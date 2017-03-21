Россияне скоро начнут платить налоги с неоплаченных долгов — во всяком случае, операторы связи уже начали предупреждать своих абонентов о том, что информация об их задолженности направлена в налоговую службу.

«Ростелеком» сообщил, что с 1 января 2016 года в связи с изменением федерального законодательства «полученные, но не оплаченные услуги связи по истечении срока давности (от трех лет) признаются получением экономической выгоды пользователем» и оператор связи обязан направлять информацию о таких случаях в налоговые органы. Похожее сообщение разместил «ВымпелКом». В «МегаФоне» РБК подтвердили, что будут делать тоже самое.

Дело в том, что, по Налоговому кодексу, списание задолженности приравнивается к получению материальной выгоды, которая подлежит налогообложению. Таким образом, например, операторы связи оказываются налоговыми агентами и обязаны сообщать в ФНС, когда объявляют долги абонентов безнадежными и, таким образом, списывают — это, как правило, происходит через три года после образования задолженности.

В 2016 году списанная дебиторская задолженность «Ростелекома» составляла 1,2 млрд рублей, говорится в отчете компании по МСФО. Впрочем, это доли не только физических, но и юридических лиц. У «МегаФона» дебиторская задолженность составила 2,778 млрд рублей.

Взыскание налоговой задолженности nalog.ru

До 2016 года в НК не было нормы, согласно которой неоплаченный долг считался доходом должника, соответственно и не было необходимости платить налоги в момент списания задолженности.

Новое правило касается далеко не только услуг связи, но и всех, кто списывает долги по истечении определенного времени. Так, например, передавать в налоговую службу информацию о должниках будут, скорее всего, предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги.

После того, как в ФНС поступит информация о списанных долгах, налогоплательщикам будут высылать извещения с требованием оплатить налог на доход физических лиц (НДФЛ). В случае несвоевременной уплаты начисляется пеня, а для взыскания долга инспекция может обратиться к Федеральной службе судебных приставов. Если сумма долга превысит 10 тысяч рублей, приставы могут принять решение об ограничении выезда должника за рубеж. Так как стандартная ставка НДФЛ — 13%, долг за услуги связи для возникновения такой задолженности должен быть около 77 тысяч. При небольшой сумме долга ФНС, как правило, не предпринимает каких-то специальных усилий для взыскания.

Рейд налоговой инспекции nalog.ru

Действительно большие долги у россиян есть за услуги ЖКХ — но управляющие компании, как правило, не списывают долги, а «накапливают» их, даже когда понятно, что взыскать их не удастся. На конец 2016 года совокупный размер долга за жилищно-коммунальные услуги составлял более 1 трлн рублей, из которых долги населения — около 270 млрд.

Проблема, правда, в том, что даже угроза сбора налога может не подействовать на должников в сфере ЖКХ: хотя иногда долги за оплату коммунальных услуг возникают у вполне обеспеченных людей, которым и правда будет неприятен запрет на выезд за пределы страны, но основная часть долгов все-таки числится за людьми, которые правда по разным причинам не могут платить за ЖКУ. И что с этим делать — действительно непонятно.