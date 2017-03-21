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21 марта 2017, вторник, 10:58
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21 марта 2017, 09:00
Великобритания материнский капитал Минтруд налоги Российская академия наук российское гражданство рубль
Илья Карпюк

Заголовки утра. 21 марта

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «РАН выбрала безвластие» пишет как получилось, что все кандидаты в президенты Академии наук взяли самоотвод.

«Материнский капитал пронесут мимо кассы»: Минтруд борется с обналичиванием выделяемых матерям сертификатов.

«Депутаты предлагают стать мягче к мигрантам»: Госдума меняет правила получения гражданства России.

РБК в статье «Долги станут налогами» пишет, что безнадежные задолженности признают доходом.

В статье «Цена слова» приводит анализ экспертов словесных интервенции министра финансов.

От чего будет зависеть курс рубля в ближайшие пять дней, написано в статье «ЦБ поддержит доллар».

«Известия»: «Чаще других коллекторами недовольны москвичи». Большинство жалоб, поступивших на взыскателей в контролирующие органы, направили жители столицы.

«Турция лишит НАТО консенсуса»: разногласия между Западной Европой и Анкарой могут стать препятствием для сближения альянса с новыми странами.

«"Молчуны" стали камнем преткновения пенсионной реформы»: Минтруд настаивает, что перевод их накоплений в страховую часть должен быть подкреплен живыми деньгами.

«Газета.ru»: «Президент-бизнесмен поможет корпорациям». Дональд Трамп поможет сэкономить банкам $12 млрд в год.

В статье «Налог в регионы» утверждается, что федеральное правительство обсуждает возвращение налога с продаж.

«Еда не вынесет жары»: экологи выяснили, какие продукты могут исчезнуть из-за климатических изменений.

The Economist: «Необычайно общий язык. Рекс Тиллерсон говорит об "историческом моменте" в отношениях с Китаем» (Unusually common language. Rex Tillerson talks of a “historic moment” in relations with China). Автор задается вопросом о том, следует ли ожидать, что американская президентская администрация задумалась о новых подходах.

«The Economist объясняет: почему молодые британцы совершают меньше преступлений» (The Economist explains: Why young Britons are committing fewer crimes). Современные дети в Британии более законопослушны, чем предыдущие поколения.

Bloomberg: «Британия собирается запустить процедуру выхода из ЕС 29 марта, положив начало двухлетнм переговорам» (UK to Trigger Brexit on March 29, Launching Two Years of Talks). 29 марта должен начаться период сложных переговоров между Британией и ЕС, в которых Британия будет добиваться выгодных условий, а ЕС будет стремиться сделать так, чтобы Британия от отделения не выиграла.

«Стерлинг упал после объявления о Brexit'е» (Sterling Slumps on Brexit Announcement). Курс британской валюты снизился, после того как Британия объявила дату начала официальной процедуры отделения от ЕС.

The Wall Street Journal: «Британскому лидеру теперь предстоит самое сложное испытание, связанное с Brexit'ом (U.K. Leader Now Faces Toughest Brexit Test Yet). Премьер-министр Британии Тереза Мэй успешно настояла на своем бескомпромиссном подходе к отделению от ЕС во взаимодействии со своим парламентом. Теперь у нее более сложная задача - выторговать предполагаемые условия в ходе двухлетних переговоров с не очень дружественными партнерами.

«Коми подтвердил, что ФБР расследовало связи между Трампом и Россией» (Comey Confirms FBI Probe of Trump-Russia Links). Глава ФБР Джеймс Коми подтвердил, что ФБР расследовало связи между нынешним американским президентом Дональдом Трампоми и Россией, но настаивает на том, что бывший президент США Барак Обама не занимался прослушкой штаба Трампа во время предвыборной гонки.

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