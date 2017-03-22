В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) думают об отказе от традиционных бумажных бюллетеней. Во всяком случае 16 марта на совещании по вопросам возможного применения в ГАС «Выборы» инновационных решений в области информационных технологий членам ЦИК было представлен специальный планшет, который может в будущем заменить уже привычные на многих участках КОИБы и все еще экспериментальные КЭГи. Впрочем, как рассказала «Известиям» секретарь ЦИК Майя Гришина, предстоящие губернаторские и президентские выборы пройдут по традиционной технологии, хотя число КОИБов и КЭГов может существенно вырасти.

Использование КЭГ БИЗНЕС Online

«Нам недавно продемонстрировали мобильные средства для голосования планшетного типа, имеющие современный интерфейс, большой экран и другие преимущества. Аналогичные им используются, например, в Латинской Америке. Там устройство для голосования похоже на планшет, но вместо иконок на экране портреты кандидатов», — рассказала секретарь Центризбиркома.

Модернизация пока откладывается на неопределенный срок, так как свободных денег для закупки современной техники нет. Предстоящие кампании — региональная и президентская — пройдут с применением привычных КОИБов и КЭГов. Эти устройства использовались на прошедших выборах в Государственную думу: 5474 участка было оснащено КОИБами, 951 — КЭГами. Всего в России около 95 тысяч участков. Правда, перед предстоящими кампаниями ЦИК намерена дополнительно приобрести около 3 тысяч комплектов КОИБов, при этом КЭГи, которых у ЦИК всего около тысячи, пока закупать не планируют, отметила Майя Гришина.

Напомним, КОИБ — комплекс обработки избирательных бюллетеней — это, по сути, сканер, который «навешивается» на урну для голосования и автоматически считывает все отметки, которые были там проставлены избирателем. КЭГ — комплекс электронного голосования — более совершенная технология, там избирателю необходимо голосовать на экране монитора, а не проставляя галочки в привычных бюллетенях. Но КЭГи — куда более дорогие устройства, они громоздкие и с ними сложнее обращаться и избирателям, и членам участковых комиссий.

КОИБ на выборах в Госдуму, сентябрь 2016 Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Интересно, что несмотря на возможность авторизации через сайт Госуслуг, например, в некоторых интернет-банках, использовать эту технологию для голосования пока никто не собирается.

Впрочем, оппозицию сейчас волнует, кажется, не способы проведения голосования, а способы выдвижения своих кандидатов. «Справедливая Россия» и Коммунистическая партия намерены обратиться к президенту с просьбой отменить муниципальный фильтр на губернаторских выборах. ЛДПР, в свою очередь, готова инициировать обращение с аналогичной просьбой к премьеру Дмитрию Медведеву, который одновременно является председателем «Единой России». Об этом также пишут «Известия», ссылаясь на источник в «Справедливой России», и подтвердили представители КПРФ и ЛДПР.

Ранее СР предложила ЛДПР КПРФ для преодоления муниципального фильтра заключить коалиционное соглашение и согласовать выдвижение кандидатов в губернаторы, чтобы облегчить прохождение муниципального фильтра. Как сообщалось, руководство КПРФ восприняло эту идею без особого энтузиазма, но все-таки в переговорах участвовать будет.