Договор безвозмездного пользования зданием усадьбы Лопухиных в Москве, которое занимал Международный центр Рерихов, расторгнут. Соответствующее решение вынес 21 марта Арбитражный суд Москвы.

Иск к Международному центру Рерихов (МЦР) о расторжении договора пользования зданием подал Музей Востока. Как сообщил информационному агентству РИА Новости юрист музея Юрий Избачков, первоначально Рериховский центр занимал усадьбу по договору аренды, однако в 2014 году не смог выполнить его условия, и тогда город предоставил усадьбу центру по договору о безвозмездном пользовании.

В 2015 году усадьба была передана в федеральную собственность, а затем – Музею Востока для создания там музея Рерихов.

Как пояснил юрист, вопрос сегодняшним судом еще не решен: на территории усадьбы находятся несколько зданий, и суды по ним еще не прошли. По его оценке, апелляцию рассмотрят к концу мая. До ее рассмотрения и решения суда выселять Рериховский центр из здания нельзя.

СМИ стали активно писать о Международном центре Рерихов 9 марта, через два дня после того, как в музее имени Николая Рериха при участии бойцов ОМОН прошел обыск. Из музея были при этом изъяты около 200 экспонатов – это происходило в рамках дела о мошенничестве бывшего владельца Мастер-банка, который, по официальной информации, приобретал некоторые экспонаты для МЦР – якобы на похищенные средства.

Сотрудники музея назвали случившееся «вооруженным захватом», инициированным Министерством культуры. А 9 марта руководители Международного центра Рерихов на пресс-конференции рассказали о подробности обыска. При этом в центре Рерихов утверждали, что представители Минкульта активно участвовали в обыске и прямо указывали следователям, какие картины необходимо забрать.

Кстати, 9 марта же стало известно, что Государственный музей Востока принял на хранение 57 упаковок с картинами Святослава и Николая Рерихов, изьятыми из Международного центра Рерихов в Москве.

Изъятие картин в Центре Рерихов

Соцсети мгновенно отреагировали на эти события. «Спецназ оцепил центр Рерихов в Москве, взломали дверь музея, идут обыски и изъятия. Следователи изъяли около 200 экспонатов.

Центр Рерихов – кость в горле у настоящих хозяев Музейного городка, прикрывающихся 95-летней Антоновой. Из бюджета на его развитие выделены миллиарды, под это дело совсем недавно из усадьбы Голицыных выселили институт философии, теперь из усадьбы Лопухиных выселяют – музей Рериха, формально его должны были отдать Музею Востока, но поскольку усадьба окружена со всех сторон будущим Музейным городком, скорее всего в планах – последующая передача усадьбы ГМИИ им. Пушкина.

В музее Рериха я бывал неоднократно, это был очень хороший музей, теперь его не будет. У нас эту тему вряд ли будут раскручивать, поскольку это же не церкви отдают, промолчат и псевдозащитники музеев», – написал, например, на своей странице в Facebook поэт Григорий Шувалов из Москвы, сотрудник Музея русского лубка и наивного искусства.

«Жесть какая. Я просто, если честно, в шоке от того, как все это делается быстро и одновременно в стольких разных местах. Видно, Лужков не только в землю клад закопал, как в известном анекдоте говорилось, но и в стены заложил...», – откликнулась читательница его страницы Екатерина Ратникова.

Дальнейшие публикации СМИ по теме породили новую волну откликов в соцсетях. «Пока надо знать следующее. Некоторые государственные СМИ представляют МЦР как секту, хранителя краденого, а также иностранного агента и едва ли не экстремистскую организацию. Однако насчет секты есть экспертное заключение РАН о том, что ни по одному пункту Международный центр Рерихов под определение секты не подходит, есть заключение проверок, проведенных за последний год, о том, что центр не является иностранным агентом и не ведет никакой экстремисткой деятельности. Все экспонаты музея находятся там на законном основании.

Главная проблема состоит в том, что Святослав Николаевич Рерих передал общественному музею колоссальные культурные ценности, на этот счет есть подписанные им документы. Приблизительно богатства МЦР можно оценить в один миллиард долларов.

На негосударственные средства была отреставрирована усадьба в центре Москвы, в создание музея вложено около 2 миллиардов рублей. И это богатство принадлежит какой-то безродной общественности! Поэтому такая жесткая борьба с применением всех имеющихся госресурсов», – воспроизводит в своем блоге показавшиеся самыми интересными положения материала, опубликованного на интернет-ресурсе «Конт» Оксана Титова, руководитель орготдела в Общественном Музее имени Н.К.Рериха Международного центра Рерихов.

«Все равно заберут здание и землю. Нужно искать, кому отдадут – вот в этом все и кроется, заказчик шоу – кто?», – отзывается на это Юрий Захаров, научный руководитель сети клиник «Эквилибриум».

Непосредственно решение суда у многих вызвало одну и ту же реакцию: кто-то из имеющих серьезные связи захотели заполучить занятое Рериховским центром здание. «Кому-то усадьба Лопухиных под офис понадобилась», – такая реакция стала наиболее частой.

«Кто бы сомневался, что отберут... В центре Москвы особняк – и у каких-то Рерихов!», – язвительно замечает блогер и политик Кирилл Шулика.

ОМОН у здания Центра Рерихов

«Замечательно! Ещё один серьёзный шаг к организации должного обращения с рериховским наследием в России и исполнению подлинной изначальной воли Святослава Рериха, подтверждённой после его ухода его вдовой Дэвикой Рерих», – иронизирует пользователь Facebook Дмитрий Попов.

В соцсетях также распространяется заявление Международного центра Рерихов по поводу решения суда. В нем говорится, что центр считает решение «полностью необоснованным» и намерен его обжаловать, когда получит мотивировочную часть решения.

«Министерство культуры и суд, не имея никаких на то правовых оснований, выселяют общественный Музей, основанный С.Н. Рерихом, из усадьбы, переданной МЦР специально для размещения и деятельности его общественного Музея. Так Министерство культуры, используя весь свой административный ресурс, осуществляет последовательный рейдерский захват усадьбы Лопухиных и наследия Рерихов, забывая при этом, что грубейшим образом нарушает волю дарителя наследия – Святослава Николаевича Рериха, гражданина Индии, передавшего наследие в Россию при выполнении двух условий: наследие передается для создания общественного Музея, который должен располагаться в усадьбе Лопухиных.

Можно считать, что до сегодняшнего дня государство выполняло взятые на себя обязательства. После решения Арбитражного суда о выселении общественного Музея МЦР из усадьбы Лопухиных государство пошло по пути нарушения гарантий, данных Святославу Николаевичу Рериху», – отмечается в сообщении.

В специальных группах также распространяется открытое письмо президенту РФ В.В. Путину от Латвийского отделения Международного Центра Рерихов (Латвия), Немецкого Рериховского Общества (Германия), Национального общества имени Рерихов в Болгарии – члена МЦР (Болгария), Эстонского Общества Рериха (Эстония), Финляндского Культурно-просветительского центра имени Н.К. Рериха (Финляндия), Австрийского общества Рерихов - Национального Комитета Пакта Рериха (Австрия). Авторы письма подчеркивают, что считают правильным, чтобы власти возвратили изъятые при обыске экспонаты, а сам музей при Международном центре Рерихов сохранил свой общественный статус.