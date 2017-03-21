Пытающиеся уничтожить Европейский университет в Санкт-Петербурге - один из ведущих российских центров образования, науки, экспертизы и просвещения в сфере социогуманитарных дисциплин — одержали очередную победу. Тем важнее общественная поддержка Университета.

Суд без сути

«Судья Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области Т. М. Ресовская приняла решение об аннулировании лицензии ЕУСПб. Университет намерен обжаловать решение в апелляционной инстанции. Решение вступит в силу только после рассмотрения апелляции», - сообщается в официальном релизе университета.

Что это значит? Вероятно уменьшился (но не исчез) шанс, что удастся нормально закончить учебный год. Какая-то надежда на апелляцию есть — слишком странно выглядят действия судьи. «Судья, похоже, не пыталась разобраться в сути дела и ознакомиться с документами. Отталкиваясь от формальной возможности поддержать Рособрнадзор и, фактически, признав, что письмо Рособрнадзора о том, что у них к нам больше нет претензий, не является официальным документом (а на этом настаивали представители Рособрнадзора), она приняла решение об аннулировании лицензии», - пишет (в личном качестве) профессор ЕУ Илья Утехин.

«Решение принято исходя из буквы, а не духа закона. Мы надеемся, что сможем убедить апелляционную инстанцию рассмотреть дело не формально, а по существу,— заявил «Коммерсанту» ректор Европейского университета Олег Хархордин.— Тогда станет очевидно, что все огрехи в работе вуза, на которые указывал Рособрнадзор, уже устранены».

«К качеству образования претензий не было. Если ЕУ проиграет и апелляцию, будет получать новую лицензию», - написал в своем блоге в Twitter член Попечительского совета университета Алексей Кудрин.

Документы на получение новой лицензии могут быть поданы только поле того, как лицензия будет отозвана (скажем, если это решение суда вступит в силу).

«Принятие Рособрнадзором решения о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии, осуществляется в срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, при условии, что» весь набор документов в порядке, сообщает имеющая непонятный статус «СПРАВКА. Предоставление Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности», висящая на сайте Рособрназора. При желании эту процедуру можно использовать как повод подвесить существование университета надолго.

Конечно, новую лицензию (если она понадобится) удобнее получать по окончании учебного года — отзыв образовательной лицензии не остановит исследований ученых, подготовки экспертно-аналитических материалов или просветительской деятельности. Однако он должен будет остановить образовательную деятельность вуза. Что противоречит поручению президента РФ.

Надежды мародеров

Почуяв запах крови и обнаружив брешь в защите, не могли не объявиться падальщики и мародеры: кто-то надеется получить имущество покойного, а кто-то — претендует на тело. Только смерть все никак не наступает — вот и приходится подключаться к разнородной компании пытающихся уничтожить один из самых живых организмов российского образования.

Среди уничтожающих обнаружилась и структура, некогда участвовавшая в рождении вуза, — правительство Санкт-Петербурга. Впрочем, рождение происходило в другое время и при другом качестве человеческого материала. Глубокая провинциальность (отнюдь не в смысле места рождения) стала отличительной чертой заметной части питерского руководства последних лет. Можно видеть в этом отложенные последствия трагических событий в истории города, а можно — просто дремучую неуклюжесть руководства региона, создающего и усугубляющего проблемы на ровном месте.

27 декабря 2016 г. Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга вручил Университету уведомление о расторжении договора аренды на здание по адресу Гагаринская ул., д. 3А. Это не случайное здание. Во дворце Кушелева-БезбородкоЕУСПб живет с 1995 года. С 2013 года разрабатывался проект приспособления его под современные образовательные нужды. Как сообщал Университет, «в настоящее время это один из самых крупных и уникальных инвестиционных проектов в Санкт-Петербурге. Его общая стоимость составляла, по первоначальным оценкам, 2,2 – 2,4 млрд рублей; из этих средств около 700 млн рублей Университет обязался вложить в реставрацию исторической части дворца».

Проект реконструкции прошел почти все согласования. Вместо этого — поддержка атаки на университет. Основной предлог — давно известная городу несогласованная перепланировка, осуществленная еще до появления в здании Университета.

«15 марта, в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоялось предварительное заседание по иску Университета к КИО. Рассмотрение дела по существу отложено до 5 апреля 2017 г. в связи с необходимостью привлечения КГИОП в качестве третьего лица и предоставления дополнительной документации по дворовой пристройке», - сообщает Университет.

Солидарность

Осада университета — не лучшие условия для обучения, занятий наукой, просвещением и экспертизой.

«Нам приходится практически все время заниматься организацией юридической обороны», - сказал в беседе ректор ЕУСПб Олег Хархордин. Понятно, что здесь речь идет о руководстве, но отвлечься от происходящего вряд ли просто и не занятым административной работой.

Профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники, учащиеся, выпускники продолжают свою деятельность в защиту Университета. Продолжаются и акции солидарности с Университетом ученых и деятелей культуры из всей России и из-за ее пределов.

Сказав о полной занятости обороной, Олег Хархордин сразу же стал себе противоречить, начав рассказывать о лекциях солидарности и о научных и просветительских проектах самого Университета. Очень созвучной происходящему, скажем была тема лекции замечательного российского социолога Александра Филиппова — «Честь и слава в социальной теории».

