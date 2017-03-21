Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
21 марта 2017, вторник, 17:05
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Материнский капитал выдадут быстрее
Материнский капитал выдадут быстрее
Материнский капитал выдадут быстрее
Материнский капитал выдадут быстрее
Материнский капитал выдадут быстрее
Проехавший по ноге тюменки водитель оказался таксистом-нелегалом?
Почему в Тюмени возле билбордов исчезают деревья?
Предостерегать пенсионеров от аферистов в Тюмени будут «бабушки особого назначения»
На заводе «Нефтемаш» отстранили от работы 527 человек
Стали известны причины смерти пассажира рейса «Надым-Тюмень»
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
21 марта 2017, 12:00
налоги Налоговые реформы
Симон Жаворонков

Возвращение старых налогов

Фото Бориса Карлова / Кублог
Фото Бориса Карлова / Кублог

Вместо повышения НДС до 22% с 2019 года может быть введен налог с продаж. Об этом сообщает «Газеты.Ru» со ссылкой на источник в правительстве. Идея не бесспорная, хотя предложения о возвращении налога с продаж (НсП) начали появляться почти сразу после его отмены.

На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов впервые публично объявил возможные параметры очередного фискального маневра: снижение ставки страховых взносов с 30% до 22% и одновременное повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 22%.

Этот маневр, который называется фискальной девальвацией, должен, в теории, стимулировать экспорт. Дело в том, что страховые сборы платят все предприниматели, а НДС хоть и платят все, но вправе возвращать экспортеры. Так что даже если для бюджета маневр будет нейтральным, экспортерам он принесет выгоду. Правда, за счет потребителей внутри страны, рост НДС будет сопровождаться скачком инфляции.

В случае если предложение поднять НДС не пройдет, возможна альтернатива — введение дополнительного торгового сбора на региональном и муниципальном уровнях, утверждает источник «Газеты.ru». Фактически речь идет о возвращении к налогу с продаж (НсП). Ставка налога пока не известна, обсуждается только механизм — администрировать налог с продаж стало значительно легче с введением контрольно-кассовой техники, работающей онлайн.

 
Онлайн-касса
dreamkas.ru

Эта идея пока плохо просчитана и на официальных межведомственных совещаниях не прорабатывалась. Но обсуждалась на встречах с участием Минэкономразвития.

Напомним, налог с продаж впервые в истории современной России появился еще в 1991 году — он был введен на союзном уровне. Однако уже во вступившем в силу 1 января 1992 года законе «Об основах налоговой системы» такой налог отсутствовал, вместо него появился существующий до сих пор налог на добавленную стоимость.

Налог на добавленную стоимость имеет намного более сложную природу, хотя по сути облагает те же самые товары и услуги. Если налог с продаж полностью платит конечный покупатель, то налог на добавленную стоимость взимается на каждом этапе производственной цепочки — при этом каждый покупатель, который сам является плательщиком НДС, имеет право на возврат уплаченных сумм.

НДС по своей сути является национальным налогом — так как производственные цепочки редко сконцентрированы на территории одного региона или, тем более, муниципалитета. Налог с продаж, в свою очередь, является региональным или даже муниципальным — он устанавливается для всех торговых определенной территории и может сильно отличаться в рамках одной страны. Считается, что НДС более справедливо распределяет нагрузку, нежели обычный налог с продаж.

Во второй раз налог с продаж был введен в России в 1998 году, сразу после кризиса. Центр тогда позволил регионам для увеличения сборов в бюджеты устанавливать пятипроцентный налог с продаж. Только 13 регионов решили не применять этот налог на своей территории.

 
Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Во время принятия Налогового кодекса на рубеже 1990-х и 2000-х годов было предусмотрено, что налог с продаж будет временным — 27 глава Налогового кодекса утратила силу 1 января 2004 года. Вопросы к налогу возникли и до этого и даже стали предметов разбирательства в Конституционном суде. Некоторые юристы сочли, что налог с продаж и налог на добавленную стоимость облагают одно и тоже — а согласно Основному закону двойное налогообложение запрещено. Однако КС лишь постановил освободить от НсП индивидуальных предпринимателей, так как иначе они ставились в неравные условия с юридическими лицами.

О возврате налога с продаж заговорили уже в 2006 году — причем Министерство финансов было одним из самых последовательных критиков этой идеи. В какой-то момент идею поддерживали и премьер Дмитрий Медведев, и Минэкономразвития, но ввести НсП все-таки не удавалось.

