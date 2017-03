Президенту США обеспечены проблемы до конца срока, утверждает «Коммерсантъ» в статье «За Дональдом Трампом будут тянуть российский след».

О том, почему импортному алкоголю не хватает марок, написано в статье «Спиртное цедят через акциз».

«Сенаторы вступились за свободу встреч»: члены Совета Федерации просят Госдуму не путать их с митингами.

«Статистика станет быстрее и лучше»: Росстат переподчиняют Министерству экономического развития.

РБК в статье «Погорел на Огарево» пишет о том, что руководителя ФГУП при ФСО задержали по «делу о резиденции Путина».

Как выводили $20 млрд из России, объясняется в статье «Восемь вопросов о схеме "Ландромат"».

«Депутаты встретят по-новому»: в Госдуме поддержат приравнивание встреч с парламентариями к митингам.

«Известия»: «Судьба общей биометрической базы ЕС решится к маю». Страны Евросоюза пока не готовы подпускать друг друга к национальным базам данных.

«Утонувшие в Средиземном море истребители "зачистили" от секретов»: океанографическое судно «Янтарь» нашло потерянные у берегов Сирии МиГ-29КР и Су-33.

«Чиновникам готовят бонусы за экономию бюджета»: правительство может создать специальный премиальный фонд для «проектных» госслужащих.

«Газета.ru»: «Правительство статистике не верит». В Белом доме задумались передать Росстат обратно в Минэкономразвития.

«Встречи с депутатами объявили вне закона»: Мосгорсуд признал законным приравнивание встреч с избирателями к митингам.

«"Платон" учтут к апрелю»: правительство подготовит реестр неналоговых платежей к апрелю.

The Economist пишет про французские выборы. «En garde: марафон теледебатов ознаменовал настоящее начало президентской кампании во Франции» (En garde: A marathon television debate marks the real start to France’s presidential campaign). На предвыборных дебатах произошло первая прямая полемика между интернационалистом Эммануэлем Макроном и националисткой Марин Ле Пен.

«Джеймс Коми говорит, что ФБР расследует возможные связи между Трампом и Россией» (James Comey says the FBI is investigating possible links between Trump and Russia). Но республиканские представители комитета по разведке в палате представителей конгресса больше интересуются темой утечек.

Bloomberg: «Отсылки Эрдогана к нацизму "недопустимы"» (Erdogan's Nazi References 'Not Tolerable'). Президент Турции Реджеп Эрдоган продолжает нападки на европейских лидеров.

«Британия присоединилась к США в запрете на перевозку ноутбуков в салоне самолета на некоторых ближневосточных рейсах» (UK Joins US Ban on Laptops in Cabins on Some Mideast Flights). Британия запретила перевозку ноутбуков и иных электронных устройств в салонах самолетов на рейсах из некоторых ближневосточных стран. Это мотивируется соображениями безопасности.

The Wall Street Journal: «ЕС и Япония ускорили торговые переговоры, чтобы создать противовес угрозе американского протекционизма» (EU, Japan Speed Up Trade Talks to Counter Threat of U.S. Protectionism). Лидеры ЕС и Японии намерены быстро провести переговоры и заключить торговое соглашение до конца этого года.

«Рекс Тиллерсон пропустит следующий саммит НАТО» (Rex Tillerson to Miss Next NATO Meeting). Госсекретарь США Рекс Тиллерсон пропустит саммит НАТО в апреле, но при этом собирается посетить Россию.