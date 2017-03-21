Вместо повышения НДС до 22% с 2019 года может быть введен налог с продаж. Об этом сообщает «Газеты.Ru» со ссылкой на источник в правительстве. Идея не бесспорная, хотя предложения о возвращении налога с продаж (НсП) начали появляться почти сразу после его отмены.

На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов впервые публично объявил возможные параметры очередного фискального маневра: снижение ставки страховых взносов с 30% до 22% и одновременное повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 22%.

Этот маневр, который называется фискальной девальвацией, должен, в теории, стимулировать экспорт. Дело в том, что страховые сборы платят все предприниматели, а НДС хоть и платят все, но вправе возвращать экспортеры. Так что даже если для бюджета маневр будет нейтральным, экспортерам он принесет выгоду. Правда, за счет потребителей внутри страны, рост НДС будет сопровождаться скачком инфляции.

В случае если предложение поднять НДС не пройдет, возможна альтернатива — введение дополнительного торгового сбора на региональном и муниципальном уровнях, утверждает источник «Газеты.ru». Фактически речь идет о возвращении к налогу с продаж (НсП). Ставка налога пока не известна, обсуждается только механизм — администрировать налог с продаж стало значительно легче с введением контрольно-кассовой техники, работающей онлайн.

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Эта идея пока плохо просчитана и на официальных межведомственных совещаниях не прорабатывалась. Но обсуждалась на встречах с участием Минэкономразвития.

Напомним, налог с продаж впервые в истории современной России появился еще в 1991 году — он был введен на союзном уровне. Однако уже во вступившем в силу 1 января 1992 года законе «Об основах налоговой системы» такой налог отсутствовал, вместо него появился существующий до сих пор налог на добавленную стоимость.

Налог на добавленную стоимость имеет намного более сложную природу, хотя по сути облагает те же самые товары и услуги. Если налог с продаж полностью платит конечный покупатель, то налог на добавленную стоимость взимается на каждом этапе производственной цепочки — при этом каждый покупатель, который сам является плательщиком НДС, имеет право на возврат уплаченных сумм.

НДС по своей сути является национальным налогом — так как производственные цепочки редко сконцентрированы на территории одного региона или, тем более, муниципалитета. Налог с продаж, в свою очередь, является региональным или даже муниципальным — он устанавливается для всех торговых определенной территории и может сильно отличаться в рамках одной страны. Считается, что НДС более справедливо распределяет нагрузку, нежели обычный налог с продаж.

Во второй раз налог с продаж был введен в России в 1998 году, сразу после кризиса. Центр тогда позволил регионам для увеличения сборов в бюджеты устанавливать пятипроцентный налог с продаж. Только 13 регионов решили не применять этот налог на своей территории.

Во время принятия Налогового кодекса на рубеже 1990-х и 2000-х годов было предусмотрено, что налог с продаж будет временным — 27 глава Налогового кодекса утратила силу 1 января 2004 года. Вопросы к налогу возникли и до этого и даже стали предметов разбирательства в Конституционном суде. Некоторые юристы сочли, что налог с продаж и налог на добавленную стоимость облагают одно и тоже — а согласно Основному закону двойное налогообложение запрещено. Однако КС лишь постановил освободить от НсП индивидуальных предпринимателей, так как иначе они ставились в неравные условия с юридическими лицами.

О возврате налога с продаж заговорили уже в 2006 году — причем Министерство финансов было одним из самых последовательных критиков этой идеи. В какой-то момент идею поддерживали и премьер Дмитрий Медведев, и Минэкономразвития, но ввести НсП все-таки не удавалось.

Впервые Минфин поддержал возвращение НсП в 2014 году — однако и тогда до внесения изменений в Налоговый кодекс дело не дошло — против выступили в Минэкономики и Центробанке.