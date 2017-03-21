Оппозиционер Алексей Навальный активно ведет свою предвыборную кампанию, хотя пока неясно, допустят ли его к выборам президента, намеченным на весну 2018 года.

Кампания, начавшаяся в регионах, сопровождается вниманием прессы, хотя зачастую оно уделяется не предвыборной программе и не общению Навального с населением, а происшествиям, которыми сопровождаются эти встречи. Так, при открытии штаба в Барнауле в Навального облили зеленкой; из Новосибирска приходили сообщения о том, что на митинге оппозиционера забросали яйцами, а в дверь в помещение штаба Навального в Нижнем Новгороде неизвестные замуровали, использовав строительную пену.

Кстати говоря, пена оказалась особенно неудачной идеей в смысле влияния на активность Навального, так как встречу с потенциальными избирателями он в итоге провел прямо на улице.

Между тем ранее политологи высказывали мнение, что Навального не допустят к участию в выборах. Такой точки зрения придерживался, в частности, политолог Григорий Голосов.

«Тут неважно, каковы шансы Навального на президентских выборах: ясно, что его до выборов не допустят <…>. Это принципиальная позиция, которая состоит в том, что, как политически активный гражданин, Навальный заявляет о своем праве участвовать в выборах и настаивает на соблюдении своего пассивного избирательного права. И это совершенно правильно, точно так же, как правильно настаивать на том, чтобы политические партии регистрировались более или менее по закону. Однако в России и эта практика отсутствует, поэтому думские выборы, например, мы не можем квалифицировать как свободные по тому простому основанию, что некоторые партии в них не имеют возможности участвовать», – объяснял «Полит.ру» Григорий Голосов.

А.Навальный в Новосибирске

Начатая Алексеем Навальным кампания, видимо, вообще не ставит целью его победу на президентских выборах, однако существенно упрочивает статус Навального как политика федерального уровня. Об этом в беседе с «Полит.ру» сказал Николай Петров, профессор, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований НИУ-ВШЭ.

«Независимо от того, разрешат ли Навальному быть включенным в избирательный бюллетень, он повел себя как дальновидный политик, когда начал заранее и активно проводить свою кампанию, разъезжая по регионам и выступая как медийный персонаж. В этом смысле Навальный позиционирует себя как серьезный, федерального уровня политик, который навязывает, фактически, свою повестку.

Для Навального участие в этих выборах – это не возможность стать сегодня или завтра президентом Российской Федерации, а подтверждение его существования как федерального политика. И с этой задачей он, как мне кажется, справляется гораздо лучше, чем можно ожидать о других кандидатов, которые сейчас только начнут действовать. То есть, если для тех, кого уже сейчас называют в качестве соперников Путина на предстоящих президентских выборах 2018 года, избирательная кампания будет во многом просто подтверждением своего статуса, то для Навального это – серьезный политический рост.

В этом отношении, как мне представляется, его кампанию сегодня можно признать очень успешной. Вне зависимости от того, как она закончится, вне зависимости от того, как лягут карты, и от того, будет ли ему разрешено участвовать в самих выборах, он уже, думаю, добился ряда важных политических целей.

Я бы сказал, что он упрочил свою репутацию федерального политика. Этап его карьеры на этом уровне стали выборы мэра Москвы в 2013 году, когда он, собственно, и заявил о себе как о политике этого уровня. И сегодня он не просто подтверждает свой статус, а демонстрирует, что он – один из очень и очень немногих политиков (чуть ли не второй после Владимира Владимировича Путина по самостоятельности действий), которые навязывают свою повестку, когда ведут свою кампанию.»

В социальных сетях тактику Навального многие оценивают высоко. «Неужели в России, спустя почти 20 лет, будет живая президентская кампания?», – пишет, например, Андрей Золотухин, доцент Воронежского госуниверситета. «Аха-ха, огонь! Кампания Навального благодаря идиотскому поведению власти (и благодаря чувству юмора Навального) превращается в интересное шоу», – считает юрист Дмитрий Черный из Москвы.

«Избирательная кампания Навального в президенты разворачивается. Будет открыто 77 штабов в регионах, такого общенационального масштаба не было на моей памяти никогда (я с 1996 слежу).

UPD. Надо пояснить, что и у Зюганова, и у Жирика каждый раз, конечно, больше, чем 77 штабов. Но надо ли пояснять, насколько формально относятся к работе их штабы? В этом и сравнение», – отмечает Алексей Ворсин, хабаровский политик и общественный деятель.

В.Жириновский и Г.Зюганов

Соратники Навального, тем не менее, с горечью обращают внимание на то, что для СМИ главной новостью становится не суть выступлений Навального, а нападки, которым он подвергся.

«Вот это вот «закидывание яйцами» – это такая централизованная кампания, у которой есть единственная цель: газетные заголовки. Подбежал какой-то придурок, кинул яйцо из-за забора, быстро убежал, и не суть важно – попал или не попал – уже можно писать «Навального в [название города] закидали яйцами». И уже не важно – о чем Навальный говорил, было на встрече с ним 300 или 3000 человек, какие задавались вопросы, какие были ответы. Главное (что собирает клики) – это «закидали яйцами».

Именно поэтому в каждом городе, куда мы приезжаем, один человек, скрывающий лицо, пытается подбежать, кинуть, убежать. Вчера в Кемерово так было: чувак реально кинул яйцо из-за забора, близко даже не попал; потом была встреча Навального с волонтерами на 200 человек с лишним – в тулеевском Кемерово, где ЕР рисуют 97% из года в год! – но если вы посмотрите в «Яндекс.Новостях» по словам «Навальный Кемерово», то увидите, что из 15 заголовков 14 были «Навального в Кемерово закидали яйцами».

Совершенно очевидно, что это именно централизованная кампания, и не случайно в каждом городе события повторяются ровно по одинаковому сценарию», – делает вывод Леонид Волков, руководитель предвыборного штаба Навального.

Однако и подобные выходки Навальный умеет отчасти обратить в свою пользу, считает Николай Петров.

«Думаю, что Навальный прекрасно пользуется возможностями, существующими в тех очень жестких рамках, в которых он находится. И внимание к его поездкам – в данном случае неважно, анализируют ли какие-то федеральные СМИ содержательно его программу или в качестве анекдота говорят о том, что его забросали яйцами, – оно существует. А раз это внимание существует, тем самым его статус федерального политика упрочивается», – сказал он.