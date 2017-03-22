Действующий президент РАН Владимир Фортов, чьи полномочия заканчиваются 27 марта, находится на обследовании в ЦКБ, а исполняющим обязанности главы академии он назначил действующего вице-президента РАН Валерия Козлова. Ранее академики попросили правительство продлить полномочия главы РАН и президиума до осени, но окончательного решения этого вопроса пока нет.

Пока, похоже, в Академии сами до конца не понимают, что означает более или менее добровольный уход Фортова с поста президента — но, в любом случае, мнением общего собрания, в той или иной степени, пренебрегают почти все. Сложно сказать чем это обернется, но называть Российскую академию наук полностью независимым институтом теперь, кажется, не сможет вообще никто.