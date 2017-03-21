Объем рекламного рынка в России по итогам 2016 года вырос на 11% и составил 360 млрд рублей. Годом ранее рынок потерял 10%, причем если в 2015 году продажи снизились во всех сегментах, то в 2016 году просел лишь печатный сегмент, зато на целых 16%. Больше других, на 21%, выросли продажи онлайн-рекламы.

Можно обратить внимание на то, что сегмент рекламы на телевидении вырос на 10%, то есть он сохраняет свою долю примерно на одном уровне.

Но, в любом случае, рост рекламного рынка — хороший признак, который свидетельствует о деловой активности лучше многих вторичных индикаторов. Осталось дождаться роста экономики и, в идеале, доходов.