Впервые Минфин поддержал возвращение НсП в 2014 году — однако и тогда до внесения изменений в Налоговый кодекс дело не дошло — против выступили в Минэкономики и Центробанке.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин.
Минфин опроверг введение налога с продаж
Очередь в регистратуру поликлиники
Путин поручил увеличить продолжительность жизни в РФ до 76 лет
В Ново-Огарево
В Москве задержан чиновник ФСО по делу о строительстве «резиденции Путина»
Флаг с Символикой СССР
Россия выплатит последний внешний долг СССР
Теракт на Дубровке
Экспертиза «Полит.ру»: Приговор пособнику теракта на Дубровке не изменят
16:47 Суд обязал участника теракта на Дубровке выплатить 37,5 млн рублей потерпевшим
16:45 СМИ сообщили о перекрытии улиц у Кремля из-за неизвестного кортежа
16:21 В Хабаровске организатора митинга оштрафовали до его проведения
16:06 Джефф Монсон прочел лекции студентам луганского университета
16:04 Новый вид птиц открыт в Колумбии

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Вертинский
Александр Николаевич Вертинский
21 марта 1889 года родился Александр Вертинский, поэт, композитор, певец, «русский Пьеро».
15:48 Медведев одобрил индексацию социальных пенсий на 1,5% c 1 апреля
15:46 Экспертиза «Полит.ру»: Приговор пособнику теракта на Дубровке вряд ли изменят
15:33 Собянин: московская программа реставрации – одна из крупнейших в мире
15:32 Глава российских масонов будет судиться с Милоновым из-за его обращения к генпрокурору
15:17 Ученые назвали продукты для спасения курильщиков
14:55 Путин рассказал о возможности увеличения продолжительности жизни до 75 лет
14:49 Путин призвал дать возможность каждому открыть свой бизнес
14:27 Беспилотные автомобили учатся лучше видеть ночью
14:25 В Москве задержан чиновник ФСО по делу о строительстве «резиденции Путина»
14:19 АвтоВАЗ отзовет более 100 тысяч Lada Kalina и Granta
14:18 Минфин опроверг введение налога с продаж
14:00 Россия выплатит последний внешний долг СССР
13:37 Минкульт не нашел оснований для снятия с проката «Красавицы и чудовища»
13:25 Песков отказался комментировать обращение потерпевших по делу «Норд-Оста» в ВС
13:18 В Кремле выразили надежду на поездку Самойловой на «Евровидение»
13:14 Детали конской уздечки X века найдены в Дании
13:11 Имущество самого богатого депутата Госдумы арестовали за долги
12:44 Кобзона порадовал возможный отказ Украины пустить Самойлову на «Евровидение»
12:35 Защита хочет привлечь к суду должностных лиц по делу о теракте на Дубровке
12:24 Глава МИД РФ отметил день рождения на высоте
12:07 Россияне из-за кризиса перестали покупать обувь
12:01 Вывесившего флаг Украины в годовщину присоединения Крыма аспиранта МГУ избили в ОВД
11:40 Москва опровергла сообщения о начале поставок Китаю систем С-400
11:31 Убитый в СИЗО топ-менеджер «Роскосмоса» отказывался признать вину
11:25 Дело против собиравших листву в российский флаг дворников закрыто
11:16 Участник теракта на Дубровке получил 19 лет
11:02 Умер бывший командир ИРА Мартин Макгиннесс
10:56 «Вымпелком» и «Мегафон» разделят «Евросеть»
10:41 Минтруд предложил усилить контроль за расходованием маткапитала
10:07 СМИ узнали об участии британских банков в «отмывании» денег из России
09:54 Путин разрешил передавать «Ростеху» все списанное вооружение
09:42 США запретят провозить в самолетах гаджеты пассажирам из некоторых стран
09:31 Россияне могут начать платить налог с продаж
09:14 Милонов призвал Чайку проверить масонов в России
08:57 Дочь Трампа Иванка получит офис в Белом доме
08:48 Кандидат в президенты Франции предостерег Париж от сближения с Москвой
08:24 В Вашингтоне подтвердили визит главы Госдепартамента США в Россию
08:21 СМИ сообщили о сбитом в Сирии израильском беспилотнике
20.03 21:08 Минобороны России опровергло создание в Сирии базы для подготовки курдов
20.03 20:55 В Архангельске объяснили появление паркетной дорожки к приезду Путина
20.03 20:31 Директор ФБР рассказал о расследовании вмешательства России в выборы США
20.03 20:10 Молдавский суд арестовал подозреваемого в работе на российскую разведку
20.03 19:52 Бывшему челябинскому губернатору предъявлено обвинение
20.03 19:44 Активы Рината Ахметова удвоились на фоне блокады Донбасса
20.03 19:16 На Украине подготовили документ о запрете на въезд российской участнице Евровидения
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.