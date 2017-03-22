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22 марта 2017, среда, 09:56
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22 марта 2017, 08:10
алкоголь госбюджет Госдума Дональд Трамп Минэкономразвития Росстат США ФБР Франция
Илья Карпюк

Заголовки утра. 22 марта

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

Президенту США обеспечены проблемы до конца срока, утверждает «Коммерсантъ» в статье «За Дональдом Трампом будут тянуть российский след».

О том, почему импортному алкоголю не хватает марок, написано в статье «Спиртное цедят через акциз».

«Сенаторы вступились за свободу встреч»: члены Совета Федерации просят Госдуму не путать их с митингами.

«Статистика станет быстрее и лучше»: Росстат переподчиняют Министерству экономического развития.

РБК в статье «Погорел на Огарево» пишет о том, что руководителя ФГУП при ФСО задержали по «делу о резиденции Путина».

Как выводили $20 млрд из России, объясняется в статье «Восемь вопросов о схеме "Ландромат"».

«Депутаты встретят по-новому»: в Госдуме поддержат приравнивание встреч с парламентариями к митингам.

«Известия»: «Судьба общей биометрической базы ЕС решится к маю». Страны Евросоюза пока не готовы подпускать друг друга к национальным базам данных.

«Утонувшие в Средиземном море истребители "зачистили" от секретов»: океанографическое судно «Янтарь» нашло потерянные у берегов Сирии МиГ-29КР и Су-33.

«Чиновникам готовят бонусы за экономию бюджета»: правительство может создать специальный премиальный фонд для «проектных» госслужащих.

«Газета.ru»: «Правительство статистике не верит». В Белом доме задумались передать Росстат обратно в Минэкономразвития.

«Встречи с депутатами объявили вне закона»: Мосгорсуд признал законным приравнивание встреч с избирателями к митингам.

«"Платон" учтут к апрелю»: правительство подготовит реестр неналоговых платежей к апрелю.

The Economist пишет про французские выборы. «En garde: марафон теледебатов ознаменовал настоящее начало президентской кампании во Франции» (En garde: A marathon television debate marks the real start to France’s presidential campaign). На предвыборных дебатах произошло первая прямая полемика между интернационалистом Эммануэлем Макроном и националисткой Марин Ле Пен.

«Джеймс Коми говорит, что ФБР расследует возможные связи между Трампом и Россией» (James Comey says the FBI is investigating possible links between Trump and Russia). Но республиканские представители комитета по разведке в палате представителей конгресса больше интересуются темой утечек.

Bloomberg: «Отсылки Эрдогана к нацизму "недопустимы"» (Erdogan's Nazi References 'Not Tolerable'). Президент Турции Реджеп Эрдоган продолжает нападки на европейских лидеров.

«Британия присоединилась к США в запрете на перевозку ноутбуков в салоне самолета на некоторых ближневосточных рейсах» (UK Joins US Ban on Laptops in Cabins on Some Mideast Flights). Британия запретила перевозку ноутбуков и иных электронных устройств в салонах самолетов на рейсах из некоторых ближневосточных стран. Это мотивируется соображениями безопасности.

The Wall Street Journal: «ЕС и Япония ускорили торговые переговоры, чтобы создать противовес угрозе американского протекционизма» (EU, Japan Speed Up Trade Talks to Counter Threat of U.S. Protectionism). Лидеры ЕС и Японии намерены быстро провести переговоры и заключить торговое соглашение до конца этого года.

«Рекс Тиллерсон пропустит следующий саммит НАТО» (Rex Tillerson to Miss Next NATO Meeting). Госсекретарь США Рекс Тиллерсон пропустит саммит НАТО в апреле, но при этом собирается посетить Россию.

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