29 марта правительство Британии собирается запустить официальную процедуру отделения от ЕС в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора. Важная часть этой процедуры – переговоры об условиях, на которых будут строиться отношения между Британией и европейским блоком после разделения. После объявления даты резко упал курс фунта стерлингов.

Financial Times описывает этапы процедуры. В марте-апреле 2017 г. ЕС должен будет выработать подход к отделению Британии. Этот план должен быть озвучен на саммите остающихся 27 государств в Брюсселе – вероятно, в конце апреля или начале мая. Здесь есть проблема: скорее всего, этот саммит придется на промежуток времени между двумя раундами французских президентских выборов. Это создает неопределенность, в которой трудно принимать важные решения. Значение этого формального объявления в том, что на основании и в зависимости от этого плана будут приниматься решения на протяжении всей процедуры.

В мае-июне 2017 г. ЕС должен официально номинировать Еврокомиссию на роль главного переговорщика с Британией. Это будет сопровождаться переговорами, которые займут около четырех недель. В это время Британия будет работать над законопроектом размежевания с Европой со своей стороны. Однако положения нового закона не вступят в силу, пока Британия не выйдет из ЕС.

Демонстрация у памятника У.Черчиллю

Затем начнется собственно процесс переговоров, во время которого (24 сентября) состоятся выборы в Германии. Это может стать тормозящим фактором. За выборами последует формирование правительства. При этом есть вероятность, что у Германии сменится канцлер (по крайней мере, сейчас опросы показывают, что у нынешнего канцлера Ангелы Меркель появился серьезный конкурент в лице Мартина Шульца). Многие наблюдатели, как отмечает FT, считают, что фактически переговоры об условиях выхода и торговых отношениях начнутся не раньше декабря 2017 г.

До конца следующего марта (2018 г.) желательно согласовать условия перехода к новому статусу. Это связано с тем, что компаниям лучше узнать о новых форматах как можно раньше. В частности, это актуально авиакомпаниям, которым нужно, чтобы у Британии появились новые соглашения об открытости воздушного пространства.

В идеале согласование итоговой сделки нужно завершить в октябре 2018 г. После этого у обеих сторон до конца срока отсоединения останется еще время на ратификацию соглашения. Главный дедлайн – март 2019 г. С апреля 2019 г. Британия, по замыслу, должна уже считаться не связанным с ЕС государством. Теоретически срок может быть увеличен по взаимному согласию, но здесь проблема в том, что в мае 2019 г. должны состояться выборы в Европарламент, и это сильно затрудняет продление.

Выборы председателя Европаламента

Bloomberg подчеркивает, что переговоры будут непростыми. Британия собирается настаивать на том, чтобы полностью контролировать свою иммиграционную правотворческую политику, сохраняя при этом доступ к единому европейскому рынку. Главный козырь Британии в том, что за Лондоном закреплен статус главного финансового центра в регионе. ЕС против того, чтобы идти на уступки Британии по торговой линии, если она не будет сотрудничать с ним в вопросах права и иммиграции.