Топ новостей 21 марта

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня вынесен приговор участнику теракта на Дубровке, СМИ сообщили о схеме отмывания денег властями РФ при помощи британских банков, а также стало известном о возможном введении налога с продаж.

Участник теракта на Дубровке в 2002 году Хасан Закаев получил 19 лет колонии по обвинению в помощи террористам при захвате заложников. Сам он утверждает, что только перевозил оружие, но не знал его назначения. Потерпевшие по делу о теракте намерены обратиться в Верховный суд РФ, чтобы привлечь к ответственности всех должностных лиц, причастных к гибели людей. В Кремле заявили, что не станут комментировать ход суда и следствия, а также не стали называть имена ответственных за проведение штурма театрального центра.

Несколько крупных британских банков, в том числе HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, услугами которого пользуется королева Елизавета II, оказались замешаны в схеме по отмыванию денег представителей властей и бизнеса России, пишет The Guardian. Операцию по отмыванию денег под названием «Ландромат» поддержали 17 банков. С 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов, а британские следователи считают, что истинная цифра может составлять 80 млрд.

The Guardian: 17 крупнейших банков Британии «отмыли» 740 млн. долларов, имеющих "криминальное происхождение" pic.twitter.com/iaVY6cY9OX — Муха Хиллари (@MuhaHillary) 21 марта 2017 г.

Фрагмент росписи Берлинской стены

Москва закроет последний советский внешний долг, вернув Боснии и Герцеговине 125,2 млн долларов. «Соглашением, которое мы сегодня подписали, предусмотрен пересчет клиринговой задолженности в доллары США по курсу, использованному в меморандуме. В результате пересчета сумма обязательств РФ перед Боснией и Герцеговиной составляет $125,2 млн и подлежит погашению единовременным денежным платежом в течение 45 календарных дней с даты вступления соглашения в силу», - сообщил замминистра финансов Сторчак.

Сегодня правительство объявило, что Россия полностью расплатилась по долгам СССР. Вчера умер Рокфеллер. Совпадение? Не думаю... pic.twitter.com/arXNfB1OIS — Усачёв Евгений (@azuzuuu) 21 марта 2017 г.

Владимир Путин заявил, что к 2025 году средняя продолжительность жизни россиян должна превысить 75 лет. Он отметил положительную динамику показателя продолжительности жизни, которая составляет почти 72 года, и падения младенческой и материнской смертности. Но Путина настораживают показатели смертности в трудоспособном возрасте. «У нас еще много нерешенных проблем. Люди справедливо и обоснованно говорят о нехватке врачей, особенно, в небольших городах и населенных пунктах, сложно записаться к нужному специалисту, быстро пройти обследование. В регистратурах часто встречается и хамство», — заявил он.

В Москве задержан руководитель ФГУП «Атэкс» при ФСО Андрей Каминов, который может быть причастен к делу о хищении при строительстве «резиденции Владимира Путина в Огарево». Стоимость работ тогда превысила 5,5 млрд рублей. Каминова могут обвинить еще и по статье о контрабанде.

взят по делу о мошенничестве гл.строитель офиц.резиденции птна.

выпилить у пахана,это конечно не подвиг,но что-то героическое,

в этом есть. — Stalker (@ValBodin) 21 марта 2017 г.

Продукты на лотке

Экономический блок кабмина мог задуматься о возвращении налога с продаж в рамках налогового маневра после того, как будет введена нoвая контрольнo-кассовая техника. Налог в размере 2-3% могут ввести как альтернативу предложению Минфина снизить страховой взнос до 22% и повысить НДС до 22%. Однако Минфин опроверг эту информацию, назвав такой налог «вчерашним днем».

В правительстве хотят снова вводить налог с продаж, сообщает Ведомостиhttps://t.co/u3meLLF8QS pic.twitter.com/2Sy8WwA3F2 — Лентач (@oldLentach) 21 марта 2017 г.

В последние два года россияне практически перестали покупать обувь. Они приобретают новую пару только тогда, когда придет в негодность старая. Средний уровень «потребления» обуви в России составляет примерно 2,5 пары в год на человека. Как отметили в НИУ ВШЭ, это свидетельствует о том, что россияне донашивают купленную до кризиса качественную обувь в ожидании «лучших времен».

А на фига нам обувь?

Ходить всё равно некуда.

Или не пройдешь-всё засрано или запрещено.

И на работе нас не ждут..

https://t.co/welUIGYMgH — HELO (@AgriDilan) 21 марта 2017 г.

Аспиранта исторического факультета МГУ задержали и избили после того, как он вывесил из окна общежития флаг Украины во время концерта «Весна» на Воробьевых горах в честь присоединения Крыма. После допроса в ОВД его заставили написать расписку в том, что он согласен работать осведомителем ФСБ и центра по противодействию экстремизму МВД.В протоколе полиции было указано, что аспирант размахивал флагом и нецензурно выражался. Его оштрафовал за хулиганство.

Силовики избили аспиранта МГУ за украинский флаг во время митинга в годовщину аннексии Крымаhttps://t.co/GcgFSW3k3a pic.twitter.com/Jix30zCYS5 — Грани.Ру (@GraniTweet) 21 марта 2017 г.

Бред какой-то. "Заставили написать расписку, что готов работать осведомителем ФСБ и МВД". Странно, что и в агенты СВР,ФСО,ГРУ не завербовали https://t.co/lJ9lbM7Spj — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 21 марта 2017 г.

Российские власти заявили, что надеются на допуск певицы Юлии Самойловой на «Евровидение-2017». «Есть наш кандидат, он выбран, и мы рассчитываем на то, что российский исполнитель, исполнительница, сможет представить нашу страну на этом международном конкурсе», — отметил Дмитрий Песков. «Если мы правильно понимаем, то такой опции как замена нашего исполнителя, который уже определен, не предусмотрено, это первое. Второе — пока каких-то официальных решений украинская сторона не объявляла, мы следим за ситуацией», — добавил он.

Кобзон о возможном запрете Самойловой въезда на Украину: - Я очень рад! pic.twitter.com/mH3Waja2lv — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 21 марта 2017 г.

Страничка чёрного юмора.



Ким Чен Ын определился, кого отправить на Евровидение. pic.twitter.com/lKoKY1VtLq — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 21 марта 2017 г.

Графический символ - глаз в треугольнике

Виталий Милонов потребовал от Юрия Чайки проверить масонские сообщества на территории России, так как они пытаются вмешиваться во внутреннюю политику, а «их отдельные видные члены пытались участвовать в выборах на высшие выборные должности» России. «Другими словами, эта мистическо-общественная организация, имеющая представительства и отделения, в том числе, в нашей стране, открыто заявляет о намерениях по вмешательству в демократические процессы», — заявил он.

Милонов призвал Чайку проверить деятельность масонов в России.На очереди запросы о тамплиерах и иллюминатах.А то что-то совсем распоясались. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 21 марта 2017 г.