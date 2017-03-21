Все российские банки на Украине ведут переговоры о возможной продаже бизнеса. Об этом сообщила заместитель главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова. «Мы точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые сегодня работают на Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже, и мы как регулятор банковского рынка считаем, что это, наверное, самый лучший способ покинуть рынок Украины, потому что в сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то развитии этих банков на территории Украины говорить нельзя»,— заявила она.

Напомним, «дочки» российских банков на Украине в последнее время оказались под мощным давлением — демонстранты блокируют отделение, уничтожают банкоматы и иными способами препятствуют работе банков, при том что полиция и прочие силовые органы фактически не вмешиваются.

Причем нападкам подвергаются не только банки, доли в которых так или иначе принадлежат российским банкам с государственным участием. Напомним, Национальный банк Украины ввел официальные санкции в отношении пяти дочерних структур крупнейших российских госбанков — Сбербанка, группы ВТБ и Внешэкономбанка. Меры не окажут заметного влияния на материнские банки, но для их украинских подразделений развитие бизнеса фактически блокировано.

Украинские радикалы у российского банка

В санкционном списке оказались Сбербанк, VS Bank («дочка» Сбербанка), Проминвестбанк («дочка» ВЭБа), ВТБ Банк и БМ Банк (контролируется ВТБ через российский БМ Банк). Санкции предполагают запрет на размещение в этих банках средств украинских госпредприятий, учреждений, организаций и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть корпоративные права Украины, а также запрет на осуществление любых финансовых операций в пользу материнских банков: предоставление межбанковских кредитов, депозитов, субординированных долгов, средств с корреспондентских счетов, выплату дивидендов и процентов.

Но на Украине также работают банк «Форвард» (входит в группу «Русский стандарт»), а также Альфа-банк и Укрсоцбанк (принадлежат российской «Альфа-групп»). И если демонстрации у офисов Сберанка стали на Украине делом привычным, то совсем недавно стало понятно, что работа любой «дочки» российского банка может стать проблемой.

В начале прошлой недели радикалы заложили бетонными блоками вход в офис Сбербанка в Киеве, а также расписали здание антироссийскими лозунгами. Нападение было совершено и на столичный офис Альфа-банка — его просто закидали камнями.

Продажа украинских «дочек» российских банков — это хороший сценарий для Киева, потому что российские банки занимают примерно 10% рынка и их закрытие может просто обрушить банковскую систему. После введения санкций, правда, «дочки» российских банков сильно подешевели и теперь, вполне может быть, что у материнских компаний просто не будет стимула их продавать.

Протестующие блокируют вход в российский банк

Между тем в России решают куда более простые вопросы — благо отношения с Украиной пока не ставят под угрозу существование банковской системы. Пока МВД России решило, что для граждан с документами самопровозглашенных ДНР и ЛНР будут действовать те же миграционные правила, что и для граждан Украины. Об этом сообщил представитель миграционного управления МВД. А вот президент Украины Петр Порошенко обвинил радикалов в потере влияния на Донбасс. По мнению политика, блокада региона грозит стране «анархией и атаманщиной».