ресурсами.

Ранее департамент информационной политики был закреплен за УВП президента под руководством Андрея Ярина. До назначения на должность главы УОП департамент курировал Сергей Новиков, и с переводом департамента в УОП он сохранит этот функционал за собой.

Сергей Новиков Atomic-energy.ru

Алексей Жарич родился в 1976 году, закончил Московский университет МВД, работал в службе протокола МВД и возглавил отдел по приему иностранных делегаций министерства. В 2003 году стал заместителем генерального директора издательского дома «Час-Медиа». В 2005 году открыл собственный интернет-проект «За Путина!», а в 2007 году, перед выборами в Госдуму, опубликовал одноименную книгу. Затем Жарич работал замгендиректора корпорации Newsmedia Stars, гендиректором телеканала Russia.ru, был одним из авторов фильма «Война 08.08.08. Искусство предательства». В конце 2010 года Алексей Жарич назначен замгендиректора по взаимодействию со СМИ и органами госвласти НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ).

Именно на время работы Жарича на УВЗ пришлось «раскручивание» танка «Армата», которое производит это предприятие, а также выступление рабочих, которые в 2012 году пообещали приехать в Москву для обеспечения стабильности в ответ на проходящие в столице оппозиционные митинги.

Алексей Жарич (слева) участвует в открытии стелы Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле УВЗ

Кроме того, на этой неделе должен быть утвержден заместитель главы УВП, который будет курировать Госдуму и работу с политическими партиями. Ранее, напомним, в числе наиболее вероятных кандидатов на этот пост называли депутата Госдумы и члена «Единой России» Сергея Железняка. Причем его документы, по информации издания, уже находятся на проверке три месяца, что, правда, является «нормальным сроком». Также в ближайшее время должна быть заполнена вакансия главы департамента по работе с партиями.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что темп формирования команды Сергея Кириенко был очень быстрым, хотя и критического затягивания не произошло. «Управление рисками — это технологично, зазор между политикой и экономикой требуется сокращать, но может возникнуть проблема с тем, как новые данные встраивать в общую технологическую цепочку, поскольку в АП уже есть свои экономические подразделения», — отметил он.