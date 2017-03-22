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22 марта 2017, 11:06
Росмолодежь
Симон Жаворонков

Молодежью займется аграрий

Александр Бугаев
Александр Бугаев
ВДЦ «Смена»

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил начальника департамента по работе с регионами Сибири и Дальнего Востока Управления президента по внутренней политике Александра Бугаева главой Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Судя по опубликованному документу, он был подписан еще в понедельник, 20 марта.

Александр Вячеславович Бугаев, по информации ТАСС, родился в Москве в 1980 году. В 2002 окончил факультет «Технический сервис в АПК» Московского государственного агроинженерного университета имени В.П. Горячкина (ныне в составе Российского государственного аграрного университета, МСХА имени К.А. Тимирязева), в 2010 году — Московскую академию государственного и муниципального управления, в 2013 году — факультет социологии РАНХиГС. В 2005 году защитил диссертацию по теме «Разработка технологии упрочнения режущих рабочих органов промышленных мясорубок».

Во второй половине 2000-х гг. руководил идеологическим отделом в московском региональном штабе «Молодой гвардии "Единой России"», в 2007-2008 гг. возглавлял Молодежную палату при Московской городской думе, являясь одновременно помощником депутата Мосгордумы Валерия Шапошникова.

Позже Бугаев руководил управлением в Департаменте семейной и молодежной политики в Cеверо-Западном административном округе Москвы. Был заместителем председателя Региональной контрольно-ревизионной комиссии московского отделения «Единой России».

 
А. Бугаев - зампрефекта ЮЗАО. 2013
konkovo-msk.livejournal.com

В 2007 году баллотировался в Госдуму по московскому списку ЕР, но в парламент не прошел. В 2008 году не смог выиграть даже муниципальные выборы, жители Тимирязевского района не стали за него голосовать.

В 2012-2014 гг. занимал пост заместителя префекта Юго-Западного административного округа, курировал вопросы организации работы с населением, наружной рекламы, информации и СМИ, взаимодействия с органами местного самоуправления, информационно-разъяснительной работы по вопросам развития самоуправления в жилищной сфере.

В 2014-2015 гг. — заместитель руководителя Росмолодежи. Затем перешел на работу в Администрацию президента, занимал пост начальника департамента по работе с регионами Сибири и Дальнего Востока Управления президента по внутренней политике (управление тогда возглавлял Андрей Ярин).

Ранее во вторник о том, что именно Бугаев может стать главой Росмолодежи написал «Коммерсантъ».

 
Александр Бугаев на форуме уральской молодежи УТРО-2015
"Вслух.ру"

Предыдущий руководитель Росмолодежи Сергей Поспелов в октябре 2016 года был назначен первым заместителем главы аппарата Госдумы, это произошло сразу после того, как спикером нижней палаты парламента стал заместитель главы администрации президента Вячеслав Володин. Временно исполняющим обязанности руководителя агентства был назначен Алексей Паламарчук.

Прежде в прессе появлялись другие имена претендентов на пост руководителя Росмолодежи. РБК писал, что ведомство может возглавить вице-губернатор Нижегородской области Дмитрий Сватковский, который в 2000 году стал чемпионом Олимпийских игр по современному пятиборью. Телеканал «Дождь» сообщал, что Медведеву на пост главы Росмолодежи предложили кандидатуру заместителя полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Михаила Ведерникова.

Росмолодежь формально подчинена Министерству образования и науки и его главу назначает премьер-министр. Но его работу традиционно курирует внутриполитический блок Администрации президента, так что назначение главы этого ведомства всегда является компромиссом между различными группами интересов.

Росмолодежь в современном виде была образована в 2008 году, но в том или ином виде ведомство существовало и ранее. С 2002 по 2012 гг. его возглавлял Василий Якименко, который был одним из самых заметных членов команды Владислава Суркова. После того, как внутриполитический блок АП возглавил Володин, в Росмолодежи сменилось два руководителя.

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