В Университете выступил Дмитрий Песков (Агентство социальных инициатив) и Владимир Якушев (генеральный директор консорциума ВВСС, управляющего аэропортом Пулково), продолжаются выступления российских и зарубежных ученых.

В феврале о поддержке университета заявила Санкт-Петербургская ассоциация социологов.

14 марта в поддержку Университета выступила Международная ассоциация арктических социальных наук.

17 марта появилось письмо солидарности с Европейским университетом пермских ученых.

Поддержка Европейского университета стала одной из тем митинга жителей Петербурга в защиту культуры и образования, проходившего 18 марта на Марсовом поле.

В конце февраля начался совместный лекционный проект Европейского университета и «Полит.ру». И до этого ЕУСПб был лидером среди всех немосковских центров науки и образования по количеству лекторов в рамках цикла «Публичные лекции «Полит.ру»». Новый научных десант петербургских ученых позволит на протяжении нескольких месяцев увидеть ЕУСПб в его разнообразии — дисциплин и проблем, подходов и поколений.

В рамках цикла уже выступили Илья Утехин, Николай Вахтин и Никита Ломагин. На очереди — Михаил Соколов.

Словами ректора

«Понятно, что если Европейский университет в рейтинге эффективности вузов Минобрнауки лидирует по двум из семи показателей и если, согласно письму Рособрнадзора, у него осталась только одна претензия (а у нас есть аргументированный ответ и по ней), согласно духу закона, суд должен был прекратить происходящее».

«И вот ты приходишь и смотришь в глаза судье с вопросом, возобладает ли здравый смысл».

«Механизм, созданный для нахождения неэффективного, не должен уничтожать вузы из первой десятки. А если это все-таки происходит, — что-то не то в самом механизме».

«В отличие от «пожарного кризиса», ни по каким каналам так и не прозвучало никаких предложений в формате «если сделаете то-то, проблемы снимутся»».

«Европейский университет является очевидным общественным благом. Общество должно четче артикулировать это понимание, как и удивление от всего происходящего. Например, трудно представить, что с помощью суда можно закрыть СПбГУ или Гарвард. Технически можно, морально — нет. Потому что они представляют собой очевидное общественное благо, производят блага, нужные всем».

Зачем убивают Европейский

Александр Аузан любит мысль о том, что в современном обществе одна их главных функций университета — производство общественной культуры. Да, это, в первую очередь, про университет обычный, в котором получается некоторое общее образование.

Европейский — совсем не обычный. Еще до того, как был выдвинут лозунг о создании исследовательских университетов, он фактически стал им. Но это не снижает, а скорее повышает его роль в производстве современной общественной культуры.

Может ли существовать Пушкин без поэтов «второго ряда», без нормальных литераторов? Нет. Как и большой ученый без здоровой крепкой среды. И тем более эта среда не сможет долго существовать без образцов.

Не слишком ли неточно сравнивать Европейский с Пушкиным? Не более, чем воспринимать нашу образовательную и научную среду как крепкую и здоровую, которая легко выдержит уничтожение лидеров.

Уничтожение Европейского было бы ликвидацией одного из образцов. Вызывающего порой раздражение, ревность, зависть, но задающего стандарты — пусть и не на сегодня, а на завтра.

Даже тогда, когда нормальному вузу с ужасом (или радостью?) приходится тратить время на производство отчетной макулатуры или подлаживаться под очередную идеологическую благоглупость, должно оставаться место для уверенности: можно жить иначе. И не где-то далеко, а у нас.

Тогда и одичание происходит медленнее, и какие-то относительно безопасные эксперименты продолжаются, и при первой же возможности из-под казалось бы крепкого бетона начинает расти что-то вполне осмысленное.

Тем более, что бетон не то чтобы крепкий. Ситуация многообразна. Люди Европейского востребованы всеми. И это как раз, похоже, бесит больше всего.

«Жалует царь, да не жалует псарь», - говорит старая русская пословица. Попытка применить ее к данному случаю имеет смысл, хотя и является упрощением.

Есть поручение президента — не допустить прекращения занятий. Есть некоторая часть чиновников, которые продолжают Университет уничтожать — как бы вопреки президенту. Значит ли это, что они более лояльны кому-то другому? Нет. Дело явно не в личности уверяющих общественность, что произошли от cваренных в котлах и растерзанных львами. Это значит лишь, что есть разные сигналы. Эти чиновники предпочитают улавливать какие-то другие.

Известный экономист и публицист Константин Сонин в своем блоге справедливо, на мой взгляд, написал о том, что разгром Европейского будет еще и поражением значимого вектора политики Владимира Путина в области науки и образования, который с определенной долей условности можно было бы назвать если и не прогрессивным (как у автора мысли), то прогрессистским (автор мысли сделал немало оговорок, у меня их было бы не меньше, что не не отменяет общей идеи).

Европейский университет для будущего науки и высшего образования России — одна из очень значимых институций.

Есть еще один аспект этой истории: для и так не слишком позитивной международной репутации России убийство Университета будет подтверждением самых худших оценок, а также достаточно эффективной прививкой от серьезного отношения к перспективам разрабатываемых реформ. Похожей будет и реакция российского гражданского общества.

А для успешных реформ — в отличие от переворотов и даже революций — осознанная уверенность в серьезности и осмысленности происходящего является критически значимым фактором.

И здесь мы возвращаемся к вопросу о том, зачем убивают Европейский.

Post Scriptum

Есть возможность подписать петицию в поддержку Европейского университета.

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